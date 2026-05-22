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Carlo Tarallo
2026-05-22

Slittano le nuove norme sui rimpatri. L’euroburocrazia colpisce ancora

Slittano le nuove norme sui rimpatri. L’euroburocrazia colpisce ancora
Ansa
Lite tra Consiglio e Parlamento sulla data di applicazione. Altro trilogo a inizio giugno.

Tutto bloccato, ancora una volta: le cervellotiche (per essere generosi) procedure che regolamentano l’Unione europea insabbiano anche l’importantissimo regolamento Rimpatri, che sembrava finalmente pronto a entrare in vigore dopo che Parlamento europeo e Consiglio avevano raggiunto un accordo politico provvisorio al termine del terzo trilogo, ovvero il negoziato interistituzionale informale che riunisce rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, sull’argomento.

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rimpatri
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Deficit, energia, migranti. Il vero nemico si chiama Ue

Deficit, energia, migranti. Il vero nemico si chiama Ue
Parlamento europeo (Ansa)
Bruxelles vede nero sul 2026 eppure chiude a deroghe al Patto. Niente intesa sull’immigrazione. Fabrizio Palenzona: «L’euro è stato un salto nel buio».

Hai voglia a dibattere su quale futuro politico per l’Europa: fintanto che vince la logica del fanatico rispetto di regole contabili, non ci sarà alcuna evoluzione politica. E allora a quel punto tocca ai governi decidere che cosa fare: morire o sopravvivere negli interstizi che la globalizzazione apre. Meno male che qualcuno comincia ad aprire gli occhi e la bocca anche di fronte a platee finora sempre ossequiose.

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patto di stabilità

Vitali tra le aziende italiane leader della sostenibilità

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Vitali tra le aziende italiane leader della sostenibilità
Il gruppo attivo nelle infrastrutture, nell’energia e nella rigenerazione urbana entra nella classifica Leader della Sostenibilità 2026 realizzata dal Sole 24 Ore e Statista. Premiato il percorso sviluppato negli ultimi anni sul fronte ESG e della crescita sostenibile.
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aziende
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Strabismi rossi sulla violenza. È terrorista solo quella che proviene dalla destra

Strabismi rossi sulla violenza. È terrorista solo quella che proviene dalla destra
Paolo Berizzi (Ansa)
Lo storico Eric Gobetti sostiene che le stragi sono sempre fasciste. Gli altri? Compagni che sbagliano. Paolo Berizzi fa l’identikit dei nazi nichilisti, ma sembra il profilo di Salim El Koudri.
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pensiero unico
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La Germania non ha abbastanza volontari: «Forse ci servirà la leva obbligatoria»

La Germania non ha abbastanza volontari: «Forse ci servirà la leva obbligatoria»
(Ansa)
Il governo diventa azionista di una fabbrica di tank e reclama la guida della Nato con meno Usa. Il cui hi-tech resta essenziale.

Toh: la spontanea adesione al ricostituendo esercito di Germania, che nelle intenzioni del governo di Friedrich Merz - con effetto déjà vu - dovrà diventare il più grande d’Europa, potrebbe aver bisogno di una spintarella: dall’arruolamento volontario si passerebbe alla leva obbligatoria. Come La Verità sospettava già da un annetto.

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