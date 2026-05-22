True Carlo Tarallo Slittano le nuove norme sui rimpatri. L’euroburocrazia colpisce ancora Ansa

Lite tra Consiglio e Parlamento sulla data di applicazione. Altro trilogo a inizio giugno.Tutto bloccato, ancora una volta: le cervellotiche (per essere generosi) procedure che regolamentano l’Unione europea insabbiano anche l’importantissimo regolamento Rimpatri, che sembrava finalmente pronto a entrare in vigore dopo che Parlamento europeo e Consiglio avevano raggiunto un accordo politico provvisorio al termine del terzo trilogo, ovvero il negoziato interistituzionale informale che riunisce rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, sull’argomento. L’accordo ha l’obiettivo di superare l’attuale direttiva sui rimpatri, che ha dimostrato tutta la sua inefficacia: oggi solo il 20% delle persone destinatarie di un provvedimento di rimpatrio lascia effettivamente il territorio dell’Unione. Il nuovo regolamento introduce quindi un sistema europeo più uniforme, rapido ed efficace per l’esecuzione dei rimpatri dei cittadini di Paesi terzi che non hanno diritto a restare in Europa. Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento, la possibilità di effettuare rimpatri verso Paesi terzi sulla base di accordi con gli Stati membri oppure con la Ue, compresi i cosiddetti «return hubs», strutture collocate in Paesi terzi dove i migranti destinatari di una decisione di rimpatrio possono essere trasferiti temporaneamente prima del completamento del ritorno verso il Paese di origine, a eccezione dei minori non accompagnati. Si tratta di uno dei dossier più importanti della legislatura in materia migratoria e di un tassello fondamentale per completare il nuovo quadro europeo su migrazione e asilo. Tra gli altri elementi principali dell’intesa troviamo l’obbligo per i cittadini di Paesi terzi destinatari di una decisione di rimpatrio di cooperare con le autorità competenti; la possibilità di trattenimento fino a 24 mesi nei casi di mancata cooperazione, rischio di fuga o minaccia alla sicurezza; norme più rigorose per i soggetti che rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica; un maggiore sostegno finanziario e operativo da parte dell’Ue e delle sue agenzie agli Stati membri. Molto importante anche il punto in cui si chiarisce che la sospensione del rimpatrio non è automatica in caso di ricorso, e che essa può essere concessa solo su richiesta del cittadino del Paese terzo interessato e previa valutazione dell’autorità competente, il che contribuisce a limitare gli abusi procedurali. L’accordo rafforza, inoltre, la dimensione esterna della politica migratoria europea, collegando maggiormente la cooperazione sui rimpatri e sulla riammissione agli strumenti di politica estera, visti, commercio e cooperazione con i Paesi terzi. L’introduzione della base giuridica europea per i «return hubs» conferma che l’approccio sostenuto dall’Italia negli ultimi anni sta diventando parte integrante della politica migratoria europea, basata su controllo delle frontiere, lotta ai trafficanti e rimpatri effettivi. Tutto bene dunque? Manco per niente: ieri l’Ansa ha reso noto che i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio non sono riusciti a trovare un accordo definitivo sul nuovo regolamento Rimpatri. Motivo del contendere, pensate un po’, la data di applicazione delle nuove disposizioni. La Germania ha proposto un’entrata in vigore immediata, ma con un differimento dell’applicazione di alcuni articoli; secondo i negoziatori del Parlamento, questa soluzione creerebbe un caos amministrativo per gli Stati membri e per le persone interessate. Il Consiglio ha chiesto un’entrata in vigore immediata degli articoli relativi all’emissione delle decisioni di rimpatrio e ai centri di rimpatrio, rinviando l’entrata in vigore di tutti gli altri, mentre il Parlamento non ha accettato questa proposta. Tutto rimandato a un nuovo trilogo, in programma all’inizio di giugno. Siamo di fronte, come è evidente, a uno stallo che blocca (speriamo ancora per poco) un regolamento di estrema importanza, cosa che del resto accade spesso e volentieri. Fino a quando le procedure europee saranno così farraginose, sarà impossibile prendere tempestivamente decisioni di estrema importanza per la vita di tutti i cittadini dell’Unione.