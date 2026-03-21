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 Gianluigi Paragone
2026-03-21

Con una foto lo feci imbestialire. Come al solito aveva ragione lui

Con una foto lo feci imbestialire. Come al solito aveva ragione lui
Umberto Bossi (Ansa). Nel riquadro, la copertina del «Corriere della Sera» di ieri
Coniugava coraggio e follia, passione e cinismo: nei negoziati la spuntava sempre.

Al Corriere non lo potevano sapere. Ma noi, quella foto di Bossi seduto su una specie di trono, ce la ricordiamo bene perché stava facendo saltare il secondo governo Berlusconi. E questa storia ve la possiamo raccontare solo noi. Io, in quel 2001, ero direttore della tv varesina Rete55 e collaboravo con Il Giornale diretto proprio da Maurizio Belpietro.

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umberto bossi
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Le battaglie di Bossi ora sono da vincere

Le battaglie di Bossi ora sono da vincere
Umberto Bossi (Ansa)
Walter Veltroni, Pier Luigi Bersani e Sergio Mattarella ricordano il Senatur con parole al miele, dimenticandosi di quando la sinistra lo considerava un novello Adolf Hitler. Su una cosa, però, il capo dello Stato ha ragione: era un sincero democratico. Più degli zerbini dell’Ue.

Adesso che è morto lo glorificano tutti, ma per anni Umberto Bossi è stato il reietto del sistema politico. Pier Luigi Bersani dice che è l’avversario a cui ha voluto più bene. Walter Veltroni scrive che era rispettato dalle forze politiche anche quando usava le sue sparate a effetto. Sergio Mattarella formula le sue condoglianze alla famiglia e al partito parlando di un sincero democratico. Ma quando era in vita, anzi quando agli inizi degli anni Novanta la Lega si affacciò sulla scena politica, le considerazioni con cui fu accolto il Senatur non erano certo queste.

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umberto bossi
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Lievita il costo del pane: arriva a 10 euro al kg

Le associazioni degli agricoltori lanciano l’allarme: i prezzi al consumo sono fuori controllo. Coldiretti: «La guerra è già dentro le nostre aziende, energia e imballaggi sono schizzati». Batosta su frutta e verdura: pomodori +31,9%. Ma a Bruxelles dormono.

Rischiamo un aumento del pane tra il 5 e il 7%, (con punte fino a 10 euro al chilo per i pani speciali), la pasta potrebbe aumentare dell’8%, il pesce costa già un terzo di più, i pomodori stanno sopra ai tre euro al chilo. È un’economia di guerra che lascia sul terreno solo due vittime: i consumatori e i contadini. Ma a Bruxelles ragionano d’altro.

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carovita
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Conventi e monasteri baluardi della fede (e della buona cucina)

Conventi e monasteri baluardi della fede (e della buona cucina)
Getty images
Nei chiostri si può incontrare Dio ma pure ottime paste e zuppe. Gli antichi ricettari spopolano in televisione grazie a frati e suore.

In un’epoca in cui è tutto fast, dalle connessioni al lavoro, dai rapporti personali ai mezzi di trasporto, il cibo non poteva certo sfuggire a questa regola. Fast food, grandi catene di ristoranti, cibo già pronto nei banchi del supermercato: tutto è già inscatolato, etichettato e standardizzato.

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conventi monasteri

Non Sparate sul Pianista | Un Prete rosso a Torino: alla scoperta del tesoro di Vivaldi

Non Sparate sul Pianista | Un Prete rosso a Torino: alla scoperta del tesoro di Vivaldi play icon

Fabio Uliana, curatore della mostra Marzo con Vivaldi, ci mostra in esclusiva i preziosissimi manoscritti autografi del Prete rosso, conservati dalla Biblioteca nazionale universitaria di Torino. Esposizione aperta e gratuita fino al 26 marzo.

carlo melato non sparate sul pianista
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