Redazione digitale Inizia la Quaresima e a Bologna Zuppi, Lepore e Prodi partecipano all'iftar True play icon

A Bologna il cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi, il sindaco Matteo Lepore e l’ex premier Romano Prodi hanno partecipato all’iftar, il pasto serale che interrompe il digiuno quotidiano durante il Ramadan.