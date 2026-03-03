Trump non esclude l’invio di truppe in Iran. Il Pentagono frena: «Non è l’Iraq»
Washington tira dritto con l’attacco all’Iran. Ieri, Donald Trump ha tenuto un discorso sull’operazione bellica contro la Repubblica islamica.
«Il programma missilistico balistico convenzionale del regime stava crescendo rapidamente e in modo esponenziale, e ciò rappresentava una minaccia molto chiara e colossale per l’America e le nostre forze armate di stanza all’estero», ha dichiarato. «Il regime aveva già missili in grado di colpire l’Europa e le nostre basi, sia locali che all’estero, e presto avrebbe avuto missili in grado di raggiungere la nostra splendida America», ha proseguito, per poi aggiungere: «Lo scopo del programma missilistico dell’Iran in rapida crescita era quello di proteggere lo sviluppo delle loro armi nucleari». «Un regime iraniano dotato di missili a lungo raggio e armi nucleari rappresenterebbe una minaccia intollerabile per il Medio Oriente, ma anche per il popolo americano», ha anche detto, sottolineando che lo scopo principale è attualmente quello di distruggere il programma missilistico e la Marina iraniani, per poi impedire a Teheran di «continuare ad armare, finanziare e dirigere eserciti terroristici al di fuori dei propri confini». Trump ha anche detto che l’operazione dovrebbe durare tra le quattro e le cinque settimane, specificando tuttavia che potrebbe «andare avanti molto più a lungo». «Non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente. La grande ondata non si è ancora verificata. La grande ondata arriverà presto», aveva inoltre dichiarato poco prima del discorso, aggiungendo anche di non escludere l’invio di soldati americani in territorio iraniano, «se necessario».
A intervenire sull’operazione Furia epica è stato, sempre ieri, anche Pete Hegseth. Durante una conferenza stampa, pur esortando il popolo iraniano ad «approfittare di questa incredibile opportunità», il capo del Pentagono ha affermato che l’obiettivo dell’offensiva non è l’instaurazione della democrazia. «Niente stupide regole di ingaggio, niente pantano di nation building, niente esercizi di costruzione della democrazia, niente guerre politicamente corrette», ha detto. «Questo non è l’Iraq. Non è una situazione infinita. Le nostre ambizioni non sono utopiche. Sono realistiche», ha anche dichiarato, rifiutandosi di fornire dettagli precisi sulla durata complessiva dell’operazione. «Quattro settimane, due settimane, sei settimane. Potrebbe durare di più, potrebbe durare di meno».
Non solo. A parlare, insieme a Hegseth, è stato anche il capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Dan Caine. «Questa non è un’operazione singola, da un giorno all’altro. Gli obiettivi militari assegnati a Centcom e alla Forza congiunta richiederanno del tempo per essere raggiunti e, in alcuni casi, saranno un lavoro difficile e arduo», ha detto. «Prevediamo di subire ulteriori perdite e, come sempre, lavoreremo per ridurre al minimo le perdite degli Stati Uniti», ha aggiunto, esprimendo anche le proprie condoglianze alle famiglie dei quattro soldati americani che hanno perso la vita. Caine ha altresì rivelato che gli Usa hanno conseguito la «superiorità aerea», raccontando inoltre che l’ok definitivo della Casa Bianca all’operazione è arrivato nel pomeriggio americano di venerdì. Nel frattempo, parlando con il Telegraph, Trump si è detto «molto deluso» da Keir Starmer, che non aveva inizialmente concesso a Washington di usare la base aerea di Diego Garcia per lanciare attacchi contro l’Iran. Il presidente americano ha anche affermato che l’inquilino di Downing Street «ha impiegato troppo tempo» prima di consentirgli l’utilizzo della struttura.
Insomma, nonostante il Pentagono abbia escluso un’operazione volta a instaurare una democrazia, Trump non ha chiuso alla possibilità di inviare truppe sul territorio iraniano. Il che, se dovesse accadere, rappresenterebbe un drastico cambio di rotta per un presidente che si era sempre opposto a questo tipo di scenario. Per adesso, l’inquilino della Casa Bianca sembra oscillare tra un regime change alla Bush jr e una soluzione di tipo venezuelano: vale a dire, scegliere come interlocutore un pezzo del vecchio sistema di potere, dopo averlo adeguatamente sdentato e addomesticato. Una soluzione, quest’ultima, che consentirebbe a Washington di portare Teheran nella propria orbita senza un coinvolgimento militare sul terreno. Al momento, è proprio la soluzione venezuelana quella che Trump ha probabilmente intenzione di adottare: non a caso, domenica, il presidente si era detto disposto a «parlare» con la leadership iraniana, succeduta ad Ali Khamenei. Ciò detto, l’apertura all’ipotesi dell’invio di truppe sul terreno è significativa e potrebbe rendere più aspra la dialettica interna al mondo Maga. Se il giornalista Tucker Carlson ha duramente criticato l’operazione contro l’Iran, il commentatore Jack Posobiec è apparso meno ostile nei confronti della linea adottata dal presidente.
Il punto è che sabato Trump aveva detto di avere «un’idea molto precisa» sulla prossima leadership iraniana, pur senza specificare alcunché. E qui torniamo all’incognita di prima. Per il post Khamenei, il presidente americano ha in mente una figura dell’attuale opposizione al regime khomeinista oppure punterà su un pezzo addomesticato del vecchio sistema di potere? Il nodo risiede nel fatto che, se dovesse scegliere la prima opzione, difficilmente Trump potrebbe agire senza inviare soldati sul terreno. Tuttavia, se dovesse farlo, spaccherebbe ulteriormente il proprio movimento. Per questo, almeno per ora, la soluzione venezuelana è la più probabile.
«Siamo 500 italiani bloccati a Dubai. Le autorità non ci danno assistenza»
I circa 200 studenti italiani coinvolti nel progetto «Ambasciatori del futuro» e bloccati a Dubai dovrebbero rientrare oggi pomeriggio con un volo di Stato, assieme ai loro accompagnatori. L’ha comunicato ieri ai genitori la World students connection, organizzatrice della settimana di simulazione diplomatica. I ragazzi, prelevati dai loro alberghi alle 7 di questa mattina (ora locale), sono scortati ad Abu Dhabi da dove un aereo li porterà a Milano Malpensa. Se non ci saranno ritardi e pregando perché non intervengano altre complicazioni, a metà pomeriggio abbracceranno mamma e papà.
Ben più complicata è la situazione per gli altri italiani, circa 30.000 connazionali «solo a Dubai e Abu Dhabi», come riferiva ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Da ieri sera Emirates ha iniziato a operare un numero limitato di voli, avvisando che la priorità è per chi aveva prenotazioni precedenti che verrà avvisato direttamente. Tutti i punti per il check‑in a Dubai rimangono infatti temporaneamente chiusi. Per la maggior parte degli italiani che intendono rientrare, lavoratori, sportivi, turisti, è tutto ancora molto difficile. Alcuni sono potuti partire da Abu Dhabi, mentre resta l’attesa per la riapertura degli scali di Doha.
Michela Marchi, 51 anni, originaria di Brescia, architetto e consulente tecnico (Ctu) presso il Tribunale di Vicenza, è tra gli oltre 500 italiani bloccati a bordo della nave da crociera che doveva toccare le principali destinazioni degli Emirati Arabi. «In linea con le indicazioni delle autorità di sicurezza nazionali e internazionali, Msc Euribia rimarrà nel porto di Dubai fino a nuovo avviso. La situazione a bordo è sotto controllo e i nostri ospiti e membri dell’equipaggio sono ben assistiti», ha dichiarato in un comunicato la compagnia leader del settore, spiegando che «le operazioni di volo nella Regione sono attualmente soggette a restrizioni e in continua evoluzione». Michela, però, non è affatto tranquilla e ha deciso di rientrare in Italia come racconta alla Verità.
Quando è arrivata a Dubai?
«Sabato 28 febbraio alle 5 del mattino. Ero partita da Roma Fiumicino venerdì sera, assieme ad alcuni amici. Avevo bisogno di una settimana di vacanza, di staccare dalle tensioni del lavoro».
Invece?
«Appena arrivati, con il bus ci hanno portato subito al porto Rashid e la cosa è sembrata strana. In genere si ha una mezza giornata libera, prima dell’imbarco e tutta questa fretta era sospetta. Però abbiamo preso alloggio in cabina e solo due ore dopo è arrivato l’annuncio del comandante».
Che cosa vi ha detto?
«“Buongiorno, vi confermo che Msc ha a cuore la sicurezza dei passeggeri”. Ci siamo guardati in faccia, non capivano il senso del messaggio. Abbiamo acceso i cellulari e letto dell’attacco all’Iran».
Come avete reagito?
«Tempestando di chiamate l’Unità di crisi della Farnesina. Non rispondeva nessuno, non era stata ancora attivata la task force».
Ma in caso di grave emergenza all’estero è raggiungibile a un numero telefonico, così legge sul sito del ministero.
«Non ci hanno mai risposto, neppure domenica. Anche oggi (ieri per chi legge, ndr) non siamo riusciti a parlare con qualcuno. Impossibile comunicare con l’ambasciata italiana ad Abu Dhabi o con il consolato generale a Dubai durante il fine settimana: gli uffici sono rimasti chiusi fino a lunedì mattina».
Ma c’era l’emergenza attacco all’Iran e lancio missili su Dubai!
«Ci siamo sentiti isolati, il panico aumentava. Sulla nave gli italiani sono almeno 500 su un totale di più di 6.000 passeggeri. Capisce bene che possiamo essere un obiettivo facile da colpire. Durante la notte, poi, è stato peggio».
Per i bagliori dei droni intercettati, le esplosioni, i rumori della contraerea?
«Per quello che sentivamo e perché nella notte tra sabato e domenica i cellulari sono squillati più volte, con messaggi di allarme prima in lingua araba, poi tradotti, che comunicavano l’arrivo di un missile. “Allontanatevi dalle finestre e andate in un luogo sicuro”, ci veniva detto. Ma dove potevamo andare, su una nave da crociera? Lo spavento è stato tanto, anche perché il messaggio veniva ripetuto: “Affrettatevi a raggiungere il bunker”».
Quante altre navi da crociera sono ferme a porto Rashid?
«Noi vediamo solo questa, l’Euribia. E hanno aspettato domenica sera per comunicare che la crociera era stata annullata. Il vice capitano ha detto che tutte le ambasciate hanno dato un Qr code dove registrarsi alla Msc, per sapere quali connazionali sono a bordo, l’Italia no. Vorrei sapere come fanno a mapparci».
Che cosa pensa di fare?
«A bordo non resto quattro settimane, ad aspettare che la guerra magari si intensifichi. Il comandante Paolo Benini ha detto che non ha informazioni su un nostro possibile rientro. Per fortuna sono riuscita a parlare con il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che mi ha confermato che dall’Oman ancora si può viaggiare e raggiungere Zurigo. Sono scesa dalla nave, sotto mia responsabilità, per cercare un’agenzia di viaggi e vedere se ci organizzavano un transfer con bus, ma le agenzie sono chiuse per il Ramadan».
Proprio una congiura. Niente vacanza, niente rientro, al centro di una guerra internazionale.
«Ho trovato un taxi, domani mattina (oggi per chi legge, ndr) porta me e i miei due amici in Oman, all’aeroporto Muscat. Il conducente chiede 1.000 euro, sono quattro ore di viaggio. Non è stato semplice convincerlo perché i taxi arrivano solo fino al confine».
Vi muovete solo voi?
«So che passeggeri stranieri hanno lasciato la nave e forse sono già a casa loro. Non mi risulta che altri italiani vogliano muoversi, dicono che hanno paura. L’ambasciata italiana lunedì mattina si è limitata a dire che l’Oman al momento rimane aperto e che se vogliamo possiamo raggiungerlo sotto nostra responsabilità… Certo che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, poteva fermarsi a Dubai a coordinare le operazioni di rimpatrio dei tantissimi connazionali, invece di tornarsene in Italia».
La riunione straordinaria in videoconferenza dei sei Paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc) segna un passaggio politico che va ben oltre la contingenza degli ultimi attacchi. Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait hanno scelto una linea di compattezza dopo le azioni militari iraniane. Nella dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri hanno denunciato «gli ingenti danni provocati dai perfidi attacchi iraniani» e ribadito l’impegno ad «adottare tutte le misure necessarie per difendere sicurezza e stabilità», inclusa «la possibilità di rispondere all’aggressione».
La sicurezza del Golfo, si legge nel documento, «non rappresenta soltanto una questione regionale, ma un pilastro fondamentale della stabilità economica globale». Dietro la formula diplomatica emerge una verità strategica: la linea dei mullah sta producendo l’effetto opposto rispetto agli obiettivi dichiarati. Per anni la Repubblica islamica ha puntato su un’espansione indiretta, affidandosi a milizie alleate e a una pressione costante lungo le rotte energetiche. Il 7 ottobre, nella visione dell’asse guidato da Teheran, avrebbe dovuto innescare una destabilizzazione capace di piegare Israele e isolarlo sul piano internazionale.
La realtà si è rivelata diversa. Israele non è stato distrutto né isolato. Le milizie sostenute da Teheran, Hezbollah in primis, sono sotto pressione e la stessa Repubblica islamica è finita sotto attacco. L’idea di accrescere l’egemonia attraverso la tensione permanente si è trasformata in un boomerang politico e militare. Il vertice del Gcc fotografa questo ribaltamento. Paesi storicamente divisi hanno trovato nell’attivismo iraniano un collante politico inatteso. Anche Stati tradizionalmente inclini alla mediazione, come Oman e Qatar, si sono allineati a una posizione comune che contempla una risposta coordinata. La percezione della minaccia ha rafforzato cooperazione militare e scambio di intelligence. Il Qatar ha annunciato la sospensione di parte delle attività legate al gas naturale liquefatto dopo attacchi che hanno colpito l’area industriale di Ras Laffan. Un drone avrebbe centrato un serbatoio d’acqua e diversi siti sono stati presi di mira. Il ministero della Difesa di Doha ha affermato che le proprie forze armate hanno abbattuto due aerei Su-24 di fabbricazione russa provenienti dall’Iran, come riferito da Sky News. Un portavoce del ministero degli Esteri qatariota ha dichiarato alla Cnn che Teheran «deve pagare il prezzo» per gli attacchi contro la popolazione e che un’azione simile non può restare senza risposta.
Anche le strutture petrolifere saudite di Aramco sono state prese di mira, sebbene senza danni significativi. Segnali che mostrano come la pressione iraniana tocchi direttamente il cuore energetico globale. In questo quadro si inserisce l’irritazione saudita. Il principe Mohammed bin Salman aveva investito nel riavvicinamento con Teheran, puntando sulla distensione. Gli attacchi sono percepiti a Ryad come una rottura di quell’equilibrio. L’Arabia Saudita ha respinto le indiscrezioni secondo cui avrebbe spinto Washington verso un’opzione militare, ribadendo di aver sostenuto «costantemente gli sforzi diplomatici». Ma la sicurezza resta una linea rossa. La dimensione internazionale della crisi è confermata dal colloquio telefonico tra Vladimir Putin e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, che hanno auspicato una «rapida de-escalation». Tuttavia la posizione russa appare indebolita: Mosca invoca dialogo in Medio Oriente mentre sul fronte ucraino continua a respingere soluzioni negoziali. Secondo fonti vicine al Consiglio per la sicurezza e la difesa statunitense, il presidente Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall’atteggiamento del Cremlino. Resta il dato politico centrale: la strategia dei mullah è sotto pressione. Il progetto che mirava a intimidire i vicini sta producendo l’effetto contrario. Ogni attacco rafforza il fronte regionale e legittima nuove architetture difensive. Il Golfo Persico è il cuore del mercato energetico mondiale: minacciarne la stabilità significa esporsi a reazioni globali. Il paradosso è evidente. Se il 7 ottobre doveva segnare l’inizio della fine per Israele, oggi la Repubblica islamica appare più isolata e vulnerabile.