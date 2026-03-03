La Meloni avverte: «Questa guerra può coinvolgerci»

Il premier: «Crisi figlia del conflitto in Ucraina. Usa e Israele non hanno coinvolto gli europei. Teheran fermi gli attacchi».Crosetto: sulle armi ai Paesi del Golfo decide il Parlamento. Polemica per il viaggio a Dubai con un imprenditore.Lo speciale contiene due articoli. «La nuova crisi mediorientale mi preoccupa, mi preoccupa il contesto generale, sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga». Giorgia Meloni commenta al Tg5 le possibili conseguenze della guerra all’Iran sul nostro Paese. «L’Italia si era molto spesa perché si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano», precisa il premier. «Particolarmente in un momento nel quale vacilla il diritto internazionale, non possiamo permetterci che l’attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio con testate atomiche. Quell’accordo è fallito e Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare senza il coinvolgimento dei partner europei. Attualmente il governo è impegnato a dare assistenza alle migliaia di italiani che sono rimasti bloccati nei paesi del Golfo. Siamo in contatto con quei Paesi, siamo in contatto con i nostri partner europei. L’obiettivo è che la crisi non dilaghi, ma penso che nulla possa andare meglio se l’Iran non ferma i suoi attacchi nei confronti dei Paesi del Golfo che sono totalmente ingiustificati». Ieri sera il premier ha telefonato all’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, il quale ha ringraziato Meloni per la sua solidarietà, elogiando le strette relazioni che uniscono Roma a Doha. Entrambe le parti hanno sottolineato la necessità di lavorare per una de-escalation e di dare priorità al dialogo politico e alla diplomazia per contenere la crisi.Il fenomeno del terrorismo legato al fondamentalismo islamico preoccupa il premier, la quale invita a «non abbassare la guardia», soprattutto adesso. Per Meloni la crisi del diritto internazionale è «figlia della guerra in Ucraina. Quando un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha attaccato un suo vicino era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos». Riguardo alla polemica sul ministro della Difesa, Guido Crosetto, tira corto: «Non ha mai smesso di fare il proprio lavoro». E sul referendum sull’ordinamento giudiziario ritiene che sia «una riforma necessaria per modernizzare l’Italia perché è giusta, tanto giusta che i sostenitori del No hanno bisogno di mentire per essere convincenti».E mentre i presidenti dei gruppi parlamentari di opposizione inviano una lettera unitaria ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, per chiedere di convocare con urgenza il presidente del Consiglio per riferire in Parlamento, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, insieme al ministro Crosetto, si sono presentati ieri davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera. Per Tajani «gli attacchi iraniani hanno provocato una paralisi del traffico aereo e la crisi rischia di allargarsi ulteriormente» e durare «settimane». «Stati Uniti e Israele hanno agito in autonomia e riservatezza», rivela Tajani, ammettendo che l’Italia è stata informata in un secondo momento. «Francesi e inglesi hanno riferito di non aver ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi, come i tedeschi e i polacchi, siamo stati informati a operazioni iniziate. Io sono stato contattato dal ministro degli Esteri israeliano Sa’ar e informato di quanto stava accadendo». Tajani condanna «le sconsiderate operazioni militari condotte da Teheran contro i Paesi del Golfo che hanno come unico risultato quello di isolare ulteriormente l’Iran e di provocare un allargamento del conflitto. Ciò che deve prevalere adesso è l’interesse dell’Italia, la sicurezza dei nostri cittadini, la difesa della nostra economia». Tajani poi spiega che «la nostra linea è quella dell’Unione europea, abbiamo una linea condivisa».Tajani difende la decisione israelo-americana di attaccare al fine di «cancellare la minaccia nucleare» iraniana. «Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomica». La morte di Khamenei «apre una nuova fase per l’Iran, il popolo iraniano merita di veder riconosciuti i propri diritti civili e politici senza violenza», con l’auspicio di una «transizione pacifica e rispettosa del popolo iraniano».Creata alla Farnesina una Task Force Golfo, per il rimpatrio dei nostri connazionali, «priorità assoluta dell’azione del governo». Organizzati voli charter (uno atterrato già ieri sera) per il rientro: sono circa 70.000 gli italiani presenti nella Regione.Interviene il leader M5s, Giuseppe Conte che, giusto per piacere di provocare, evoca il cappellino Maga che Tajani reggeva in mano al Board of Peace. «Il cappellino era un regalo. Non mi vergogno di niente. Io non sono andato né in ginocchio dalla Merkel come ha fatto lei né da Trump. A me Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava Giuseppi; quindi, un rapporto di amicizia semmai ce l’aveva lei». Conte ribatte: «l problema non è che Trump non la chiama Tony, il problema è che non la chiama proprio» se non «per firmare accordi insostenibili e per darvi un cappellino in mano». E insiste: «Sottoscriviamo tutto quel che ci viene chiesto da Washington? Qual è il vantaggio di tutto questo per l’Italia? Il Tricolore ve lo siete dimenticato».Alta tensione. La presidente Stefania Craxi minaccia di sospendere la seduta. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ammette che non sentirà la mancanza di Khamenei. «Siamo tutti convinti che il regime teocratico non possa e non debba sviluppare l'arma nucleare, ma il modo per impedirlo è per noi la via negoziale, diplomatica, non i bombardamenti che innescano reazioni a catena». I Paesi del Golfo ci chiedono armi. Crosetto: «Io favorevole a darle» Crosetto: «Io favorevole a darle» Non si contano meme e sfottò sui social, le opposizioni lo attaccano utilizzando la sua disavventura per dimostrare che l’Italia non conta niente a livello internazionale, e così da ministro della Difesa Guido Crosetto passa all’attacco e spiega il motivo della sua presenza a Dubai nelle ore dello scoppio della guerra in Iran, che lo hanno costretto a far ritorno in Italia a bordo di un volo militare, pagando una quota delle spese. Crosetto era a Dubai, tra gli altri, con l’imprenditore Giancarlo Innocenzi Botti, socio in affari della moglie del ministro. Innocenzi Botti, ex manager Publitalia, ex senatore e sottosegretario di Forza Italia, indagato per traffico di influenze nel 2022 dalla Procura di Roma con Federico Tedeschini (entrambi archiviati) e altri per presunto traffico di influenze con l’obiettivo di rastrellare commesse pubbliche interferendo sui ministeri e sulla Struttura commissariale Covid. Ieri Crosetto si è presentato in audizione davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa, e ovviamente le domande sul suo viaggio a Dubai proprio in quelle ore non sono mancate: «Ho messo insieme un impegno istituzionale con quello familiare», ha detto Crosetto ai cronisti al termine della audizione, «e ho deciso di non gravare sulle casse dello Stato, avrei potuto partire con l’impegno istituzionale e poi fermarmi per passare qualche giorno di vacanza con la mia famiglia. Invece sono partito da “privato”, ho fatto quello che dovevo fare a livello istituzionale e poi sono tornato». L’impegno istituzionale sarebbe stato un incontro, sabato scorso, con Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, ministro degli Affari della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, come reso noto ieri mattina dal ministero emiratino della Difesa attraverso un comunicato. Durante l’informativa, rispondendo ai parlamentari, Crosetto ha dato la sua versione rispetto a chi ha sottolineato che il fatto che il ministro della Difesa italiano non fosse a conoscenza dell’imminente attacco Usa-Israele all’Iran e quindi fosse a Dubai vuol dire che l’Italia non conta nulla sullo scacchiere internazionale: «Non è che non siamo stati informati come Italia di quello che è successo», ha argomentato Crosetto, «nessun Paese europeo ha ricevuto alcuna informazione se non quando gli aerei erano in volo. Gli americani e gli israeliani non hanno comunicato a nessuno, perché sono partiti non quando avevano programmato, e cioè questa settimana, che era quella che sapevano tutti gli alleati semmai, ma quando hanno avuto la certezza che uno di quegli attacchi avrebbe colpito l’obiettivo principale, era quella la loro priorità». Crosetto ha ricordato anche che «lunedì era programmato il viaggio di Rubio in Israele, è la dimostrrazione lampante di quanto questa guerra non fosse programmata a breve termine». «Siccome è emerso un fatto che io considero personale, ma che sta avendo rilevanza politica, non mi costa nulla toccarlo. Non è emerso da uno scoop giornalistico ma dal fatto che io l’ho detto, l’ho reso pubblico io. È diventato una notizia. Il fatto che io fossi bloccato a Dubai è stata una mia scelta perché io immediatamente avrei potuto andarmene via da Dubai senza neanche comunicarlo. Ho scelto in quel momento di stare a Dubai visto quello che stava succedendo», ha aggiunto Crosetto, «avrò sbagliato come ministro chiedo scusa, perché ho i miei due figli e sono stato lì. Quando dopo una notte di bombardamento li ho presi e li ho accompagnati a Mascate, sono partito e sono tornato a fare il mio dovere». Crosetto ha anche rivelato un dettaglio molto importante: «I Paesi del Golfo stanno esprimendo una fortissima preoccupazione per l’evoluzione della crisi e hanno chiesto all’Italia la possibilità di avere qualcosa per difendersi, intendo sistemi di difesa antidrone o antiaereo. Si tratta di un tema molto delicato, considerato che queste capacità risultano oggi come sapete già fortemente sollecitate e limitate rispetto alle esigenze europee e al sostegno che abbiamo assicurato finora all’Ucraina». Il ministro ha annunciato che porterà questa richiesta in Parlamento, precisando che «personalmente mi vede totalmente a favore».