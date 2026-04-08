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Giovanna Boggio Robutti
Educazione Finanziaria con Giovanna Boggio Robutti
Gianluca Baldini
2026-04-08

Offerta da 63 miliardi di Bill Ackman per mettere le mani su Taylor Swift

Offerta da 63 miliardi di Bill Ackman per mettere le mani su Taylor Swift
Taylor Swift (Ansa)
Il finanziere vuole la Universal, che vanta artisti di punta come Lady Gaga e Coldplay.

Pershing Square Capital Management si fa avanti su Universal Music Group. Il fondo guidato da Bill Ackman ha formalizzato una proposta che valuta la più grande etichetta discografica al mondo oltre 63 miliardi di dollari, con un obiettivo esplicito: trasferire il baricentro della società negli Stati Uniti e correggere quella che viene considerata una persistente sottovalutazione.

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Alps Open al via. Così il golf spinge l’economia lombarda

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Alps Open al via. Così il golf spinge l’economia lombarda
A Cornate d’Adda scatta l’Alps Open, apertura italiana del tour 2026 con oltre 130 professionisti. In Lombardia il golf vale fino a 185 milioni di euro tra circoli, turismo ed eventi, e si rafforza come leva strategica per attrarre investimenti e valorizzare il territorio.
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Kanye West bandito dall’Inghilterra

Kanye West bandito dall’Inghilterra
Kanye West (Ansa)
Il Regno Unito revoca il permesso d’ingresso al rapper, che avrebbe dovuto esibirsi quest’estate a Londra. Secondo le autorità è un «antisemita» e non deve cantare.

Il Regno Unito ha revocato il permesso d’ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra. A decidere il bando è stato il ministro dell’Interno, Shabana Mahmood, perché «la presenza dell’artista non è ritenuta positiva per il bene pubblico». In poche parole: niente visto al «turista americano» West per le sue parole antisemite.

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Busitalia (gruppo Fs) accompagna gli atleti olimpici al Quirinale

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Busitalia (gruppo Fs) accompagna gli atleti olimpici al Quirinale
(Gruppo Fs)
I medagliati italiani di Milano-Cortina sono arrivati a Roma per la cerimonia di riconsegna della Bandiera. Per l'occasione, la società di Trenitalia ha messo a a disposizione un mezzo livreato con la grafica «Italia team». Domani l'incontro con Leone XIV.


Gli atleti e le atlete medagliati ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 hanno raggiunto la cerimonia di restituzione della Bandiera al Quirinale con un open bus di Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo Fs).

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«Stranger Things»: la comunità che salva

«Stranger Things»: la comunità che salva
(Netflix). Nel riquadro, il saggio di Vincenzo Notaro, «Sottosopra. Il mondo dopo "Stranger Things" tra declino e destino»
La popolare serie Netflix propone il modello di un gruppo di «eroi improbabili»: dei ragazzini disorganizzati e impreparati ma che riescono lo stesso ad affrontare il male grazie a uno slancio collettivo e a un senso istintivo e non dogmatico del sacro.

Stranger Things è una serie televisiva statunitense ideata, scritta e prodotta dai fratelli Matt e Ross Duffer, distribuita dalla piattaforma Netflix a partire dal 15 luglio 2016, collocandosi fin dalle origini in un punto di convergenza tra sci-fi, horror e coming-of-age drama.

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