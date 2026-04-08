True Gianluca Baldini Offerta da 63 miliardi di Bill Ackman per mettere le mani su Taylor Swift Taylor Swift (Ansa)

Il finanziere vuole la Universal, che vanta artisti di punta come Lady Gaga e Coldplay.Pershing Square Capital Management si fa avanti su Universal Music Group. Il fondo guidato da Bill Ackman ha formalizzato una proposta che valuta la più grande etichetta discografica al mondo oltre 63 miliardi di dollari, con un obiettivo esplicito: trasferire il baricentro della società negli Stati Uniti e correggere quella che viene considerata una persistente sottovalutazione.La struttura dell’operazione è costruita per esercitare una pressione immediata sugli azionisti. L’offerta prevede 5,05 euro in contanti per azione - per un esborso complessivo di circa 9,4 miliardi - a cui si aggiungono 0,77 azioni della nuova entità risultante dalla fusione. Il valore implicito complessivo raggiunge i 30,40 euro per azione, incorporando un premio intorno al 78% rispetto ai livelli precedenti all’annuncio. Un livello che segnala chiaramente la natura aggressiva dell’iniziativa.Alla base della mossa di Ackman c’è una tesi articolata ma lineare: il titolo di Universal, quotato su Euronext Amsterdam, non riflette la qualità e la resilienza del business musicale. In un settore dominato dallo streaming, Universal mantiene una posizione di leadership globale, sostenuta da un catalogo senza equivalenti e da un portafoglio artisti che include Taylor Swift, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Drake. Secondo Pershing Square, questi fondamentali dovrebbero tradursi in multipli molto più elevati rispetto a quelli attuali.Il disallineamento, secondo la visione di Pershing Square Capital Management, deriva da fattori in larga parte esogeni. Tra questi pesa l’incertezza legata alla partecipazione del gruppo Bolloré, azionista di riferimento attraverso Vivendi, la cui strategia futura resta poco chiara per il mercato. A ciò si aggiunge la mancata piena valorizzazione della quota detenuta da Universal in Spotify, considerata un asset strategico in un ecosistema sempre più concentrato e guidato dalle piattaforme.La risposta dei mercati finanziari è stata immediata. Il titolo Universal ieri ha registrato un rialzo a doppia cifra (+12,51% a 19,25 euro), mentre anche Vivendi e Bolloré hanno beneficiato dell’annuncio. Un segnale che indica come una parte significativa degli investitori condivida almeno in parte la diagnosi di sottovalutazione avanzata da Ackman.Tuttavia, la fattibilità dell’operazione resta legata a un equilibrio complesso. Universal non è una public company a capitale diffuso, ma una società caratterizzata dalla presenza di azionisti forti, tra cui anche Tencent. In questo contesto, il sostegno di Bolloré appare determinante: senza un suo allineamento, l’offerta rischia di rimanere uno strumento di pressione più che una transazione realizzabile.Il punto strategico centrale è la quotazione negli Stati Uniti. Ackman sostiene da tempo che Wall Street possa garantire multipli più elevati, maggiore liquidità e un accesso più diretto agli investitori istituzionali globali. L’operazione include anche l’ipotesi di una riorganizzazione societaria negli Stati Uniti, con l’obiettivo di rendere il titolo eleggibile per indici come lo S&P 500.In questa chiave, l’iniziativa di Pershing Square assume una doppia valenza. Da un lato rappresenta un’offerta concreta, con condizioni economicamente rilevanti per gli azionisti. Dall’altro è una mossa di attivismo finanziario, volta a forzare un ripensamento della strategia, della governance e della struttura di mercato di Universal. In entrambi i casi, il risultato è già evidente: il tema della valorizzazione della più grande etichetta discografica del mondo è tornato al centro del dibattito finanziario globale.