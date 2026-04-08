Redazione digitale Busitalia (gruppo Fs) accompagna gli atleti olimpici al Quirinale True (Gruppo Fs)

I medagliati italiani di Milano-Cortina sono arrivati a Roma per la cerimonia di riconsegna della Bandiera. Per l'occasione, la società di Trenitalia ha messo a a disposizione un mezzo livreato con la grafica «Italia team». Domani l'incontro con Leone XIV. Gli atleti e le atlete medagliati ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 hanno raggiunto la cerimonia di restituzione della Bandiera al Quirinale con un open bus di Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo Fs).Per l’occasione, Busitalia ha messo a disposizione un mezzo livreato con la grafica «Italia team» per evidenziare il carattere celebrativo della manifestazione. Due altri bus gran turismo con livrea dedicata «Look of the games» sono impiegati per il trasporto dello staff. Busitalia, inoltre, garantirà il trasferimento della delegazione alla visita ufficiale in Vaticano per l’incontro di domani con il Santo Padre, papa Leone XIV.L’open bus a disposizione dei campioni italiani fa parte dei veicoli di City Sightseeing Italia, società acquisita da Busitalia a gennaio 2026, con l’obiettivo di favorire l’integrazione fra treno, trasporto locale e servizi sightseeing attraverso soluzioni di intermodalità che ampliano la catena del valore del trasporto turistico e contribuiscono alla valorizzazione delle città e del patrimonio culturale nazionale.Il servizio svolto da Busitalia per la cerimonia al Quirinale si inserisce nell’impegno di Ferrovie dello Stato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina, promuovendo una mobilità sostenibile, efficiente e integrata.Accanto al potenziamento dei collegamenti ad Alta velocità e treni del Regionale, durante i Giochi, sono stati introdotti nuovi collegamenti bus come il Padova-Cortina e il Milano-Livigno, anche in ottica di trasporto integrato treno + bus. Durante il periodo dei Giochi, inoltre, Busitalia ha gestito il servizio di trasporto atleti, staff sportivi e media, mettendo a disposizione più di 500 autobus, che hanno complessivamente trasportato oltre 2 milioni di passeggeri.