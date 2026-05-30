{{ subpage.title }}

True
Tobia De Stefano
2026-05-30

«Dall’Ue ci aspettiamo nuove risorse per dare aiuti a famiglie e imprese»

«Dall’Ue ci aspettiamo nuove risorse per dare aiuti a famiglie e imprese»
Il viceministro dell’Energia Vannia Gava (Imagoeconomica)
Il viceministro dell’Energia Vannia Gava: «Fondi di coesione fondamentali per il medio-lungo periodo, ma la flessibilità ci permette di rispondere alle urgenze su bollette e carburante. Nucleare? Gli italiani adesso lo vogliono».

Rilancio del nucleare, choc energetico da conflitto in Medio Oriente e solite beghe green che arrivano dall’Europa. Mai come in questo momento, il dicastero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è il crocevia della politica economica del Paese.

Continua a leggereRiduci
intervista vannia gava

Non Sparate sul Pianista | Vizzini: «Musicisti amatori, il palco ora è tutto per voi»

Non Sparate sul Pianista | Vizzini: «Musicisti amatori, il palco ora è tutto per voi»play icon

Il pianista Andrea Vizzini presenta il progetto Pianolink, dedicato ai musicisti amatori. Dal Festival Miamor (dal 4 al 13 giugno a Milano) al concorso con una giuria di livello mondiale: un palco che mette insieme pianisti che suonano per amore e affermati professori d'orchestra.

carlo melato non sparate sul pianista podcast
True

La Cgil perde anche al tavolo del tribunale

La Cgil perde anche al tavolo del tribunale
Il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini ai Giardini Luzzati per la campagna di raccolta firme per le leggi per sanità e appalti (Ansa)
Maurizio Landini e la Uil avevano fatto causa a Poste per condotta antisindacale. Il motivo? L’assunzione di 20.000 persone d’intesa con la Cisl, unica sigla sensibile alle trattative.

Alla fine del 2024, in un momento difficile per Poste italiane alle prese con la riorganizzazione del lavoro a fronte di nuove sfide del settore, l’azienda guidata da Matteo Del Fante chiudeva un accordo col sindacato dei lavoratori di Poste della Cisl, cioè il primo sindacato indiscusso nel settore, con 20.000 nuove assunzioni e un nuovo servizio, Rete corriere, al passo con le richieste del mercato. Insomma, una mossa decisamente azzeccata sia sul mercato della logistica che, più in generale, sul fronte occupazionale; il tutto senza un minuto di sciopero.

Continua a leggereRiduci
landini cgil
True

Meloni suona la sveglia sull’Ebola: «Bisogna controllare le frontiere»

Meloni suona la sveglia sull’Ebola: «Bisogna controllare le frontiere»
Giorgia Meloni (Ansa)
Appello del premier al presidente di turno dell’Unione, Nikos Christodoulides, ad Antonio Costa e a Ursula von der Leyen.
Continua a leggereRiduci
ebola
True

Il primo partito? È quello che contesta l’Europa

Il primo partito? È quello che contesta l’Europa
Il capo di Confindustria, Emanuele Orsini (Ansa)
Confindustria cannoneggia «la burocrazia lunare di Bruxelles» e invita a fermarla dopo l’ostruzionismo sulle bollette. Appello di Coldiretti: «Sospendere Cbam ed Ets».

La politica dell’Europa piace sempre meno. L’infatuazione generalizzata appartiene ormai a un lontano passato e si ingrossa il «partito» di quanti rilevano le carenze (nel migliore dei casi) e gli svantaggi di questo pachiderma burocratico, veloce a tessere una ragnatela di regole, quanto lento a rispondere alle evoluzioni del mercato.

Continua a leggereRiduci
europa
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy