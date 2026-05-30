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Carlo Tarallo
2026-05-30

Il braccino dell’Ue apre la guerra tra poveri

Il braccino dell’Ue apre la guerra tra poveri
Ursula von der Leyen (Ansa)
A Bruxelles sono bravi a dare pagelline, promuovendo in parte l’Italia, ma tirano la cinghia sullo sblocco di risorse sull’energia. Spostano sempre in avanti ogni discussione lasciando, tra l’altro, che la proposta di Fitto (usare i fondi di coesione) venga affossata.

Il bastone e la carota: la Commissione europea fa felice il governo italiano con giudizi lusinghieri su fisco, banche e lavoro, ma al tempo stesso bacchetta l’Italia sulle misure che dovrebbero contribuire alla crescita delle imprese.

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aiuti europa
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Gli studenti islamici disertano la scuola. Buttati via in mensa centinaia di pasti

Gli studenti islamici disertano la scuola. Buttati via in mensa centinaia di pasti
iStock
A Marghera, dove un alunno su tre è musulmano, le famiglie non hanno avvisato che avrebbero partecipato a una festa religiosa.

Scene da un’integrazione difficile, se non impossibile. Mercoledì, centinaia di pasti sono stati buttati via nelle scuole di Marghera perché era una festività islamica e le famiglie si sono dimenticate di avvertire che i loro figli sarebbero rimasti a casa.

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mancata integrazione
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Senza patente e con altri sei in auto travolge uno scuolabus: 2 bimbi gravi

Senza patente e con altri sei in auto travolge uno scuolabus: 2 bimbi gravi
Ansa
Dramma a Mazara del Vallo. Non si ferma allo stop e investe il pullman: 19 feriti, 14 sono bambini. I più critici portati all’ospedale di Palermo in elisoccorso. L’autore dell’incidente aveva pure l’assicurazione scaduta.

Ha saltato lo stop e lo ha speronato sulla fiancata come accade nelle peggiori serie di Netflix. Solo che invece di essere il van del cartello di Sinaloa o il furgone dei poliziotti corrotti era uno scuolabus pieno di bambini.

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scuolabus mazara del vallo
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L'Ucraina celebra i nazisti. Eppure la vogliono nella Ue

Volodymyr Zelensky intitola un’unità militare agli «eroi dell’Upa», organizzazione accusata del massacro di oltre 100.000 polacchi durante la Seconda guerra mondiale. Pure l’europeista Donald Tusk sbotta: «È preoccupante».

In guerra tutto è permesso? Quasi. A Volodymyr Zelensky, ad esempio, qualche paletto ieri lo ha messo Donald Tusk, strenuo sostenitore della causa ucraina - più per odio della Russia che per amore dell’Ucraina - ma piccato per l’ultimo omaggio reso dal presidente, con un decreto che reca la data del 27 maggio, al controverso passato del suo Paese: attribuire il titolo onorifico di «Eroi dell’Upa» al Centro operazioni speciali Nord, un’unità d’élite delle forze armate in trincea contro le truppe di Vladimir Putin.

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volodymyr zelensky
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Gentiloni si allena per il Colle incitando la Von der Leyen a chiudere i rubinetti a Roma

Gentiloni si allena per il Colle incitando la Von der Leyen a chiudere i rubinetti a Roma
Paolo Gentiloni (Ansa)
Il commissario Ue rema contro il suo Paese definendo ridicola la richiesta di flessibilità sulle regole di bilancio. E demolisce anche l’attuazione del Pnrr.

Paolo Gentiloni sogna di aggiungere alla sua collezione di poltrone un altro incarico di prestigio. Infatti, dopo essere stato ministro degli Esteri, presidente del Consiglio e commissario Ue, ora insegue la carica più ambita, quella di capo dello Stato. Non è un mistero che, in caso di vittoria del centrosinistra, tra tutti i papabili lui sia quello che sulla carta ha maggiori possibilità di conquistare il Colle.

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paolo gentiloni
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