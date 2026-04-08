True Sarina Biraghi Kanye West bandito dall’Inghilterra Kanye West (Ansa)

Il Regno Unito revoca il permesso d’ingresso al rapper, che avrebbe dovuto esibirsi quest’estate a Londra. Secondo le autorità è un «antisemita» e non deve cantare.Il Regno Unito ha revocato il permesso d’ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra. A decidere il bando è stato il ministro dell’Interno, Shabana Mahmood, perché «la presenza dell’artista non è ritenuta positiva per il bene pubblico». In poche parole: niente visto al «turista americano» West per le sue parole antisemite.Già l’annuncio dell’esibizione d dell’artista, nato ad Atlanta, che vanta 160 milioni di copie vendute e 24 Grammy era stato accolto da un crescendo di proteste: «È preoccupante che West sia stato ingaggiato visti i suoi precedenti commenti antisemiti e la sua apologia del nazismo», aveva dichiarato il primo ministro Keir Starmer, «L’antisemitismo, in tutte le sue forme, è abominevole e deve essere combattuto con fermezza ovunque si manifesti». Anche il sindaco islamico di Londra, Sadiq Khan, aveva criticato la scelta. «È deplorevole che i luoghi di spettacolo abbiano invitato qualcuno che ha guadagnato decine di milioni di dollari vendendo magliette con la svastica, diffondendo teorie del complotto e venerando Adolf Hitler», il commento del gruppo Campaign against antisemitism (Caa), che aveva esortato gli sponsor a boicottare l’evento, seguendo l’esempio di Pepsi, Diageo, Paypal e Rockstar energy. A nulla è valsa la difesa degli organizzatori del Wireless che avevano invocato una «seconda chance» per il musicista, né la disponibilità del rapper a incontrare esponenti della sdegnata comunità ebraica britannica per scusarsi. In un comunicato, West aveva dichiarato: «Il mio unico obiettivo è venire a Londra e presentare uno show di cambiamento, portando unità, pace e amore attraverso la mia musica. So che le parole non bastano: dovrò dimostrare il cambiamento con le mie azioni. Se siete disponibili, io ci sono». E così alla fine le scuse di Ye, come si fa chiamare oggi West, non sono bastate, non verrà a Londra e il Festival è stato cancellato.A sottolineare il «limite» di certe decisioni politiche il leader di Reform Uk, la destra inglese, Nigel Farage: «Non comprerei un biglietto, le dichiarazioni di West sono disgustose, ma penso che se iniziamo a vietare alle persone di entrare nel Paese perché non ci piace quello che dicono, mi preoccupa dove possa portare… è una strada pericolosa». Le dichiarazioni antisemite del rapper sono iniziate nel 2022 quando, già sposato con Kim Kardashian, pubblicò sui social una serie di commenti offensivi che lo fecero espellere sia da X che da Instagram. Inoltre venne scaricato dalla sua agenzia di talenti e da marchi come Adidas e Balenciaga. Poi pubblicò una foto delle vesti del Ku Klux Klan e si dichiarò «nazista». Infine ha iniziato a vendere magliette con le svastiche e, a maggio, ha pubblicato un brano intitolato Heil Hitler. All’inizio di quest’anno Ye ha acquistato una pagina del Wall Street Journal per chiedere scusa, riflettendo su «un episodio maniacale durato quattro mesi, fatto di comportamenti psicotici, paranoidi e impulsivi» e affermando di aver «perso il contatto con la realtà».