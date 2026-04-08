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 Gianluca De Maio
2026-04-08

Alps Open al via. Così il golf spinge l’economia lombarda

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Alps Open al via. Così il golf spinge l’economia lombarda
A Cornate d’Adda scatta l’Alps Open, apertura italiana del tour 2026 con oltre 130 professionisti. In Lombardia il golf vale fino a 185 milioni di euro tra circoli, turismo ed eventi, e si rafforza come leva strategica per attrarre investimenti e valorizzare il territorio.
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Kanye West bandito dall’Inghilterra

Kanye West bandito dall’Inghilterra
Kanye West (Ansa)
Il Regno Unito revoca il permesso d’ingresso al rapper, che avrebbe dovuto esibirsi quest’estate a Londra. Secondo le autorità è un «antisemita» e non deve cantare.

Il Regno Unito ha revocato il permesso d’ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra. A decidere il bando è stato il ministro dell’Interno, Shabana Mahmood, perché «la presenza dell’artista non è ritenuta positiva per il bene pubblico». In poche parole: niente visto al «turista americano» West per le sue parole antisemite.

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Busitalia (gruppo Fs) accompagna gli atleti olimpici al Quirinale

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Busitalia (gruppo Fs) accompagna gli atleti olimpici al Quirinale
(Gruppo Fs)
I medagliati italiani di Milano-Cortina sono arrivati a Roma per la cerimonia di riconsegna della Bandiera. Per l'occasione, la società di Trenitalia ha messo a a disposizione un mezzo livreato con la grafica «Italia team». Domani l'incontro con Leone XIV.


Gli atleti e le atlete medagliati ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 hanno raggiunto la cerimonia di restituzione della Bandiera al Quirinale con un open bus di Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo Fs).

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«Stranger Things»: la comunità che salva

«Stranger Things»: la comunità che salva
(Netflix). Nel riquadro, il saggio di Vincenzo Notaro, «Sottosopra. Il mondo dopo "Stranger Things" tra declino e destino»
La popolare serie Netflix propone il modello di un gruppo di «eroi improbabili»: dei ragazzini disorganizzati e impreparati ma che riescono lo stesso ad affrontare il male grazie a uno slancio collettivo e a un senso istintivo e non dogmatico del sacro.

Stranger Things è una serie televisiva statunitense ideata, scritta e prodotta dai fratelli Matt e Ross Duffer, distribuita dalla piattaforma Netflix a partire dal 15 luglio 2016, collocandosi fin dalle origini in un punto di convergenza tra sci-fi, horror e coming-of-age drama.

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Sport in campo contro la violenza: la campagna «Fuori Rosa»

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Sport in campo contro la violenza: la campagna «Fuori Rosa»
A sinistra Giampaolo Ricci, capitano dell'Olimopia Milano. A destra Haley Bugeja, attaccante dell'Inter femminile
Dal 7 al 12 aprile il Csi Milano lancia Fuori Rosa, mobilitazione contro la violenza di genere. Coinvolte oltre 650 società sportive e atleti di Serie A. Un gesto simbolico sui campi e una campagna social per promuovere rispetto e consapevolezza.
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