Giorgio Gandola
2026-01-28

Non ci sono più bimbi e ai pochi rimasti appioppano la multa perché schiamazzano

(IStock)
A Palermo oratorio condannato a risarcire con 45.000 euro il vicinato. In Francia divieto di salire sul treno per i piccini.

Il silenzio degli innocenti. È la pretesa del tribunale del capoluogo siciliano, che ha condannato una parrocchia a un risarcimento fuori scala per gli schiamazzi e i canti dei bambini dell’oratorio, ritenuti fastidiosi dagli inquilini un condominio adiacente. La sentenza che ordina imperiosamente di tacere a un’intera comunità è accompagnata da 45.000 euro di risarcimento che i sacerdoti di Santa Teresa del Bambin Gesù dovranno sborsare al più presto come punizione per aver «fatto perdere valore» alle case del vicinato mentre lasciavano correre, cantare e giocare a pallone piccoli e adolescenti.

Cari lettori, noi amiamo la Verità poiché sappiamo di non possederla

Cari lettori, noi amiamo la Verità poiché sappiamo di non possederla
L’incontro con i lettori del quotidiano dimostra una cosa: è una comunità non allineata, lontana dalle parrocchie ideologiche e dai conformismi. Si tratta di un’area di opinione vasta, esigente, che non chiede certezze ma onestà intellettuale e fedeltà ai fatti.
Ddl Stupri, tanto rumore per nulla: era meglio lasciare la legge com’era

Ddl Stupri, tanto rumore per nulla: era meglio lasciare la legge com’era
Giulia Bongiorno (Imagoeconomica)
  • L’ira delle opposizioni per la scomparsa della parola «consenso» nella norma è insensata. L’onere della prova non ricade comunque sulla vittima, ma sempre sull’accusa. Piuttosto, il concetto di «freezing» è da rivedere.
  • Via libera dalla commissione al Senato alle modifiche redatte dalla Bongiorno (Lega) Sanzioni alzate, però la sinistra delira. Di Biase (Pd): «Espressione del patriarcato».

Lo speciale contiene due articoli.

Dimmi La Verità | Fabrizio Cecchetti (Lega): «A Milano l'insicurezza è un'emergenza»

Dimmi La Verità | Fabrizio Cecchetti (Lega): «A Milano l'insicurezza è un'emergenza»

Ecco #DimmiLaVerità del 28 gennaio 2026. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti si schiera dalla parte del poliziotto e commenta l'emergenza sicurezza a Milano.

Mercoledì da Dragoni | Ice e Minnesota: cosa c’è davvero dietro

Mercoledì da Dragoni | Ice e Minnesota: cosa c’è davvero dietroplay icon
content.jwplatform.com

Il caso Ice viene raccontato come una guerra civile negli Usa, ma i disordini sono locali e coprono uno scandalo miliardario in Minnesota. E mentre il dibattito arriva in Italia, una cosa è chiara: la propaganda rischia di creare tensioni reali, anche sulla sicurezza internazionale.

