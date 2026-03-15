Cuciniamo insieme | Crema di primavera

C’è desiderio di rinascita, c’è sentore di prati fioriti, c’è carica vitale nell’aria: è l’annuncio dell’imminente Primavera che noi abbiamo scelto di portare in tavola con un piatto che va benissimo anche se avete amici, come usa dire l’industria alimentare, plant based (a base di verdure). Funziona sia da entrata che da primo piatto: è gustoso e leggero, ma soprattutto molto scenografico.Ingredienti – 900 gr di carote, un mix di fiori edibili (se andate in campagna potete raccoglierli tranquillamente purché spuntino in zone non contaminate, comunque nei migliori supermercati li trovate) tra cui fiori di rosmarino, mentuccia, fiori di malva, violette, margherite meglio se da camomilla, germogli di luppolo, foglioline di menta e di salvia, due rametti interi di rosmarino, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 120 gr di caprino a tronchetto, 8 cucchiai di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiato, sale, peperoncino in polvere, paprika dolce q.b.Procedimento – Sbucciate, fate a rondelle le carote e mettetele a lessare in acqua leggermente salata. Nel frattempo in una padella scaldate il rosmarino nell’olio extravergine di oliva sì da ottenere un olio aromatizzato. Mondate i fiori e fate a rondelle il formaggio caprino. Una volta lessate le carote – tenete da parte un po’ di acqua di cottura - mettetele nel bicchiere del mixer con il latte, salate e aggiustate con paprika e peperoncino e frullate. Se vi sembra troppo densa la crema aggiungete un po’ di acqua ci cottura delle carote. Quando la crema è omogenea aggiungete il formaggio grattugiato e frullate ancora per un minuto. Ora sistemate un paio di mestoli di crema nei piatti e guarnite con i fiori, le rondelle di caprino e irrorate con l’olio extravergine aromatizzato al rosmarino.Come far divertire i bambini – Fatevi aiutare a decorare il piatto con i fiori, vedrete come la loro creatività si sbizzarrisce!Abbinamento – Primavera, prati di montagna in fiore e allora si corre a degustare uno spumante Trentodoc a base Chardonnay. Potete mettere qualsiasi altra bollicina meglio se extra brut. Se scegliete un vino fermo allora il top è la Vernaccia di San Gimignano DOCG.