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Alessandro Da Rold
2026-05-20

Israele, San Siro e urbanistica: il Pd milanese a pezzi si compatta sui gay

Israele, San Siro e urbanistica: il Pd milanese a pezzi si compatta sui gay
Beppe Sala (Ansa)
Dem contro la Regione per il no al patrocinio al Pride. Ma Sala ha una giunta lacerata: l’ultimo strappo sul gemellaggio con Tel Aviv.

Per capire su che cosa sia ancora d’accordo il centrosinistra milanese non bisogna guardare a San Siro, né al gemellaggio con Tel Aviv. Bisogna aspettare il Pride del 27 giugno. Solo lì la coalizione guidata da Beppe Sala sembra ritrovare un linguaggio comune e una linea condivisa. Regione Lombardia nega il patrocinio. Palazzo Marino annuncia che lo concederà. E Sala attacca il Pirellone: «Io non ho più parole. Lo trovo semplicemente assurdo». L’assessore Lamberto Bertolé rivendica una Milano «dalla parte dei diritti, contro ogni discriminazione, senza ambiguità».

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beppe sala arcobaleno
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Alessandro Cannevale: «Nel carcere di Perugia intercettati i dialoghi tra avvocati e detenuti»

Alessandro Cannevale: «Nel carcere di Perugia intercettati i dialoghi tra avvocati e detenuti»
Ansa
Il legale, che assiste una collega indagata con un cliente in cella, denuncia la violazione dei diritti di difesa: «Registrazioni in tutte le sale colloqui anche senza autorizzazione del giudice. Così si avvantaggia l’accusa».

Il carcere di Perugia è diventato una specie di Grande fratello per avvocati e detenuti. Purtroppo a loro insaputa. Forse sarebbe meglio parlare di un Panopticon, il carcere «ideale» pensato nel 1791 dal filosofo inglese Jeremy Bentham. Prevedeva una torre centrale di sorveglianza e celle disposte in modo circolare: nel progetto un solo guardiano poteva osservare tutti i prigionieri senza essere visto, creando un controllo costante e invisibile che induceva l’autodisciplina.

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carcere perugia intercettazioni
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Vannacci imbarca i delusi e decolla. Il centrodestra non lo sottovaluti

Vannacci imbarca i delusi e decolla. Il centrodestra non lo sottovaluti
Laura Ravetto (Ansa)
Il partito del generale ha già raggiunto i 50.000 iscritti. Numeri notevoli, ma snobbati dalla maggioranza. Grave errore, perché l’ex parà attira i voti delle periferie e dei disillusi che si aspettavano di più dall’esecutivo.

La notizia del giorno è che Laura Ravetto, deputata della Lega (con un lungo passato in Forza Italia), passa nel partito di Vannacci, Futuro nazionale. Certo, questa è una notizia degna di rispetto perché la parlamentare è certamente conosciuta anche al pubblico televisivo da diversi anni. Fin qui siamo alla notizia del giorno. Ma c’è la notizia non del giorno, ma di questi mesi, ed è che Vannacci sta salendo molto in fretta col suo partito.

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laura ravetto vannacci

FrontPage | OpenAI batte Musk, Trump perde quota e Xi si prende la scena

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Dalla sconfitta di Musk contro OpenAI al vertice Trump-Xi, fino alle crepe nel GOP in vista delle elezioni di mid-term e ai record dell’arte.

Meloni e Modi, l'incontro a Villa Pamphili

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Meloni e Modi, l'incontro a Villa Pamphiliplay icon

Il video dell'incontro tra il premier e il primo ministro indiano nella cornice di villa Pamphili per il vertice di oggi a Roma.

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