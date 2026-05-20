True Francesco Borgonovo Cantelmi: «I Trevallion sono stati valutati da “esperti” privi di competenze» Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori di quella che è nota come la 'famiglia nel bosco' (Ansa)

Il prof Tonino Cantelmi, nel pool a difesa di Nathan e Catherine, smonta i giudizi che hanno determinato l’allontanamento dei tre figli: «Le consulenti del tribunale prive di competenza con i minori: mancano test e colloqui clinici. La diversità non è “devianza”».Trecentoventi pagine per esaminare ben 15 punti estremamente critici: il lavoro presentato dal professor Tonino Cantelmi e dalla dottoressa Martina Aiello si configura come una vera e propria «controperizia» che smonta un pezzo alla volta - e con adamantina precisione - tutte le valutazioni fatte sulla famiglia nel bosco dagli esperti nominati dal tribunale dei minori dell’Aquila. E non sono rilievi da poco quelli di Cantelmi e della sua collega. Alcune criticità messe in luce sono gravissime e rendono perfettamente - e drammaticamente - l’idea della superficialità con cui i coniugi Trevallion e i loro figli sono stati giudicati finora.Si comincia con una osservazione fondamentale e devastante che riguarda le competenze della psichiatra Simona Ceccoli a cui il tribunale ha affidato la perizia e che ha ritenuto i Trevallion non adeguati al ruolo di genitori. «A nostra specifica domanda circa le sue competenze», scrivono Aiello e Cantelmi, «la dottoressa Ceccoli ha precisato di non svolgere l’attività di psichiatra presso la struttura nella quale lavora, ma di svolgere non meglio specificati compiti amministrativi. Alla nostra ulteriore domanda di specificare le sue competenze in ordine ai minori, la dottoressa Ceccoli eludeva la risposta nel seguente modo: “Faccio il perito da diversi anni” [...] Tuttavia, osserviamo che la Ceccoli si è astenuta dallo svolgere attività peritale inerente ai minori (non ha svolto né un esame clinico diretto, né una valutazione diagnostica, né un’osservazione genitori-figli), generando un vulnus insanabile sulla validità della perizia. La dottoressa Ceccoli ha delegato l’ausiliaria Valentina Garrapetta a svolgere l’unica attività clinica relativa ai tre minori consistente in somministrazione di test». Già questo basterebbe a farsi venire qualche dubbio. Ma occorre soffermarsi un attimo anche sulla ausiliaria Garrapetta: «Al momento della nomina risultava iscritta all’Ordine professionale di appartenenza da poco più di tre anni e, per sua stessa dichiarazione, sul sito professionale non risultava occuparsi di minori. Risulta difficile ritenere che la stessa abbia maturato, così come previsto, una specifica formazione quinquennale inerente all’attività con minori o analoghi titoli. Nel complesso le informazioni inerenti alle competenze professionali sui minori di entrambe non sembrano dimostrare i requisiti di speciale competenza». Come noto, poi, la dottoressa Garrapetta «ha manifestato pubblicamente, tramite interventi sulla piattaforma Facebook, giudizi negativi, denigratori, svalutativi e connotati da evidente ostilità nei confronti dei genitori Catherine e Nathan Trevallion [...]. La condotta della Garrapetta avrebbe imposto, a nostro giudizio, l’astensione dal partecipare a valutazioni peritali per ovvie valutazioni deontologiche. La conferma della stessa da parte della Ceccoli indica una condivisione del pregiudizio rilevato».Insomma, a giudicare i Trevallion sono state due consulenti prive di esperienza con minori, che per di più hanno espresso pregiudizi nei riguardi della famiglia. E questo è solo il primo punto. Ne segue un altro, altrettanto determinante. I bambini non sono stati ascoltati. Curioso, visto che tutti i provvedimenti presi nei riguardi dei Trevallion sarebbero stati fatti proprio nel «superiore interesse» di questi piccoli. «I minori non sono stati ascoltati, né osservati, né considerati nelle loro sofferenti dichiarazioni spontanee, espresse in uno stato di evidente sofferenza e malessere psicologico», dicono Aiello e Cantelmi. «Non sono state garantite le modalità di interazione e in modo particolare la “serenità del minore”. La Ctu (consulente tecnica d’ufficio, ndr) ha ritenuto di non effettuare né un esame clinico, né un ascolto tecnico. I minori sono stati sottoposti a test senza la presenza e la supervisione della Ctu senza la garanzia di modalità che ne garantissero la serenità». In buona sostanza, «le valutazioni effettuate sui minori non risultano corroborate da un esame psichico, da colloqui clinici e conoscitivi strutturati, da test psicodiagnostici adeguati alle condizioni dei minori, né dall’impiego di tecniche specifiche e validate per l’indagine della qualità delle relazioni genitori-figli». In più, «nella valutazione effettuata risultano del tutto ignorate le gravissime conseguenze degli effetti traumatici subiti dai minori a seguito dello sradicamento forzato dal loro contesto familiare e naturale, nonché dell’improvviso allontanamento della madre dalla struttura della casa-famiglia senza alcun supporto psicologico. Tali eventi hanno inciso in modo profondo e pervasivo sull’equilibrio emotivo e psicologico dei bambini». Le criticità rilevate da Aiello e Cantelmi sono tante e documentate. Ma vale la pena citarne almeno un’altra, che è decisamente centrale. «Si rileva», dicono i due esperti, «che il modo di osservare, interpretare e valutare negativamente i comportamenti dei genitori riguardo alle loro scelte di vita è ascrivibile alla mancata conoscenza/competenza della Ctu in materia di sistemi ecosostenibili e di percorsi di apprendimento alternativi rispetto a quelli convenzionali. La Ctu assume implicitamente come standard routine comuni alla maggioranza delle famiglie, trattando le scelte educative alternative come deviazioni [...] La Ctu involontariamente, ma gravemente, trasforma la diversità socioculturale in inadeguatezza genitoriale». È esattamente questo il nodo di tutto la vicenda: la diversità ridotta a devianza e trattata come qualcosa da correggere tramite rieducazione dei genitori. E questo, sia permesso notarlo, è qualcosa che le istituzioni in un Paese civile non dovrebbero mai fare. «Le osservazioni del professor Cantelmi e della dottoressa Martina Aiello si configurano come una vera e propria controperizia», ribadisce Simone Pillon, avvocato della famiglia. «In particolare, oltre agli svarioni tecnici e di metodo, a volte anche grossolani, individuati nella Ctu, emerge il tentativo di adoperare le legittime scelte educative per fondare un pregiudizio di inadeguatezza. Ciò finisce per mettere gravemente a rischio il benessere e lo sviluppo dei minori e per punire i genitori la cui unica colpa è quella di non volersi uniformare ai modelli sociali preferiti dalla consulente tecnica. Mi auguro che possa essere occasione di riflessione per il tribunale e per gli altri soggetti coinvolti nella vicenda affinché si giunga a una soluzione equilibrata e condivisa».Già, al solito tutto dipende dal tribunale. Ora ci sono altri 30 giorni di tempo concessi alla dottoressa Ceccoli per esaminare le osservazioni di Cantelmi. La consulente potrà scegliere se integrare quelle osservazioni nella sua valutazione oppure no, e il legale della famiglia a quel punto deciderà come rispondere. In ogni caso, fino alla fine di giugno, è destino che i Trevallion restino nell’attuale situazione. «Si stanno trasferendo nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune», dice Pillon. «Credo che questa notte già abbiano dormito nella nuova casa. Si stanno mettendo a disposizione per superare tutte le criticità che sono state riscontrate, ma nello stesso tempo chiedono che sia rispettato lo stile di vita e il percorso educativo che hanno scelto per la loro famiglia». Ieri mattina l’avvocato è stato in visita nella casa famiglia di Vasto in cui risiedono i tre bambini. «Mentre parlavo con i dirigenti della casa famiglia si stava tenendo l’incontro quotidiano del papà con i piccoli. So che stanno ultimando il loro percorso con l’insegnante e che gli incontri con la madre durante la settimana stanno andando molto bene. Ovviamente non dobbiamo dimenticare quale sia la cornice: sia per loro sia per i genitori il dato di fatto è la grande fatica di restare separati». Una fatica, purtroppo, che deve protrarsi ancora.