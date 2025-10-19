Maurizio Belpietro
2025-10-19

La Schlein accusa la Meloni per l’auto esplosa di Ranucci

Elly Schlein (Imagoeconomica)

Il leader del Pd collega l’attentato al cronista di «Report» al governo: «Con l’estrema destra a rischio libertà e democrazia». Ma le vere minacce ai giornalisti arrivano da malavita e terrorismo, non certo dalla politica.

Tutti i conti dei tagli Irpef fino a 200.000 euro di reddito. Sorridono 12 milioni di italiani

Il risparmio è di 140 euro per chi ne guadagna 35.000 e di 240 se ne dichiari 40.000. Beneficio di 440 euro a partire da 50.000 fino alla soglia di sterilizzazione.
Mai dire Blackout | Trump: stop al petrolio russo dell’India

Crollano le forniture di rame, mercato in deficit. Trump annuncia: l’India non comprerà più petrolio russo. Bruxelles mette i dazi sull’acciaio, Bruegel frena. Cina e India litigano per l’acqua del Tibet.

«Uomo d’affari» è sessista. «Cortigiana» invece no

Maurizio Landini (Ansa)
Ocse e avvocati britannici chiedono di eliminare le allusioni al genere maschile nel linguaggio. Sono manie di cui la gente, ormai, ha la nausea (come gli spettatori della Bbc). Ma dato che l’hanno imposta, Landini & C. ora dovrebbero subire la stessa gogna woke.
Maggioranza compatta contro Elly

Sigfrido Ranucci (Ansa)
La Lega: «Assoluta e ferma condanna». Antonio Tajani: «Dal Pd dichiarazioni stravaganti». Proseguono le indagini degli inquirenti. Il giornalista Sigfrido Ranucci : «Ci sono quattro o cinque piste».
