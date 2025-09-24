Giuseppe Liturri
2025-09-24

Addio a Usa e Ue: sulle armi Berlino fa da sé

Ansa
La Germania dà a Rheinmetall un appalto da 390 milioni per laser anti droni. E il fondo per la Difesa tedesco favorirà ditte autoctone. Solo l’8% dei contratti con fornitori americani. Ultimo chiodo sulla bara del mercato unico, che in teoria Bruxelles dovrebbe tutelare.
Dopo un anno di auto-celebrazioni la Ue vuole fermare la legge sull’Ia

iStock
Bruxelles pronta a sospendere l’applicazione delle norme sull’Intelligenza artificiale perché inapplicabili secondo le aziende. Per Mario Draghi sono «fonte di incertezza». La favola dell’avanguardia europea è finita male.
Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «La condanna di Ciro Grillo e la violenza sessuale secondo il Pd»

Ecco #DimmiLaVerità del 24 settembre 2025. Il nostro Fabio Amendolara commenta la condanna di Ciro Grillo e dei suoi amici e la proposta del Pd sulla violenza sessuale.

L’Isis rialza la testa: dal Sahel all’Europa, il jihadismo non è sconfitto

Getty Images
Dagli arresti in Turchia agli attacchi in Africa, fino ai rischi per l’Europa: l’Isis mostra di essere ancora una minaccia globale. Nonostante le perdite, il gruppo resta attivo grazie a propaganda online e reti locali resilienti.
Ora nella storiaccia di Pignatone spunta l’intreccio mafia-massoneria

Giuseppe Pignatone (Ansa)
Secondo i pm di Caltanissetta, i boss da cui la toga comprò la casa in nero erano anche membri di una loggia coperta.
