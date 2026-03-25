True François De Tonquédec L’Anm detta al governo le riforme da fare Rocco Maruotti, segretario generale dell'Anm (Imagoeconomica)

Il sindacato dei magistrati si dice disponibile al dialogo «evitando contrapposizioni frontali», ma intanto elenca le leggi di suo gradimento e chiede assunzioni. Il successore del presidente dimissionario Parodi potrebbe essere eletto già sabato.Il giorno dopo la bocciatura della riforma della giustizia l’Associazione nazionale magistrati da un lato tende la mano alla politica, ma dall’altro passa all’incasso per ottenere quel riconoscimento di interlocutore principale che il centrodestra non ha mai visto di buon occhio. Il segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, ha spiegato così la posizione delle toghe associate: «Non ci siamo intestati una vittoria e siamo pronti a tornare sugli otto punti da cui siamo partiti il 5 marzo del 2025 nell’incontro a Palazzo Chigi.Vogliamo lavorare con il ministero e con gli avvocati sulle riforme necessarie per l’efficienza della giustizia, come le piante organiche e il tema degli applicativi informatici». «L’Anm», sottolinea Maruotti, gettando acqua sul fuoco, «non è un attore politico, ma è sempre intervenuta nel dibattito pubblico sui temi della giustizia con una certa postura e, come in questa occasione referendaria, evitando una contrapposizione frontale».Anche Cesare Parodi, presidente dimissionario dell’Anm intervenuto a Rtl 102.5, rispondendo a una domanda sui cori dei magistrati con Bella ciao a Napoli dopo l’esito del referendum, ha cercato di stemperare il clima, ma senza attaccare i colleghi.«Se è stato un gesto estemporaneo dopo una lunga tensione», ha detto Parodi, «credo che sia quantomeno umanamente comprensibile anche se io certamente non l’avrei fatto. Ma ognuno ha il suo carattere, io non critico nessuno, ognuno ha le sue reazioni, io non posso certamente richiamare nessuno, prendo atto di questo». «Secondo me non è un qualcosa di politico», ha aggiunto, «io sicuramente non ho mai avuto atteggiamenti di questo tipo e condivido le indicazioni del presidente Mattarella che ha detto a tutti, non solo ai magistrati, di mantenere sempre un contegno istituzionale e una compostezza che secondo me sono assolutamente importanti. È stato, credo, non certamente un atteggiamento politico, un momento di sfogo dopo una lunga tensione». Parodi ha poi chiarito che le sue dimissioni, rese pubbliche a cavallo tra la chiusura dei seggi e l’inizio dello spoglio, nascono da ragioni familiari: «Non c’è nessun nesso con il risultato, non sapevo di aver vinto quando l’ho comunicato, avevo un minuto di tempo per dirlo a urne chiuse e prima degli exit poll e in quel minuto l’ho detto». «È una motivazione personale, devo dire nemmeno troppo originale, legata a motivi di salute di una persona cara, quindi nulla di strano», ha ribadito, per poi escludere una sua entrata in politica: «Ho letto delle cose assurde sui social, che sarei stato minacciato o che mi hanno offerto posti politici, cose di questo tipo, ma assolutamente no».Il successore di Parodi potrebbe essere eletto già sabato 28 marzo. La toga formalizzerà il passo indietro nella riunione del comitato direttivo centrale dell’Anm che era già fissata per sabato prossimo ma, a quanto risulta, all’ordine del giorno della riunione è stato inserito anche un punto relativo all’elezione del nuovo presidente.A guastare i tentativi di distensione da parte della magistratura associata sono però arrivate le dichiarazioni dell’ex presidente dell’Anm Luca Poniz, oggi sostituto procuratore generale a Milano. Per la toga dal referendum sulla giustizia «esce travolta un’intera classe dirigente dell’avvocatura» e se «esistesse anche un minimo di sensibilità istituzionale, domani stesso ci si attenderebbe dimissioni da parte di chi ha speso impropriamente ruoli di rappresentanza» dentro al mondo dell’avvocatura e delle «camere penali» in una «campagna di violenta delegittimazione della magistratura» che si è alleata «con le posizioni più estreme e non di rado volgari». In un post sui social Poniz attacca chi non ha «esitato a trascinare l’intero ceto forense in una campagna faziosa e non di rado violenta, anche in nome di avvocati che certo quel mandato non hanno mai conferito, come raccontano i tanti coraggiosi avvocati che si sono sottratti a un’operazione davvero sconcertante per l’insensibilità istituzionale che dimostrava». «Quale sia il destino dei dirigenti delle camere penali - ancora una volta battute su un tema che è diventato una ossessione e agitato come slogan, come esattamente compreso da chi ha detto No - è problema che riguarda loro», scrive la toga. L’Ordine degli avvocati di Milano ha espresso «sconcerto e preoccupazione» per le parole di Poniz e ribadito «come la cultura della giurisdizione si indebolisca ogni volta che il confronto scivola nella contrapposizione, addirittura nella denigrazione di una categoria, e si comprometta quando si evocano logiche di resa dei conti, tanto più se affidate ai social». «Il rapporto tra avvocatura e magistratura è», prosegue la nota, «per sua natura, dialettico, ma deve restare fondato su rispetto, lealtà e verità» perché «è su questo terreno che si tutela davvero la giustizia».