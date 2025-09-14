Carlo Pelanda
2025-09-14

Il fanatismo green è dannoso. Per il clima che muta servono più nucleare e desalinizzatori

Il fanatismo green è dannoso. Per il clima che muta servono più nucleare e desalinizzatori
Manifestazione a Roma di Ultima Generazione (Ansa)
La decarbonizzazione forzata ammazza l’economia e non porta benefici alla Terra. Bisogna «ecoadattarsi» con investimenti sensati, che si riveleranno pure redditizi.
Subscribe
ambiente green

Trump scuote la Nato: mettete dazi ai cinesi

Trump scuote la Nato: mettete dazi ai cinesi
Donald Trump (Ansa)
Il presidente Usa agli Stati alleati: «Basta comprare petrolio russo e tariffe dal 50% al 100% verso il gigante asiatico per fermare la guerra in Ucraina». Donald punta a dare anche una visione economica al Patto atlantico pur di spezzare il legame Berlino-Pechino.
Subscribe
trump

Rimandata la morte del petrolio. L’uso crescerà ancora per decenni

Picco dei consumi ben oltre il 2030: l’Agenzia per l’energia si rimangia le previsioni.
Subscribe
petrolio

Nel caso delle cene di Ricci spunta l’uomo della comunicazione di Elly

Nel caso delle cene di Ricci spunta l’uomo della comunicazione di Elly
Matteo Ricci (Ansa)
Gli inquirenti puntano il faro sugli eventi conviviali del candidato dem alla Regione Marche durante il tour per il libro. I contratti, a spese del Comune di Pesaro, alla società che lavora per il Pd nazionale.
Subscribe
matteo ricci

Mutui più cari a causa di francesi e tedeschi

L’Abi: ad agosto l’interesse medio sui prestiti per l’acquisto della casa sale al 3,31% nonostante i tagli dei tassi Bce. Sileoni (Fabi): «Si è inceppata la trasmissione della politica monetaria». Pesano l’aumento del costo del debito transalpino e le maxi spese di Merz.
Subscribe
mutui
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy