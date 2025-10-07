Francesco Borgonovo
2025-10-07

Amazon ha tolto la pistola a James Bond

La piattaforma americana, nella promozione dei titoli su 007, si macchia dell’ennesimo sfregio politicamente corretto: locandine ritoccate per far sparire dalle mani della spia la leggendaria Walther. L’effetto è grottesco: l’agente segreto sembra un indossatore.
james bond

Prevost taglia le unghie allo Ior: non avrà più l’esclusiva sui soldi

Leone XIV (Ansa)
Procede la rivoluzione di velluto del Papa: tolte alla banca pontificia le prerogative che Francesco le aveva assegnato nel 2022. Tornano centrali il ruolo dell’Apsa e del segretario di Stato Parolin.
ior

Petra Delicato, la detective torna in tv tra nuovi affetti e vecchi demoni

«Petra Delicato» (Sky)
La terza stagione della serie con Paola Cortellesi (Sky, 8 e 15 ottobre) racconta una Petra inedita: accanto alla sua solitudine scelta, trovano spazio l’amore e una famiglia allargata, senza rinunciare al piglio ironico e disincantato.
petra delicato

La paura dei dazi spinge Stellantis a investire negli Usa altri 10 miliardi

Getty Images
L’Ue pensa a tariffe del 50% per colpire l’acciaio cinese: altra vittoria di Trump. La Bce: economia in frenata a fine anno.
stellantis

Ai bebè meglio iniettare un vaccino alla volta

iStock
Anche se molti esperti negano una correlazione tra la somministrazione del siero polivalente ai neonati e i decessi in culla, i dati sono allarmanti. Una delle cause probabili è l’inoculazione simultanea di sei prodotti, che può causare reazioni gravi.
vaccini
