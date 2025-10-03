Francesco Bonazzi
2025-10-03

Alla Consulta si alzano la paga dopo averci tagliato le pensioni

Ansa
I giudici della Corte costituzionale, basandosi sulla loro sentenza che ha abolito il tetto agli stipendi pubblici, hanno disposto una maggiorazione del 20% dell’emolumento, che sale così a quasi mezzo milione lordo.
Hamas circondata. Il tempo stringe

Ansa
Il gruppo estremista si spacca sulla proposta di Donald Trump, coi falchi contrari alla resa. Per i miliziani, inoltre, radunare e consegnare gli ostaggi in pochi giorni è impossibile.
Pur di andare contro il governo la sinistra si astiene sul piano di pace

Ansa
La mozione della maggioranza sul sostegno al progetto Usa per la Striscia passa alla Camera, con il placet anche di Azione. Pd, M5s e Avs non votano. Bocciata la loro risoluzione sul riconoscimento della Palestina.
Piantedosi: «Rischio di infiltrazioni nei cortei. Pronti a contenere possibili derive»

Matteo Piantedosi (Ansa)
Le riflessioni del ministro, ospite all’evento di «Panorama», sulla serie di mobilitazioni diffuse: «Galassia variegata, sarà un weekend impegnativo. Ma l’Italia va bene e non si protesta più sui temi classici».
Solo da noi si paralizza tutto per la Flotilla

Scioperi (Ansa)
In nessun Paese del mondo il prevedibile blocco dei velisti ha spinto i rappresentanti dei lavoratori a fermare ogni attività. In Francia le mobilitazioni sono per la crisi economica, la Cgil invece anche ieri ha detto no all’aumento delle paghe degli statali.
