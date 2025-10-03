Zaira Caterina Portas
2025-10-03

Piantedosi: «Rischio di infiltrazioni nei cortei. Pronti a contenere possibili derive»

Matteo Piantedosi (Ansa)
Le riflessioni del ministro, ospite all’evento di «Panorama», sulla serie di mobilitazioni diffuse: «Galassia variegata, sarà un weekend impegnativo. Ma l’Italia va bene e non si protesta più sui temi classici».
matteo piantedosi

Solo da noi si paralizza tutto per la Flotilla

Scioperi (Ansa)
In nessun Paese del mondo il prevedibile blocco dei velisti ha spinto i rappresentanti dei lavoratori a fermare ogni attività. In Francia le mobilitazioni sono per la crisi economica, la Cgil invece anche ieri ha detto no all’aumento delle paghe degli statali.
flotilla

Meloni: «Alla pace preferiscono il weekend»

Giorgia Meloni (Imagoeconomica)
Il premier attacca le sigle: «Rivoluzione e fine settimana lungo non stanno insieme». La replica: «Così ci offende». Matteo Renzi: «Protestate per gli stipendi e per le pensioni».
flotilla

Edicola Verità | la rassegna stampa del 3 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 3 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

«Illegittimo lo sciopero generale». Landini tira dritto e ferma l’Italia

Matteo Salvini (Ansa)
Il Garante boccia per «mancato preavviso» la mobilitazione dei sindacati prevista oggi. La Cgil impugna la delibera della Commissione e conferma i cortei (con Usb). Matteo Salvini: chi partecipa paga personalmente.
scioperi pro pal
