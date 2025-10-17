Matteo Giusti
2025-10-17

Afghanistan e Pakistan sull’orlo della guerra, tra accuse e manovre di Pechino e Delhi

Afghanistan e Pakistan sull'orlo della guerra, tra accuse e manovre di Pechino e Delhi
L'area danneggiata in seguito a un attacco aereo condotto dal Pakistan in Afghanistan (Getty Images)
Dopo settimane di tensioni, gli scontri lungo il confine tra esercito pachistano e Talebani hanno causato decine di vittime. Cessate il fuoco fragile e una partita geopolitica che coinvolge Cina, India e Stati Uniti.
Eni-Nigeria, confermate in Appello le condanne a De Pasquale e Spadaro

Eni-Nigeria, confermate in Appello le condanne a De Pasquale e Spadaro
Ansa
Non hanno depositato atti favorevoli alle difese: ribadite le pene per 8 mesi di carcere.
Dimmi La Verità | Marco Cerreto (Fdi): «Il pasticcio europeo del taglio dei fondi del settore agricolo»

Dimmi La Verità | Marco Cerreto (Fdi): «Il pasticcio europeo del taglio dei fondi del settore agricolo»

Ecco #DimmiLaVerità del 17 ottobre 2025. Ospite il capogruppo di Fdi in Commissione agricoltura, Marco Cerreto. L'argomento del giorno è: "Il pasticcio europeo del taglio dei fondi del settore agricolo".

Le fortune dei Paperoni di Big Pharma crollano con il calo delle vaccinazioni

Azioni di Moderna e Biontech a picco dopo i record del 2021, raggiunti grazie alle punture di massa. E i manager (benché ancora straricchi) piangono: il loro patrimonio complessivo vale un terzo rispetto ai tempi del Covid.
Cisint: «Vittoria per la pesca italiana, contro l'obiezione del Ppe spagnolo e del presidente»

Cisint: «Vittoria per la pesca italiana, contro l'obiezione del Ppe spagnolo e del presidente»
(Totaleu)

Lo ha detto l'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint, dopo la votazione alla commissione sulla pesca a Bruxelles, riguardo la vittoria sulla deroga delle dimensioni delle vongole, importante aspetto per l'impatto sul settore ittico.

