Redazione digitale Valore Medico – Leadership clinica e innovazione True

Il nuovo numero affronta le trasformazioni della sanità italiana. Il ritratto di luminari della medicina e della chirurgia, i diversi volti del malessere giovanile e il trattamento dei disturbi alimentari.Divulgare contenuti scientifici rilevanti con un linguaggio accessibile e chiaro che risponda all'esigenza di approfondimento su istanze fondamentali per la nostra salute, dalla prevenzione alle innovazioni terapeutiche sino a fenomeni sociali che meritano un nuovo approccio. Questo è l'obiettivo di Valore Medico, testata dedicata ai professionisti e alle eccellenze della sanità: promuovere le gestioni virtuose, stimolare il dialogo e il confronto tra i principali attori del sistema sanitario italiano. Le sfide della sanità In un periodo di grande trasformazione del Servizio sanitario nazionale, è il ministro della Salute Orazio Schillaci a indicare la strada scelta dal Governo per affrontare le sfide della sanità italiana: l'integrazione tra ospedali di riferimento nazionale e la medicina territoriale; la valorizzazione dei professionisti sanitari; la digitalizzazione e la prevenzione. «Un cambio vero di paradigma, perché non più un sistema che cura la malattia quando si è già manifestata ma uno Stato che investe sulla salute prima che diventi emergenza», afferma il ministro. In quest'ottica, è in fase di avvio nel nostro Paese uno screening nazionale, sistematico e gratuito, per individuare in maniera precoce il diabete tipo 1 (DT1) e la celiachia (MC) nella popolazione pediatrica. Con la legge 103/2023, di cui il primo firmatario è stato il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, l'Italia si è dotata – prima al mondo – di un avanzato modello di prevenzione, che potrà essere replicato nella gestione di altre patologie. Un ruolo fondamentale nel traghettare il Ssn verso la transizione digitale lo svolge l'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas) guidata da Massimiliano Fedriga, Agenzia che opera in stretta collaborazione con il ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome. A sua volta, l’Istituto Superiore di sanità detta il passo dell’innovazione sanitaria con un impatto in termini di contributi scientifici cinque volte superiore alla media nazionale, come ricorda il presidente Rocco Ballantone, illustrando i binari su cui si muove attivamente l'Iss, dalle malattie rare all'Active aging. Marcello Cattani, numero uno di Farmindustria, indica le priorità per l'industria farmaceutica, così come Fabio Faltoni, presidente di Confindustria Dispositivi Medici. Principes Il progresso medico scientifico è frutto delle costanti innovazioni tecnologiche, ma anche della caparbietà e delle capacità di scienziati, luminari, specialisti di ogni campo, di cui Valore Medico delinea i traguardi, le scoperte, le cure più avanzate. Luigi Bonavina, tra i massimi esperti mondiali delle patologie dell’esofago, ripercorre le tappe salienti della sua carriera e i futuri obiettivi. Con lo sguardo ancora rivolto ai giovani feriti di Crans-Montana. Giuseppe Perniciaro, direttore della struttura IRCCS-AOM di Genova (certificata dall’EBA) ricostruisce il percorso terapeutico cui sono sottoposti i grandi ustionati, sottolineando l'importanza strategica dei Centri Ustionati e della gestione di un disastro di massa come quello avuto nel locale svizzero. Pietro Gentile, una delle eccellenze internazionali nell'ambito della chirurgia plastica ricostruttiva, spiega come la tecnica del lipofilling venga impiegata con successo anche nel trattamento delle cicatrici post-ustione. Antonino di Pietro, direttore scientifico dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano, descrive l'evoluzione della dermatologia, sempre più rigenerativa. Luigi Naldi aggiorna sui progressi compiuti in materia di dermatoepidemiologia, psoriasi, malattie infiammatorie cutanee e oncologia dermatologica.Il disagio giovanile e i disturbi alimentari Fenomeni preoccupanti come quello del disagio giovanile e dei disturbi alimentari vengono affrontati da Valore Medico con un approccio che permette di sviscerare questi temi da molteplici punti di vista, sempre autorevoli. Simona Abate, dirigente psicologa presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea di Roma, e lo neuropsichiatra infantile Daniele Poggioli inquadrano le fragilità di bambini e adolescenti, vittime di pressioni sociali, solitudine e ansia da prestazione. Giovanni Battista Camerini, neuropsichiatra infantile recentemente entrato a far parte dell’Osservatorio Nazionale contro il Bullismo, analizza le radici di questo fenomeno, reso ancora più insidioso dalla cassa di risonanza digitale dei social media. Marco Crepaldi, presidente Associazione Hikikomori Italia, approfondisce il doloroso tema dell'isolamento giovanile, tra sensibilizzazione dell'opinione pubblica e sostegno alle famiglie. Occorre capire il malessere delle nuove generazioni per trovare nuove strade di prevenzione e supporto. Alberto Parabiaghi, psichiatra e ricercatore presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, indica le possibili strategie da potenziare per sostenere la salute mentale degli adolescenti e ridurre i comportamenti a rischio. Il sociologo Adriano De Blasi si sofferma sull'importante contributo dell'educatore professionale al reinserimento sociale e al miglioramento della qualità della vita dei giovani. I disturbi alimentari (Dca) sono spesso legati a dinamiche psicologiche profonde e a pressioni sociali sempre più forti. Valore Medico indaga il tema con lo psichiatra e psicoanalista Leonardo Mendolicchio, fondatore di Food for Mind, rete nazionale per la cura di questi disturbi; Fabiola De Clerq, presidente della Fondazione ABA (Associazione Bulimia Anoressia) e Rina Giuseppa Russo, psichiatra e direttore sanitario di Villa Miralago, struttura residenziale accreditata dedicata proprio al trattamento riabilitativo dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.Clicca il link qui sotto per scaricare il numero di «Valore medico».Valore Medico - Marzo 2026.pdf