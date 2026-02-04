True Silvana De Mari I vaccini anti Covid mRna causano «più danni di quanto la gente pensi» (iStock)

Per Robert R. Redfield, ex direttore dei Cdc Usa, la rappresentazione della crisi come «pandemia di non vaccinati» è stata deliberatamente fuorviante. Il siero «non previene l’infezione». Il contrario dei diktat di Mario Draghi.A distanza di anni dalla fase acuta della pandemia da Covid 19, ciò che emerge con maggiore chiarezza non è soltanto la complessità dell’evento sanitario, ma il fallimento sistemico della sua gestione politica, comunicativa e regolatoria. Sempre che si sia trattato di un fallimento, di una incapacità. Sono stati imposti protocolli sbagliati: Tachipirina, vigile attesa, niente vitamina D e niente vitamina C, antibiotico solo quando è tropo tardi, per pura incapacità o per un mostruoso disegno, per creare l’emergenza indispensabile a buttare sul mercato farmaci con tempi di sperimentazione ridicoli, due mesi. I protocolli sbagliati sono stati blindati dagli ordini dei medici, che non si sono risparmiati nell’azzannare in faccia i colleghi che davano le cure corrette e che osavano anche segnalarle, ma anche dai social, per preciso ordine dell’amministrazione Biden, sono arrivate censure. Tutte le volte che davo il protocollo corretto la mia pagina veniva bloccata. Il protocollo era talmente sbagliato da essere prudentemente anonimo: continuiamo a ignorarne l’autore, che evidentemente si vergogna troppo per dichiararsi. Ricordiamo la faccia schifata con cui Pierpaolo Sileri, prima viceministro poi sottosegretario alla salute, in televisione tappava la bocca ai medici che curavano e guarivano. Ora Sileri, che è anche medico, dichiara candidamente di non sapere chi sia l’autore del protocollo sbagliato, che quindi è stato imposto senza che nessuno, nemmeno un viceministro laureato in medicina, si prendesse il disturbo di chiedere: «Scusate, chi ha scritto questa roba? È stata scritta da qualcuno seduto alla scrivania mentre consultava letteratura scientifica, o è stata scritta sul taccuino in attesa del treno, o durante la pausa caffè? L’autore è almeno laureato in medicina?». Un «fallimento» che è stato attivamente coperto da una narrazione dogmatica, impermeabile al dissenso scientifico, impenetrabile al buon senso e alla logica: le malattie infiammatorie si curano con gli antinfiammatori; le malattie coagulativa si curano con gli anticoagulanti, eccetera, le cure per i coronavirus sono state messe a punto nel 2013 e prevedono aspirina, idrossiclorochina eccetera. La narrazione dogmatica è stata sostenuta da un’informazione allineata come non mai al potere con uniche eccezioni il quotidiano La Verità e la trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano. In questo quadro, le dichiarazioni di Robert R. Redfield, ex direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), assumono il valore di una vera e propria accusa dall’interno dell’apparato sanitario. «Credo che i vaccini a mRna causino più danni di quanto la gente pensi», ha affermato Redfield. Non un opinionista marginale, non un attivista ideologico, ma il massimo responsabile della sanità pubblica statunitense durante una parte cruciale della pandemia. Ancora più grave è la sua denuncia della sistematica disinformazione operata dalle istituzioni: la rappresentazione della crisi come «pandemia dei non vaccinati», secondo Redfield, non solo era scientificamente scorretta, ma deliberatamente fuorviante. «Il vaccino non previene l’infezione», ha dichiarato, smontando retroattivamente il pilastro retorico su cui sono state costruite politiche di esclusione, discriminazione e obbligo. I primi ad applicarle sono stati i presidenti degli ordini dei medici. O non erano capaci di capire che le schede tecniche non dichiaravano i farmaci capaci di bloccare la malattia, oppure lo avevano capito e hanno eseguito ordini. Entrambe le ipotesi sono inquietanti, per usare il sinonimo più mite tra tutti i possibili. Il vaccino non previene l’infezione. Per favore, rileggete due o tre volte questa frase e poi ripensate alle affermazioni di Mario Draghi, «chi non si vaccina muore e fa morire», di Sergio Mattarella sulla libertà che non vaccinati non hanno il diritto di invocare. Riascoltate la lunga serie di insulti e maledizioni contro coloro che hanno resistito e hanno rifiutato un farmaco che non serviva a fermare l’epidemia e che aveva effetti collaterali sconosciuti. Questi insulti e queste maledizioni li legge nel suo spettacolo Schiavi, Max Del Papa, giornalista e uomo danneggiato dal vaccino, che alza la sua voce a difesa di tutti coloro che sono stati calpestati, che hanno sviluppato effetti collaterali devastanti, se non addirittura mortali, in seguito all’inoculazione di un farmaco che non evitava la trasmissione e non salvava nessuno dal contagio. L’ammissione di Redfield rende politicamente e moralmente insostenibili le misure adottate in molti Paesi occidentali, Italia inclusa. Se un prodotto non previene l’infezione né interrompe la trasmissione, viene meno qualsiasi giustificazione scientifica per imporlo come requisito per lavorare, studiare o partecipare alla vita sociale. Gli obblighi vaccinali e i sistemi di certificazione non appaiono più come strumenti di sanità pubblica, ma come atti di coercizione fondati su presupposti che non erano solo deliberatamente semplificati, erano semplicemente falsi. È particolarmente grave che la Corte Costituzionale abbia ritenuta sensata e quindi non contraria alla Costituzione tutta la narrazione pandemica, con le libertà più elementari calpestate, inclusa la libertà a non ammalarsi e a non morire per effetto collaterale di un farmaco obbligatorio.La responsabilità non ricade solo sui decisori politici. Una parte significativa della comunità medico-scientifica e dell’informazione mainstream ha agito come cassa di risonanza acritica, delegittimando ogni voce dissenziente e trasformando il dibattito scientifico in una questione morale. Chi sollevava dubbi su efficacia, sicurezza, proporzionalità e persino sulla somministrazione a donne incinte e bambini veniva etichettato come pericoloso, ignorante o nemico della scienza. Oggi, molte delle affermazioni allora censurate coincidono con quanto dichiarato da un ex direttore dei Cdc.Particolarmente grave è la questione degli effetti a medio e lungo termine dei vaccini a mRna, che Redfield stesso riconosce come ancora ignoti. Nonostante ciò, la vaccinazione è stata estesa a fasce di popolazione a bassissimo rischio, in assenza di una valutazione rischio-beneficio individualizzata. Nonostante tutto questo la vaccinazione sta continuando, non più coatta, certo, ma sostenuta da affermazioni che ne minimizzano gli effetti collaterali. In questo momento in Italia ci sono persone che stanno continuando a farsi iniettare questo farmaco. Questa scelta non è stata il frutto di un consenso scientifico maturo, ma di una strategia politica che ha privilegiato l’uniformità e l’obbedienza rispetto alla prudenza e al metodo. Il risultato è un danno che va oltre il piano sanitario, peraltro gravissimo. È stato compromesso il rapporto di fiducia tra cittadini, medicina e istituzioni; è stato normalizzato l’uso della menzogna «a fin di bene»; è stato creato un precedente pericoloso in cui l’emergenza giustifica qualsiasi sospensione del pensiero critico e dei diritti fondamentali. Le parole di Robert R. Redfield obbligano oggi a una resa dei conti. Non è più accettabile archiviare tutto come errore inevitabile o chiedere di «non parlarne più». Parlare di vaccini, oggi, significa parlare di responsabilità politiche, scientifiche e mediatiche. E il silenzio, a questo punto, non è prudenza: è complicità. Cardiologi e oncologi ci dicono che le loro sale d’aspetto sono strapiene e che l’età dei pazienti si è abbassata di almeno 15 anni. Ogni giorno qualcuno viene ucciso da un arresto cardiaco, vezzosamente chiamato malore improvviso, evidentemente da miocardite da vaccino. Queste morti sono sempre accompagnate da moltissimo cordoglio e mai seguite da autopsie. Continua a essere difficilissimo, se non impossibile, riuscire a convincere il proprio medico a segnalare gli effetti avversi da vaccino. Persone rese invalide, continuano a essere senza risarcimento. La battaglia non è finita, è solo all’inizio.