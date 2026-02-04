{{ subpage.title }}

True
Maurizio Caverzan
2026-02-04

Record di nomination per chi s’è inventato un mondo di bianchi vampiri suprematisti

Record di nomination per chi s’è inventato un mondo di bianchi vampiri suprematisti
Una scena tratta dal film «I peccatori» (Warner Bros)
Nell’horror «I peccatori», un manipolo di succhiasangue del Kkk dà la caccia ai neri. Ha più candidature agli Oscar di «Ben-Hur».

Qualche sera fa, senza saperne niente, ho visto su Sky cinema I peccatori, Sinners in originale, «un film scritto diretto e coprodotto da Ryan Coogler», autore di cui ignoravo la precedente produzione (Prossima fermata Fruitvale station, sulla storia di un ragazzo ucciso dalla polizia a Oakland a Capodanno 2009, Creed - Nato per uccidere, uno spin off di Rocky e Black panther I e II).

Continua a leggereRiduci
cinema e ideologia
True

I vaccini anti Covid mRna causano «più danni di quanto la gente pensi»

I vaccini anti Covid mRna causano «più danni di quanto la gente pensi»
(iStock)
Per Robert R. Redfield, ex direttore dei Cdc Usa, la rappresentazione della crisi come «pandemia di non vaccinati» è stata deliberatamente fuorviante. Il siero «non previene l’infezione». Il contrario dei diktat di Mario Draghi.
Continua a leggereRiduci
covid

L’esperienza diventa business: i senior tornano al centro delle imprese

True
L’esperienza diventa business: i senior tornano al centro delle imprese
Dalle ricerche sul peso dell’esperienza nel valore aziendale al modello di 50yet, che punta sui senior expert: in un’economia in trasformazione, la competenza accumulata nel tempo si conferma una risorsa chiave.
Continua a leggereRiduci
aziende
True

Il Papa ribadisce la difesa della vita: «L’aborto è il distruttore della pace»

Il Papa ribadisce la difesa della vita: «L’aborto è il distruttore della pace»
Leone XIV (Ansa)
Leone XIV lancia un monito sulla responsabilità morale delle società contemporanee.

Sarà anche «voce di uno che grida nel deserto», ma papa Leone XIV, con illuminato coraggio al servizio della verità, in perfetta coerenza con i suoi predecessori, non perde occasione per ribadire con forza la condanna della più iniqua e immorale delle pratiche che i nostri giorni hanno drammaticamente «normalizzato»: l’aborto. Anche ieri, nel contesto degli appelli quotidiani e accorati lanciati al mondo intero perché cessino le guerre, il Santo Padre ha voluto riprendere il «grido» d’allarme di suor Teresa di Calcutta: non ci sarà mai pace in un mondo che sostiene e promuove l’aborto.

Continua a leggereRiduci
aborto

Dimmi La Verità | Giuseppe De Cristofaro (Avs): «Parliamo dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza»

Dimmi La Verità | Giuseppe De Cristofaro (Avs): «Parliamo dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza»

Ecco #DimmiLaVerità del 4 febbraio 2026. Il capogruppo di Avs al Senato, Giuseppe De Cristofaro, parla di Gaza, dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy