Massimo Gandolfini
2026-02-04

Il Papa ribadisce la difesa della vita: «L’aborto è il distruttore della pace»

Il Papa ribadisce la difesa della vita: «L’aborto è il distruttore della pace»
Leone XIV (Ansa)
Leone XIV lancia un monito sulla responsabilità morale delle società contemporanee.

Sarà anche «voce di uno che grida nel deserto», ma papa Leone XIV, con illuminato coraggio al servizio della verità, in perfetta coerenza con i suoi predecessori, non perde occasione per ribadire con forza la condanna della più iniqua e immorale delle pratiche che i nostri giorni hanno drammaticamente «normalizzato»: l’aborto. Anche ieri, nel contesto degli appelli quotidiani e accorati lanciati al mondo intero perché cessino le guerre, il Santo Padre ha voluto riprendere il «grido» d’allarme di suor Teresa di Calcutta: non ci sarà mai pace in un mondo che sostiene e promuove l’aborto.

L’esperienza diventa business: i senior tornano al centro delle imprese

True
L’esperienza diventa business: i senior tornano al centro delle imprese
Dalle ricerche sul peso dell’esperienza nel valore aziendale al modello di 50yet, che punta sui senior expert: in un’economia in trasformazione, la competenza accumulata nel tempo si conferma una risorsa chiave.
Dimmi La Verità | Giuseppe De Cristofaro (Avs): «Parliamo dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza»

Dimmi La Verità | Giuseppe De Cristofaro (Avs): «Parliamo dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza»

Ecco #DimmiLaVerità del 4 febbraio 2026. Il capogruppo di Avs al Senato, Giuseppe De Cristofaro, parla di Gaza, dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza.

Alfa Romeo e Arma dei Carabinieri da 75 anni insieme

True
Alfa Romeo e Arma dei Carabinieri da 75 anni insieme
La nuova Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri presentata in Val Gardena (Arma dei Carabinieri)

Dalla prima Ar 51 «Matta» alla Giulia Quadrifoglio da 520 Cv dedicata al trasporto urgente di organi e sangue. Un legame profondo e duraturo unisce la casa del biscione ai Carabinieri, impegnati quotidianamente nella protezione della cittadinanza.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

Libia, ucciso il figlio di Muammar Gheddafi: Saif el Islam morto a Zintan

True
Libia, ucciso il figlio di Muammar Gheddafi: Saif el Islam morto a Zintan
Saif El Islam Gheddafi in una foto d'archivio (Ansa)

Saif el Islam Gheddafi, secondogenito dell’ex leader libico, è stato assassinato a Zintan da un commando. Politico influente, lavorava per un progetto di riunificazione della Libia. La magistratura indaga mentre governi e milizie restano in allerta.

La morte di Saif el Islam Gheddafi, il secondogenito dell’ex leader libico Muammar, potrebbe essere deflagrante per i fragili equilibri della Libia. Il volto più politico del clan Gheddafi è stato assassinato nella sua casa di Zintan, a circa 130 chilometri da Tripoli, da un commando di almeno quattro uomini. Lo riferisce l’avvocato di famiglia Khaled al Zeidy che ha anche parlato di «atto di tradimento», perpetrato al fine di «mettere a tacere la volontà del popolo libico».

