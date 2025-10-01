Tobia De Stefano
and
Alessandro Rico
2025-10-01

Ursula dà i compiti a casa per il riarmo

Ursula von der Leyen (Getty Images)
  • Von der Leyen pretende che ogni anno i governi presentino un resoconto sugli acquisti per la difesa, in modo da controllarli e orientarli. Tra le priorità anche uno scudo spaziale e novità sugli aiuti pubblici.
  • La Commissione stanzia 2 miliardi per Kiev. Oggi vertice a Copenaghen con schermo aereo e scorte armate. Rutte come Putin: ammette che l’Ucraina è il nostro cuscinetto.

Lo speciale contiene due articoli.

riarmo ue

San Siro svenduto: 441 euro al metro quadro

San Siro (Getty Images)
Le società meneghine si portano a casa un tesoro pagandolo 441 euro al metro quadro. E smettono di versare l’affitto. Non solo, in caso di ricorsi o richieste di danni risponderà Palazzo Marino. Perché gli acquirenti non si prendono alcuna responsabilità.
vendita san siro

La Marina israeliana pronta a intervenire per fermare la Flotilla. I dem verso la resa

Ansa
Fonti militari: chi è a bordo sarà spostato e alcune navi affondate. Meloni: gli attivisti non diano scuse per sabotare il piano Trump.
flotilla

«Eleganza discreta e filiera corta. Il vero lusso è sottrarsi ai trend»

Paolo Zuntini (Eleventy)
Il co-fondatore di Eleventy Paolo Zuntini celebra i capi della linea femminile apprezzati anche in Usa e Medio Oriente. «Ci ribelliamo alla logica del fast fashion, puntiamo su collezioni longeve valorizzando i piccoli artigiani».
eleventy

«Caso Cucinelli, indagate su chi specula»

Brunello Cucinelli (Ansa)
Marco Astorri, fondatore di Bio-On, il gioiellino fallito dopo le accuse di un fondo: «Non sappiamo chi c’è dietro agli attivisti. Le norme non consentono di svelare chi scommette al ribasso sotto lo 0,5%». Ieri la griffe su del 9%, aveva perso il 20% per le accuse di Morpheus.
cucinelli
