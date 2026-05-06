True Sergio Giraldo Trattati traditi, Bruxelles è da denunciare Ursula von der Leyen (Ansa)

Le norme istitutive sancivano la garanzia di approvvigionamento. Ma in 30 anni l’Ue ha ottenuto solo un balzo dei prezzi del 35%.L’allarme per la crisi energetica non accenna a diminuire. Lo Stretto di Hormuz è ancora bloccato e i prezzi di gasolio e benzina sono elevati, mentre i governi cercano di evitare il contagio inflazionistico abbassando le tasse sull’energiaNel frattempo, dall’Ue non è arrivato granché, se non una serie di raccomandazioni e di impegni a «coordinare» stoccaggi e informazioni, con l’esortazione a investire in fonti rinnovabili. Di concreto si è visto solo il METSAF (Middle East crisis Temporary State Aid Framework), ovvero il quadro temporaneo di sospensione del divieto di aiuti di Stato in seguito alla crisi di Hormuz. Mentre nel caso della crisi energetica del 2021-2022 l’Ue è stata direttamente parte in causa del vertiginoso aumento dei prezzi del gas, in questo caso Bruxelles non è direttamente coinvolta nello scontro tra Usa e Iran. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che ancora una volta l’Europa si trova disarmata davanti ad uno shock esterno che colpisce il suo settore più strategico, quello dell’energia. La prima grande direttiva sulla liberalizzazione del mercato elettrico europeo è la 96/92/CE del 1996, a seguire le altre su gas e fonti rinnovabili. Evidentemente, non sono bastati 30 anni di direttive, raccomandazioni, regolamenti, programmi, piani, strategie, relazioni, comunicazioni e atti della più varia natura per mettere un punto fermo.L’Europa dell’energia è ancora un cantiere di cui non si vede la fine e di cui si è persa la ragione d’essere. Diamo qualche numero. Nel 1995, un consumatore domestico nell’Ue pagava in media circa 13 centesimi di euro per kWh, che corrispondono a poco più di 21 centesimi a prezzi attuali, secondo le serie storiche di Eurostat contenute nel volume «Electricity prices» 1990-2003. Si tratta del prezzo al consumatore finale, tasse e trasporto inclusi. Nel 2025, sempre secondo Eurostat, la media europea si colloca attorno a 28,7 centesimi per kWh. In termini reali, cioè al netto dell’inflazione, significa un aumento compreso tra il 30% e il 40%. Il dato si conferma nei principali Paesi europei. In Germania si passa da circa 28 centesimi del 1995 a prezzi 2025 di quasi 39 centesimi, con un incremento vicino al 40%. In Francia si va da circa 18 centesimi nel 1995 a 24 centesimi del 2025, pari a un aumento nell’ordine del 30%. L’eccezione è l’Italia, dove nel 1995 il prezzo, riportato a valori odierni, era già attorno a 33 centesimi per kWh e oggi si colloca poco sopra 31 centesimi, risultando sostanzialmente stabile. Non si può dire che l’Unione europea abbia fatto bene ai prezzi dell’energia elettrica, dunque, né che il passaggio dai vari monopoli nazionali al «mercato» abbia dato frutti degni di questo nome. Ci risparmiamo qui i calcoli sul prezzo del gas. I motivi di questo fallimento sono nella architettura stessa dell’Unione. L’articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) è la base della politica energetica europea. Introdotto con il Trattato di Lisbona dal 2009, stabilisce che l’Unione deve perseguire quattro obiettivi: garantire il funzionamento del mercato dell’energia, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili, promuovere l’interconnessione delle reti. La differenza tra «garantire» e «promuovere» è piuttosto lampante, ma con il Green deal si sono ribaltate le priorità. Lo sviluppo delle rinnovabili è diventata priorità, a scapito della sicurezza degli approvvigionamenti. La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 ha esposto l’Europa intera a una dipendenza eccessiva dal gas russo, mettendo a rischio la sicurezza degli approvvigionamenti, come infatti è successo. Ma, in seguito, la corsa a distaccarsi in tutta fretta dalle forniture di gas dalla Russia mentre l’Europa ne era ancora pienamente dipendente rappresenta a sua volta un vulnus alla sicurezza degli approvvigionamenti.Quanto al funzionamento del mercato dell’energia elettrica, siamo oggi al paradosso di vedere prezzi negativi dell’energia, che segnalano un dannoso eccesso di offerta, mentre in altri paesi i prezzi superano costantemente la media annuale di 100 €/MWh. Si è assistito a un clamoroso blackout in Spagna, dovuto al mancato adeguamento delle reti in seguito all’assalto degli impianti fotovoltaici, mentre la Germania ha spento le sue centrali nucleari provocando un aumento dei prezzi in tutta Europa. La Francia ha nazionalizzato di nuovo EdF e nessuno a Bruxelles ha alzato un sopracciglio. L’Ue impone il Green, che richiede ingenti sussidi pubblici, mentre dall’altra parte prescrive vincoli di bilancio che costringono i governi a scelte dolorose.Tutta compresa nel suo ruolo di punta di lancia del green, l’Ue non si è mai preoccupata di avere una strategia su greggio e combustibili derivati, come se tutto riguardasse solo l’energia elettrica e il gas e non l’energia primaria, cioè tutta l’energia che viene utilizzata da famiglie e imprese. L’Ue non ha una idea di quante riserve di carburanti abbia a disposizione, per dirne una. Anche il progetto di elettrificazione dei consumi energetici rappresenta una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti. Non solo perché estremamente costosa, non solo perché stravolge i mercati elettrici, e non solo perché se il sistema elettrico cade non ci sono alternative. Ma anche perché si fonda sulla dipendenza tecnologica pressoché totale dalla Cina. In questo bailamme, famiglie e imprese sono vittima dei prezzi alti, l’economia europea frena e la recessione è alle porte. Se agli apprendisti stregoni di Bruxelles è stata lasciata mano libera troppo a lungo, occorre prenderne atto. Tocca ai governi, che rispondono ai cittadini, farsi carico delle scelte e prendere le decisioni utili a rimetterci in carreggiata, prima che sia troppo tardi.