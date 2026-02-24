{{ subpage.title }}

Flaminia Camilletti
2026-02-24

Ue già spaccata su come reagire. L’Eurocamera spinge per lo scontro

Ue già spaccata su come reagire. L'Eurocamera spinge per lo scontro
Ansa
I parlamentari rinviano la ratifica dell’accordo con gli Usa sulle tariffe. Ma il commissario Maros Sefcovic ribadisce: «Il rispetto di quell’intesa è fondamentale». Antonio Tajani: «L’America non ha interesse a peggiorare la situazione».

Prudenza ma soprattutto confusione. In Europa si va in ordine sparso perché mentre per la Commissione la soluzione migliore è mantenere l’accordo sui dazi raggiunto con gli Usa a luglio, l’Europarlamento ha messo in pausa il processo di ratifica. Il portavoce della Commissione europea per il commercio, Olof Gill, ha spiegato che «ciò che ci interessa è tornare a una situazione di stabilità e prevedibilità il più rapidamente possibile». Il quadro che si ha per farlo è la Dichiarazione congiunta Ue-Usa, ma è necessario «che le nostre controparti americane ci spieghino esattamente cosa sta succedendo, in modo da poter tornare a una situazione in cui le aziende nell’Ue e negli Stati Uniti possano continuare a fare ciò che sanno fare meglio: commerciare, investire, creare posti di lavoro, creare prosperità su entrambe le sponde dell'Atlantico». Insomma calma e gesso, mentre il commissario Maros Sefcovic tenta di ricevere rassicurazioni da Washington.

maros​ sefcovic
Trump: «Dazi più alti per chi fa giochetti»

Trump: «Dazi più alti per chi fa giochetti»
Donald Trump (Ansa)
Il presidente attacca la «sentenza ridicola e mal formulata» della Corte Suprema e avvisa i partner commerciali che volessero approfittarne: «Attenzione, arriveranno tasse peggiori per voi». Attesa per il discorso sullo stato dell’Unione in programma oggi.

Sui dazi, Donald Trump resta più battagliero che mai. «Qualsiasi Paese che voglia “giocare” con la ridicola decisione della Corte Suprema, in particolare quelli che hanno “fregato” gli Stati Uniti per anni, e persino decenni, si troverà ad affrontare tariffe molto più elevate, e peggiori, di quelle che ha appena concordato.

donald trump

Dove vivono i miliardari

Dove vivono i miliardariplay icon
content.jwplatform.com
pillole di numeri
I narcos insanguinano il Messico a tre mesi dall’inizio dei Mondiali

I narcos insanguinano il Messico a tre mesi dall'inizio dei Mondiali
Ansa
Dopo l’uccisione del leader del cartello di Jalisco da parte delle forze speciali, i trafficanti hanno seminato il terrore a Guadalajara e dintorni. Incendi e sparatorie: 58 morti nelle strade, stop ai voli da Usa e Canada.

L’eliminazione di Nemesio Osegura Cervantes, meglio conosciuto come El Mencho, il più importante narcotrafficante messicano, ha gettato il paese nel caos. La caccia al cinquantanovenne boss della droga, fondatore e leader del Cartello di Jalisco Nueva Generación (Cjng), è andata avanti per settimane con una vasta operazione dell’esercito messicano, sostenuto anche dall’intelligence statunitense.

messico narcos

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 febbraio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 febbraio

Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa podcast del 24 febbraio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
