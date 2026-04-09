Tutta La Verità | Maurizio Belpietro:  «Il discorso di Giorgia e le trame di Conte»

2026-04-09
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2026-04-09
Renzi balla il sirtaki su «Repubblica»
Matteo Renzi (Ansa)
L’ex premier incontra il nuovo editore greco: gli propone Salvatore Nastasi come presidente del cda e gli presenta il membro laico del Csm, Ernesto Carbone. Le trame sul direttore.
Dove c’è Matteo Renzi c’è intrigo, dove c’è intrigo c’è mistero. E abbastanza misteriose sono le manovre che stanno avvenendo attorno al quotidiano La Repubblica. È infatti corsa contro il tempo per aggiudicarsi se non il controllo almeno l’amicizia del quotidiano storico della sinistra italiana la cui proprietà è passata poche settimane fa dalle mani del gruppo guidato da John Elkann a quello dell’armatore ed editore greco Theodore Kyriakou.
Come sempre il più lesto a muoversi è stato Matteo Renzi nella sua duplice veste di senatore e lobbista di alto rango. Nei salotti romani il tema è all’ordine del giorno dopo che è filtrata la notizia dell’incontro che avrebbe dovuto rimanere riservato avvenuto nei giorni scorsi a Roma tra Renzi e Kyriakou per discutere del futuro del giornale e del suo posizionamento. Con il passare delle ore emergono alcuni dettagli. Il primo riguarda i dubbi che il nuovo proprietario avrebbe esternato sulla proposta di Renzi di nominare Salvatore Nastasi, il manager fedele all’ex premier e che ha partecipato all’incontro, presidente del nuovo consiglio di amministrazione; il secondo dettaglio, che poi tanto dettaglio non è, è che all’incontro era presente anche Ernesto Carbone, storico braccio destro di Renzi - è stato anche deputato del Pd per una legislatura - ma anche attuale membro laico del Consiglio superiore della magistratura.
L’analogia con la famosa «notte dell’hotel Champagne» del 2019 in cui membri del Csm e politici (guarda caso anche allora renziani) si riunirono per decidere segretamente cose che avrebbero dovuto essere decise altrove e che diede il là allo scandalo Palamara viene naturale. Ma al di là di una suggestione la domanda resta lecita: che ci faceva un membro del Csm in un incontro in cui si parlava di giornali, imprese private e linee editoriali, in altri termini di potere? E a proposito di domande in queste ore ne circola una altrettanto maliziosa: perché Renzi ha fatto incontrare più o meno nelle stesse ore Theodore Kyriakou anche a due importanti editori romani di area centrodestra? Risposte certe non ce ne sono, anche perché la vera domanda è la seguente: questa volta chi sta cercando di intortare Matteo Renzi, la sinistra o la destra?
Insomma è naturale chiedersi fino a che punto Renzi stia facendo gli interessi dell’editore greco agganciato durante un recente viaggio in America probabilmente tramite il suo amico principe saudita Bin Salman che guarda caso tre anni fa ha investito 225 milioni di euro per acquistare il 30% di Antenna Group, la società di Kyriakou che ha perfezionato l’acquisto di La Repubblica.
Altro filone è quello che riguarda il direttore de La Repubblica. Alla notizia del cambio di proprietà, Renzi fece scrivere ai suoi, fatto inusuale, un comunicato in cui «si esprime soddisfazione per la conferma di Mario Orfeo alla direzione, scelta che garantisce continuità, equilibrio e qualità editoriale». Ma nei medesimi salotti romani che stanno ospitando incontri più o meno carbonari c’è chi sostiene che Renzi parli assai bene di Emiliano Fittipaldi, attuale direttore del Domani. E qualcuno già incasella quel comunicato elogiativo dell’attuale direttore nella famosa categoria degli «Stai sereno» inaugurata da Renzi per fare fuori Enrico Letta.
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Maurizio Landini (Ansa)
Il sindacato rosso critica il taglia-accise perché non punisce le società energetiche.
«È una questione di priorità». Quante volte dall’inizio della guerra in Medio Oriente ci siamo sentiti ripetere sempre la stessa solfa: il conflitto è un fenomeno esogeno, che nessuno in Italia e in Europa ha auspicato e spinto, ma ha provocato un gravissimo choc energetico su famiglie, lavoratori e imprese di tutto il Vecchio continente.
Bisogna intervenire, calibrando le risorse. Anche perché, tregua o non tregua, al momento nessuno conosce i tempi della nuova contesa.
L’ideale sarebbe, avendo un’altra Europa, sforare i paletti del Patto di stabilità e intervenire subito per dare ristoro ad aziende e cittadini che iniziano a vedere i primi segnali dei rincari. Non si può. Così il governo ha scelto. E ha deciso di intervenire in primis sulle famiglie e sui trasporti con il taglio delle accise.
Circa un miliardo per evitare che gli aumenti alla pompa, che comunque ci sono, diventino un salasso. Fino al 1° maggio, giorno della Festa dei lavoratori, dovremmo avere un’ancora di salvataggio abbastanza resistente alle intemperie.
Difficile opporsi a un provvedimento del genere. Complicato trovare da ridire. Non per la Cgil, che anche in questo caso è riuscita a non essere d’accordo. Si dirà, il segretario Maurizio Landini da un pezzo ormai fa politica, vuoi che arrivi ad applaudire il governo? Di recente è stato costretto a far buon viso a cattivo gioco sul rinnovo del contratto della scuola, e suo malgrado a garantire 137 euro lordi di aumento a 1,3 milioni di dipendenti pubblici: sarebbe davvero chiedergli troppo.
Ma al di là delle critiche al provvedimento sono le motivazione del sindacato rosso che lasciano di stucco. O meglio, fanno rabbrividire, anche perché se questa sinistra dovesse andare al governo il rischio di ritrovarsi Maurizio Landini al Lavoro è concreto.
Comunque. «Il 18 marzo, il giorno prima dell’entrata in vigore del decreto che taglia le accise», spiega Nicolò Giangrande, responsabile ufficio economia della Cgil, in un’audizione in commissione Finanze del Senato, «il prezzo medio del diesel era di 2,105 euro e quello della benzina 1,871 euro, ieri il diesel era a 2,142 euro e la benzina a 1,785 euro. Lo sconto deciso dal governo tra accise e Iva è stato mangiato dall’impennata dei prezzi energetici, destinato a crescere se la guerra in Iran durerà a lungo e tutti ci auguriamo che la tregua di questa notte sia il primo passo per la conclusione del conflitto».
Insomma, la premessa è raccapricciante. Perché si dice: nonostante il taglio delle accise il prezzo del carburante è rimasto inalterato, anzi per il diesel è addirittura cresciuto, senza evidenziare l’ovvio: in mancanza della sforbiciata del governo quell’aggravio sarebbe stato decisamente peggiore.
Ma il meglio deve ancora venire. «Si tratta», sottolinea ancora Giangrande, «di un intervento di politica economica che, se ai primi impegni del decreto aggiungiamo quelli della proroga, ammonta a oltre un miliardo di euro coperto con l’ennesimo taglio ai fondi ministeriali, compreso quello della Salute e a discapito degli investimenti in energie rinnovabili. Un intervento che oltre a rilevarsi del tutto inefficace non ha scalfito di un solo centesimo gli extra profitti che le compagnie energetiche stanno facendo dall’inizio della crisi... quegli extra profitti il governo li sta garantendo a spese del contributore». Per poi concludere: «Quando scadrà la proroga, il problema rischia di ripresentarsi peggiore di prima».
Ora, che non si trattasse di un taglio strutturale era stata la premessa di qualsiasi intervento del governo. Anche perché, come detto, i tempi del conflitto sono oggettivamente indefinibili e i paletti dell’Europa, tanto cara alla sinistra, non consentono di fare altrimenti.
Ma il punto sono le imprese e la logica distruttiva di Landini e compagni, per i quali la priorità non va data al sostegno alle famiglie ma alla punizione delle aziende petrolifere, del gas e del settore energetico che «ingiustamente» (in realtà hanno semplicemente sfruttato condizioni di mercato favorevoli ma indipendente dalle loro volontà) si sono arricchite grazie alla guerra. Morale della favola: il taglio delle accise non va bene perché non punisce le imprese e del resto chissenefrega.
Piuttosto che rassegnarci a una logica del genere preferiamo ipotizzare che pure queste dichiarazioni (tenendo conto anche del contesto in cui sono state rilasciate, Palazzo Madama) facciano parte della propaganda politica che ha contraddistinto la segretaria cgilellina targata Maurizio Landini. Ma probabilmente siamo troppo ottimisti.
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2026-04-09
Hormuz bancomat di Teheran. Con i pedaggi sarà l’Europa a pagare il conto del conflitto
Lo Stretto rischia di trasformarsi in un «casello» marittimo: possibile joint venture tra Iran e Usa per guadagnare dai transiti. Sulle navi anche il salasso delle polizze.
La guerra è finita. Forse. Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco provvisorio di due settimane, ponendo fine a sei settimane di conflitto. Chi si aspetta che le acque dello Stretto tornassero presto a essere quelle di prima, silenziosamente attraversate ogni giorno da oltre 100 petroliere e navi cargo senza chiedere il permesso a nessuno, si prepari però a cambiare idea.
Anche nell’ipotesi più ottimistica, ovvero che l’accordo regga e le navi riprendano a transitare senza incidenti, il mercato dell’energia porterà i segni di questa crisi per mesi. QatarEnergy ha già dichiarato che potrebbero volerci cinque anni per ricostituire la propria capacità produttiva, rinviando anche l’espansione del giacimento North Field per il gas naturale liquefatto. Diversi impianti di raffinazione e di estrazione nella penisola arabica hanno subito danni che richiedono tempo per essere riparati. Il jet fuel, in particolare, sarà scarso ancora per settimane.
Ma il problema più duraturo riguarda chi deciderà di mandare le proprie navi attraverso lo Stretto di Hormuz, ora che sa cosa può succedere. Il Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha detto ieri che il transito sicuro attraverso Hormuz «sarà possibile attraverso il coordinamento con le forze armate iraniane e tenendo debitamente conto delle limitazioni tecniche». Considerato che prima del 28 febbraio non c’era bisogno di tutto ciò, appare chiaro che si va verso un controllo iraniano sullo Stretto. L’Iran, sempre ieri, a scanso di equivoci, ha avvisato le navi ancorate nel Golfo (centinaia) che chi vuole transitare deve ricevere l’autorizzazione di Teheran, altrimenti sarà considerato un bersaglio.
Donald Trump non ha reagito negativamente alla presa di posizione di Teheran, anzi ha raddoppiato. In alcune dichiarazioni, riprendendo quella che lunedì scorso sembrava solo una battuta, il presidente americano ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero inaugurare un sistema di pedaggi gestito insieme da Washington e Teheran. Nei giorni scorsi circolavano ipotesi di una gabella di un dollaro per ogni barile di petrolio. Lo Stretto sarebbe assimilato a un casello autostradale, insomma. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che nessun onere può essere imposto alle navi straniere per il solo fatto di attraversare il mare territoriale di un Paese. Però, come fa notare qualche osservatore, né l’Iran né gli Stati Uniti hanno ratificato quella convenzione, sulla cui reale portata è comunque lecito nutrire qualche dubbio. Il Bosforo è regolato dalla Turchia e la Danimarca riscuote tariffe per il «pilotaggio» (obbligatorio per le petroliere) tra gli isolotti delle sue acque territoriali. Lo Stretto di Hormuz potrebbe diventare qualcosa di simile, un passaggio formalmente libero ma soggetto a un certo controllo.
Di certo cambia, e molto, l’atteggiamento dell’Iran rispetto alla propria valenza strategica. La capacità di bloccare il passaggio di un quinto delle forniture mondiali di petrolio e Gnl era solo teorica fino al 28 febbraio scorso. Teheran non sapeva se sarebbe stata in grado di tenere chiuso davvero lo Stretto, per quanto tempo, con quali conseguenze. Ora lo sa, avendo attivato un semplice deterrente. In effetti non serve affondare le navi, è sufficiente la minaccia credibile di poterlo fare.
Se Usa e Iran troveranno un accordo sui pedaggi, e ciò allo stato è molto probabile, avremo una nuova realtà. Non è detto, però, che una tale stabilizzazione dello Stretto stia bene a tutti. Anzi, colpiti pesantemente da quanto è accaduto, i Paesi del Golfo Persico (Arabia Saudita, Emirati, Kuwait, Iraq, Qatar e Bahrein) stanno già pensando di investire con urgenza in nuovi oleodotti per evitare lo Stretto, rotte alternative, infrastrutture ridondanti. È possibile quindi che lo Stretto di Hormuz perda gradualmente importanza, come ha anticipato un commento del Wall Street Journal martedì scorso. Il momento della massima rilevanza di Hormuz potrebbe coincidere con l’inizio del suo declino come via strategica (salvo attentati a qualche tubo di bypass, naturalmente).
E la Cina? Nonostante si pensi il contrario, per Pechino l’Iran non è un partner cruciale, visto che nel 2025 il greggio iraniano rappresentava circa il 13% delle importazioni cinesi di petrolio via mare, con una media 1,4 milioni di barili al giorno, quantità non insostituibile. Assai più importanti sono gli altri Paesi del Golfo, da cui Pechino compra molto petrolio e dove sono investiti complessivamente oltre 200 miliardi di dollari. Ma la crisi di Hormuz ha rafforzato il convincimento cinese che sia necessario raggiungere al più presto l’indipendenza energetica. Dunque, accelerazione degli investimenti su carbone, rinnovabili, nucleare e grande impulso all’estrazione nazionale di gas, anche shale utilizzando nuove tecniche. Il fronte iraniano ha distratto Washington dall’Indo Pacifico e l’ha costretta a spendere decine di miliardi di dollari per sei settimane di bombardamenti.
In tutto ciò, il vaso di coccio è ancora una volta l’Europa, incapace di qualsiasi azione unitaria e balbettante sul fronte energetico. Tra nuovi pedaggi, scarsità temporanea, aumento dei costi di assicurazione e di trasporto, a pagare il conto del nuovo assetto nel Golfo saranno proprio i Paesi europei, i cui cittadini sono vittime del meccanismo perverso della globalizzazione. La sicurezza energetica europea richiede ridondanza, rotte alternative, diversificazione, riserve strategiche, infrastrutture di backup. Tutto questo ha un costo, che per decenni si è scelto di non pagare, perché tenere bassi i prezzi era funzionale al contenimento dei salari, necessario per competere sui mercati globali. È il paradigma europeo che si salda a quello della globalizzazione. Ne discende che per avere un sistema energetico sicuro occorre che i redditi crescano, poiché sposare il paradigma «bassi costi per bassi prezzi per bassi salari» significa restare esposti a qualunque shock prossimo venturo, causando soltanto impoverimento e aumento delle rendite di posizione.
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2026-04-09
Meloni blinda il governo e rilancia: «Non scapperemo». Sulle accuse di mafia: «Fango, rispondo con i fatti»
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Giorgia Meloni (Ansa)
Alla Camera la premier archivia le ipotesi di crisi dopo il referendum, respinge il «ritornello» sulla sua subalternità a Donald Trump e replica con durezza alle accuse di contiguità con la criminalità organizzata: «Tirano in ballo perfino un padre, morto peraltro, che non vedo da quando avevo undici anni».
Giorgia Meloni sceglie l’Aula per provare a chiudere insieme tre partite: assorbire il colpo politico del referendum sulla giustizia, respingere le voci di crisi di governo e riportare il confronto su un altro terreno, quello dei risultati rivendicati dall’esecutivo. Ma nel lungo intervento alla Camera c’è anche un passaggio che cambia tono e diventa quasi personale: la premier replica duramente alle accuse di contiguità con la criminalità organizzata, definendole una «palata di fango infilata nel ventilatore» e rivendicando di rispondere «con il sorriso e con i fatti».
Il messaggio di fondo è netto: il governo non è in ritirata, non pensa a rimpasti, non valuta dimissioni e intende arrivare fino alla fine della legislatura. Meloni liquida come «alchimie di palazzo» le ricostruzioni sulle conseguenze del voto referendario e rivendica una linea di continuità: «Non c’è alcuna ripartenza da fare», perché il governo «non si è mai fermato», e non servono nuove linee programmatiche, dal momento che «le nostre linee programmatiche sono da sempre scritte nel programma di governo». Quanto alle ipotesi di crisi, la chiusura è perentoria: «Ci siamo presi l’impegno di governare questa Nazione per cinque anni, ed è esattamente quello che faremo». E ancora: «Non scapperemo, non indietreggeremo, non ci metteremo al riparo facendo pagare ai cittadini il prezzo dei soliti giochi di palazzo». Poi conferma la squadra di governo, dopo le voci di queste ultime settimane su un possibile rimpasto (, tra le crisi di Forza Italia e gli attacchi delle opposizioni al ministero dell'Interno Matteo Piantedosi: «Voglio ringraziare tutti i membri del Governo che hanno lavorato, e lavorano, senza sosta per costruire risultati concreti, a partire dai miei due Vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, che sono orgogliosa di avere al mio fianco». «Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto», scandisce Meloni, liquidando come «alchimie di palazzo» le letture che, dopo il referendum e dopo le uscite dal governo di alcuni ministri e sottosegretari, descrivono un esecutivo in fase di riassetto.
E sulle dimissioni dei giorni scorsi, da Andre Delmastro a Daniela Santanchè, rivendica una scelta politica precisa: «Ho chiesto un passo indietro ad alcuni membri del governo che pure, nell’esercizio delle loro deleghe, avevano lavorato bene», perché «abbiamo voluto ancora una volta anteporre l’interesse della Nazione a quello di partito»
La sconfitta sulla riforma della giustizia viene così rovesciata in un argomento politico: occasione persa, certo, ma non fine del cantiere. La premier parla del «rammarico di aver perso un’occasione storica di modernizzare l’Italia», ma insiste che «la riforma della giustizia rimane una necessità» e che sarebbe un errore storico abbandonarla. «I problemi sul tappeto rimangono», osserva, e il compito della politica resta quello di trovare «soluzioni concrete, coraggiose, efficaci», non «contro la magistratura», ma «a favore di una magistratura libera dai condizionamenti politici e ideologici».
Da qui parte una seconda operazione: trasformare una difesa in una sfida. Meloni chiama le opposizioni a misurarsi «sulla politica, sulla vera politica», e soprattutto «nel merito». Merito, nella sua impostazione, significa crisi internazionale, energia, competitività, Europa, sicurezza, immigrazione, lavoro. «Parliamo delle soluzioni, vediamo chi ne ha», scandisce, nel tentativo di spostare il baricentro del dibattito dall’usura politica interna a uno scenario più ampio, dove Palazzo Chigi può rivendicare iniziativa e centralità.
Il capitolo internazionale occupa infatti una parte decisiva del discorso. La presidente del Consiglio ribadisce la collocazione atlantica dell’Italia, ma respinge la lettura di una sua subalternità a Donald Trump. Lo fa anche in modo polemico, evocando «l’ormai scontato ritornello sulla subalternità della sottoscritta al Presidente americano Trump» o quello, dice, «ancora più scontato» secondo cui «la Meloni scelga tra Trump e l’Europa». La sua risposta è una formula che punta a tenere insieme fedeltà e autonomia: «Siamo testardamente occidentali», perché «solo se l’Occidente è unito può essere una forza capace di dire la propria sul palcoscenico del mondo».
In questa chiave cita i dazi, l’Afghanistan, la Groenlandia, l’Ucraina e soprattutto l’Iran, sottolineando che l’Italia non ha condiviso né partecipato all’operazione militare. «Come abbiamo fatto con la guerra in Iran», dice, «un’operazione militare che l’Italia non ha condiviso e a cui non ha partecipato». E sulla vicenda di Sigonella rivendica che l’Italia si è attenuta «scrupolosamente alla lettera dei trattati e degli accordi» con gli Stati Uniti, circostanza che, a suo dire, «fa giustizia della solita propaganda a buon mercato».
Meloni prova così a costruire una postura precisa: da un lato l’Europa deve rafforzarsi, diventare più pragmatica, meno ideologica, più autonoma sul piano strategico e della difesa; dall’altro, l’Occidente non può permettersi una rottura tra le due sponde dell’Atlantico. «Se le due gambe non si muovono nella stessa direzione, l’Occidente è destinato alla paralisi», avverte. E aggiunge: «Continuo a credere nella necessità di lavorare per garantire l’unità dell’Occidente».
Ma se la politica estera serve a rivendicare statura, la politica economica serve a difendere il bilancio interno del governo. Meloni insiste sugli interventi per contenere il costo dell’energia e dei carburanti e presenta la diplomazia energetica come una necessità nazionale, non come «turismo diplomatico». «È preciso dovere del Presidente del Consiglio fare tutto il possibile per assicurare alle imprese e ai cittadini energia sufficiente e a prezzi il più possibile contenuti», afferma. E rivendica anche il taglio di 25 centesimi al litro su diesel e benzina, prorogato fino al 1° maggio: «Una scelta che rivendico».
Sul piano interno la premier passa in rassegna i risultati che considera identitari: conti pubblici in ordine, ritorno dell’avanzo primario, aumento degli investimenti esteri, crescita dell’export, rafforzamento dell’occupazione stabile, riduzione del precariato, salari in ripresa, calo del rischio di povertà. Qui il bersaglio polemico è soprattutto il Pd e la sua segretaria. Da giorni, osserva Meloni, Elly Schlein sostiene che con il centrodestra sia aumentata la precarietà. Ma per la premier «questa è, banalmente, una menzogna, verificabile». E insiste: «La verità è che, da quando si è insediato questo governo, è aumentato il lavoro stabile ed è diminuito il precariato». Fino alla stoccata politica: «La sinistra lo rivendicava, ma la destra lo ha fatto».
Il discorso si allarga poi ai prossimi dossier: lavoro povero, liste d’attesa, Piano Casa. Sul lavoro annuncia nuove misure «in vista della Festa dei Lavoratori» per rafforzare i diritti dei più fragili attraverso la contrattazione collettiva. Sulla casa, tema che definisce «particolarmente a cuore», promette un piano «robusto, strutturale» capace di mettere a disposizione «oltre 100 mila case nei prossimi 10 anni».
Tuttavia, il passaggio più politico e più duro arriva quando il discorso tocca il tema mafia. Qui Meloni abbandona per qualche minuto il registro istituzionale e sceglie quello dello scontro frontale. Definisce «surreali» i teoremi costruiti su una sua presunta vicinanza alla criminalità organizzata e accusa l’opposizione di aver tirato in ballo perfino «un padre, morto peraltro, che non vedo da quando avevo undici anni». È uno dei punti emotivamente più marcati dell’intervento, nel quale la premier alza il tono: «Non accetto, non accetto, non accetto che i miei sacrifici possano essere usati per gli interessi di quelli che combatto dal 19 luglio del 1992, e non accetto lezioni su questo tema».
La controffensiva si muove su due livelli. Il primo è simbolico: Meloni rilancia la proposta di togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi, citando la legge a prima firma di Chiara Colosimo. Il secondo è quello dei numeri e della legislazione: ergastolo ostativo «messo in sicurezza», carcere duro salvato, oltre 130 latitanti catturati, più di 300 maxioperazioni, migliaia di arresti, 7,2 miliardi di beni sottratti alla criminalità, oltre 18 mila beni confiscati e restituiti alla collettività. La tesi è semplice e rivendicata senza sfumature: «Sui rapporti tra questo Governo e la criminalità organizzata parlano i fatti».
C’è poi un rovesciamento politico non secondario. Meloni dice di non voler interferire nel lavoro della Commissione Antimafia, ma chiede che si occupi dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei partiti politici, «Fratelli d’Italia compreso». Un modo per mostrarsi non sulla difensiva, ma all’attacco; non chiusa nella smentita, ma pronta a rilanciare una verifica generale sul sistema politico. E subito dopo arriva la rivendicazione più personale: «Combatto la mafia fin da ragazzina, e continuerò a farlo fino al mio ultimo respiro, senza se e senza ma».
La linea è precisa: «A chi ci guarda con scetticismo risponderemo con i fatti. A chi spera nel nostro fallimento, risponderemo con la determinazione. A chi getta fango, risponderemo con l’orgoglio». Nessun passo indietro, nessuna fuga, nessuna resa alla polemica. E soprattutto nessuna disponibilità a lasciare che il terreno dello scontro sia scelto dagli altri.
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