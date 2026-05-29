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Patrizia Floder Reitter
2026-05-29

Morì per il vaccino contro il Covid. Il gip: «Indagate sui vertici della campagna»

Morì per il vaccino contro il Covid. Il gip: «Indagate sui vertici della campagna»
Ansa
Donna di 32 anni stroncata dalla trombosi dopo aver assunto Astrazeneca. Respinta la seconda richiesta di archiviazione.

Non viene archiviato il procedimento penale «nei confronti di ignoti», per lesioni colpose e omicidio colposo riferiti al decesso di Francesca Tuscano, «ragionevolmente da riferirsi ad effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid 19», come dichiararono i sanitari incaricati dalla Procura di Genova di redigere la perizia medico legale.

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Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una ragazza italiana in Egitto che rischia la vita»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una ragazza italiana in Egitto che rischia la vita»

Ecco #DimmiLaVerità del 29 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la storia di una italiana in Egitto che rischia la vita nel silenzio del nostro governo.

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Il sindaco di Londra pellegrino alla Mecca

Il sindaco di Londra pellegrino alla Mecca
Sadiq Khan (Ansa)
Dopo il canto islamico in Consiglio comunale a Birmingham, Sadiq Khan compie lo Hajj nella città dove nacque Maometto. L’Ungheria in controtendenza: Magyar costretto a rimangiarsi la proposta di cancellare le radici cristiane dalla Costituzione.

C’era una volta l’Europa. Adesso ce ne sono almeno due. C’è quella della Londra multietnica e multiculturale, con il 15% di residenti musulmani e con il sindaco Sadiq Khan, di origini pakistane, islamico, che posta sui social le sue foto del pellegrinaggio alla Mecca. E c’è quella dell’Ungheria che difende le sue radici cristiane.

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La verità di Sayf sui «nuovi italiani»: «Mi scoprii tunisino per rivalsa»

La verità di Sayf sui «nuovi italiani»: «Mi scoprii tunisino per rivalsa»
Adam Sayf Viacava (Ansa)
Il cantante, di madre nordafricana, spiega le seconde generazioni fuori dalle banalizzazioni: «Da piccolo non volevo parlare arabo. Poi, crescendo, per senso di riscatto, ho iniziato a sentirmi anche magrebino».

Quante volte sentiamo ripetere che bisogna ascoltare i giovani? Dopo ogni episodio di violenza, il ritornello è il medesimo: non li stiamo abbastanza a sentire. C’è persino chi rinuncia a sporgere denuncia dopo avere subito un pestaggio, come i professori di Parma che ritengono «più educativo» evitare le vie legali agli studenti che li hanno presi a cinghiate sghignazzando.

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Ultimo harakiri a Bruxelles sull’auto: multe all’Europa e crediti ai cinesi

Ultimo harakiri a Bruxelles sull’auto: multe all’Europa e crediti ai cinesi
Ansa
Il sistema delle sanzioni penalizza Stellantis e tedeschi, mentre premia Tesla e l’Asia.

Bruxelles riesce sempre a sorprenderci. E proprio mentre pensavamo che l’harakiri perfetto sull’automotive fosse stato compiuto, sono arrivati dei numeri, elaborati da uno studio di Dataforce ripreso dal quotidiano Milano Finanza, che dimostrano come al peggio non ci sia mai fine.

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