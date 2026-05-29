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Tobia De Stefano
2026-05-29

Ultimo harakiri a Bruxelles sull’auto: multe all’Europa e crediti ai cinesi

Ultimo harakiri a Bruxelles sull’auto: multe all’Europa e crediti ai cinesi
Ansa
Il sistema delle sanzioni penalizza Stellantis e tedeschi, mentre premia Tesla e l’Asia.

Bruxelles riesce sempre a sorprenderci.

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La verità di Sayf sui «nuovi italiani»: «Mi scoprii tunisino per rivalsa»

La verità di Sayf sui «nuovi italiani»: «Mi scoprii tunisino per rivalsa»
Adam Sayf Viacava (Ansa)
Il cantante, di madre nordafricana, spiega le seconde generazioni fuori dalle banalizzazioni: «Da piccolo non volevo parlare arabo. Poi, crescendo, per senso di riscatto, ho iniziato a sentirmi anche magrebino».

Quante volte sentiamo ripetere che bisogna ascoltare i giovani?

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«Avvocati intercettati per 31 ore, ma le toghe denunciano il clamore»

«Avvocati intercettati per 31 ore, ma le toghe denunciano il clamore»
iStock
A Perugia, davanti allo scandalo dei legali spiati in carcere, il problema sembrano gli scoop della «Verità» e l’«esposizione mediatica». L’ex pm Cannevale: «A rischio le garanzie costituzionali e i diritti umani».

A Perugia magistrati e rappresentanti locali dell’avvocatura provano a siglare la pace dopo che, sulla Verità, l’ex pm Alessandro Cannevale, oggi legale, ha denunciato la realizzazione di decine di intercettazioni illegittime (durate, come vedremo, oltre 30 ore complessive) dentro al carcere di Capanne.

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alessandro cannevale

Dialogo fra generazioni: la nuova frontiera competitiva delle imprese italiane

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Dialogo fra generazioni: la nuova frontiera competitiva delle imprese italiane
A Milano la prima edizione di Crossings, il format dedicato alle trasformazioni aziendali: al centro del dibattito l’equilibrio aziendale tra esperienza e innovazione.
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Gli scout cattolici avranno capi gay

Gli scout cattolici avranno capi gay
Ansa
Dopo tre anni di confronto l’associazione Agesci arruola educatori omosessuali e transgender per superare «pregiudizi omolesbobitransfobici». Pro vita: «Così si tradisce la fiducia delle famiglie sugli insegnamenti impartiti a migliaia di bambini.

L’importante è non perdere la bussola.

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