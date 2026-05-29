True Lorenzo Bertocchi «Il cristianesimo non va annacquato» Papa Leone XIV (Ansa)

Discorso «ratzingeriano» del pontefice davanti al dicastero dell’Evangelizzazione: la missione della Chiesa non è quella dei rincorrere il mondo ma di convertirlo a Gesù.«L’evangelizzazione chiede di continuare a essere la motivazione fondamentale di ogni azione della Chiesa universale e delle comunità locali». Nel discorso rivolto ieri ai partecipanti alla sessione plenaria del dicastero per l’Evangelizzazione, papa Leone XIV ha ricordato la via maestra della Chiesa, qualcosa che a suo modo risuona come un richiamo fondamentale e tempestivo.L’indicazione del pontefice giunge in questi giorni a ridosso della pubblicazione della sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Il documento, dedicato alla dottrina sociale e all’irrompere a vari livelli dell’Intelligenza artificiale, ha suscitato un ampio dibattito anche in ambienti non credenti. Spesso un dibattito interessato a questioni di bottega industriale o politica, in un intreccio che la stessa enciclica cerca di «disarmare», come ha scritto il Papa. Tuttavia, si assiste spesso a un malinteso da parte del mondo laicista, che finisce per strumentalizzare il magistero sociale riducendolo a una sorta di semplice esortazione morale, un manuale di istruzioni per «usare bene» le cose del mondo o le nuove tecnologie, salvo poi proseguire con la propria agenda. La precisazione di ieri del Papa rimette ordine: anche quando si occupa di questioni sociali, la Chiesa non lo fa come un comitato etico aziendale o per dare una specie di check list di buone prassi, ma lo fa con l’unica motivazione di evangelizzare e di portare gli uomini a Cristo, l’unico in grado di «restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone».In questa prospettiva, l’azione ecclesiale si spoglia di ogni logica di marketing politico o sociologico. Un altro passaggio cruciale del discorso al dicastero per l’Evangelizzazione colpisce al cuore le tentazioni progressiste di certo dibattito contemporaneo all’interno della Chiesa stessa, come quello emerso in alcune spinte del cammino sinodale tedesco: «Non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze», ha detto ieri il Papa, «che si può rendere attraente il cristianesimo, ma testimoniando con umiltà e coraggio “la via, la verità e la vita”».Parafrasando San Paolo, la Chiesa è chiamata a trasmettere fedelmente ciò che ha ricevuto. Il deposito della fede non è un museo da custodire sotto teca, ma una realtà viva in cui ogni sviluppo dottrinale deve essere organico e coerente, senza mai contraddire il passato. Nessun aggiornamento volto a rincorrere lo spirito del tempo, zeitgeist direbbero i tedeschi, o a compiacere le mode culturali, può essere la via. Come ha ricordato il Santo Padre ieri, «l’evangelizzazione non fa affidamento sull’efficienza delle strutture o sulla rilevanza sociale, e nemmeno sul consenso che si può ricevere in qualche momento».Al cuore del discorso, Leone XIV ha inserito una densa citazione di papa Benedetto XVI per ribadire che l’annuncio passa solo attraverso testimoni credibili: «Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all’intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri». È dunque la santità della vita «la forma più convincente della bellezza della fede cristiana», la via principe che precede ogni riforma e ogni struttura.Le orecchie del mondo - interessate alla Chiesa solo quando si impegna per la pace geopolitica, quando sembra aprirsi ai cosiddetti «nuovi diritti», quando discute se far sposare i preti o quando si schiera in qualche partita politica - troveranno forse queste parole estranee, se non anacronistiche. Eppure è proprio questa la ricetta del Papa per affrontare la crisi della fede che colpisce i Paesi dell’Occidente, dove «la ricerca del senso» rischia di spegnersi sotto il peso di una cultura ipermediatica e consumistica. Non rincorrendo il mondo, ma convertendolo, la Chiesa ritrova la sua missione.