True Stefano Graziosi Trump non esclude l’invio di truppe in Iran. Il Pentagono frena: «Non è l’Iraq» Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth (Ansa)

Il presidente Usa: «L’Iran incrementava il programma missilistico, presto sarebbe potuto arrivare a noi». Il segretario alla Difesa Pete Hegseth: «Niente esportazione della democrazia o guerre politicamente corrette».Washington tira dritto con l’attacco all’Iran. Ieri, Donald Trump ha tenuto un discorso sull’operazione bellica contro la Repubblica islamica.«Il programma missilistico balistico convenzionale del regime stava crescendo rapidamente e in modo esponenziale, e ciò rappresentava una minaccia molto chiara e colossale per l’America e le nostre forze armate di stanza all’estero», ha dichiarato. «Il regime aveva già missili in grado di colpire l’Europa e le nostre basi, sia locali che all’estero, e presto avrebbe avuto missili in grado di raggiungere la nostra splendida America», ha proseguito, per poi aggiungere: «Lo scopo del programma missilistico dell’Iran in rapida crescita era quello di proteggere lo sviluppo delle loro armi nucleari». «Un regime iraniano dotato di missili a lungo raggio e armi nucleari rappresenterebbe una minaccia intollerabile per il Medio Oriente, ma anche per il popolo americano», ha anche detto, sottolineando che lo scopo principale è attualmente quello di distruggere il programma missilistico e la Marina iraniani, per poi impedire a Teheran di «continuare ad armare, finanziare e dirigere eserciti terroristici al di fuori dei propri confini». Trump ha anche detto che l’operazione dovrebbe durare tra le quattro e le cinque settimane, specificando tuttavia che potrebbe «andare avanti molto più a lungo». «Non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente. La grande ondata non si è ancora verificata. La grande ondata arriverà presto», aveva inoltre dichiarato poco prima del discorso, aggiungendo anche di non escludere l’invio di soldati americani in territorio iraniano, «se necessario».A intervenire sull’operazione Furia epica è stato, sempre ieri, anche Pete Hegseth. Durante una conferenza stampa, pur esortando il popolo iraniano ad «approfittare di questa incredibile opportunità», il capo del Pentagono ha affermato che l’obiettivo dell’offensiva non è l’instaurazione della democrazia. «Niente stupide regole di ingaggio, niente pantano di nation building, niente esercizi di costruzione della democrazia, niente guerre politicamente corrette», ha detto. «Questo non è l’Iraq. Non è una situazione infinita. Le nostre ambizioni non sono utopiche. Sono realistiche», ha anche dichiarato, rifiutandosi di fornire dettagli precisi sulla durata complessiva dell’operazione. «Quattro settimane, due settimane, sei settimane. Potrebbe durare di più, potrebbe durare di meno».Non solo. A parlare, insieme a Hegseth, è stato anche il capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Dan Caine. «Questa non è un’operazione singola, da un giorno all’altro. Gli obiettivi militari assegnati a Centcom e alla Forza congiunta richiederanno del tempo per essere raggiunti e, in alcuni casi, saranno un lavoro difficile e arduo», ha detto. «Prevediamo di subire ulteriori perdite e, come sempre, lavoreremo per ridurre al minimo le perdite degli Stati Uniti», ha aggiunto, esprimendo anche le proprie condoglianze alle famiglie dei quattro soldati americani che hanno perso la vita. Caine ha altresì rivelato che gli Usa hanno conseguito la «superiorità aerea», raccontando inoltre che l’ok definitivo della Casa Bianca all’operazione è arrivato nel pomeriggio americano di venerdì. Nel frattempo, parlando con il Telegraph, Trump si è detto «molto deluso» da Keir Starmer, che non aveva inizialmente concesso a Washington di usare la base aerea di Diego Garcia per lanciare attacchi contro l’Iran. Il presidente americano ha anche affermato che l’inquilino di Downing Street «ha impiegato troppo tempo» prima di consentirgli l’utilizzo della struttura.Insomma, nonostante il Pentagono abbia escluso un’operazione volta a instaurare una democrazia, Trump non ha chiuso alla possibilità di inviare truppe sul territorio iraniano. Il che, se dovesse accadere, rappresenterebbe un drastico cambio di rotta per un presidente che si era sempre opposto a questo tipo di scenario. Per adesso, l’inquilino della Casa Bianca sembra oscillare tra un regime change alla Bush jr e una soluzione di tipo venezuelano: vale a dire, scegliere come interlocutore un pezzo del vecchio sistema di potere, dopo averlo adeguatamente sdentato e addomesticato. Una soluzione, quest’ultima, che consentirebbe a Washington di portare Teheran nella propria orbita senza un coinvolgimento militare sul terreno. Al momento, è proprio la soluzione venezuelana quella che Trump ha probabilmente intenzione di adottare: non a caso, domenica, il presidente si era detto disposto a «parlare» con la leadership iraniana, succeduta ad Ali Khamenei. Ciò detto, l’apertura all’ipotesi dell’invio di truppe sul terreno è significativa e potrebbe rendere più aspra la dialettica interna al mondo Maga. Se il giornalista Tucker Carlson ha duramente criticato l’operazione contro l’Iran, il commentatore Jack Posobiec è apparso meno ostile nei confronti della linea adottata dal presidente.Il punto è che sabato Trump aveva detto di avere «un’idea molto precisa» sulla prossima leadership iraniana, pur senza specificare alcunché. E qui torniamo all’incognita di prima. Per il post Khamenei, il presidente americano ha in mente una figura dell’attuale opposizione al regime khomeinista oppure punterà su un pezzo addomesticato del vecchio sistema di potere? Il nodo risiede nel fatto che, se dovesse scegliere la prima opzione, difficilmente Trump potrebbe agire senza inviare soldati sul terreno. Tuttavia, se dovesse farlo, spaccherebbe ulteriormente il proprio movimento. Per questo, almeno per ora, la soluzione venezuelana è la più probabile.