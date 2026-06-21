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Stefano Graziosi
2026-06-21

Tra i Repubblicani c’è già chi lavora per ricucire con Roma: l’Italia serve

Tra i Repubblicani c’è già chi lavora per ricucire con Roma: l’Italia serve
Il vice presidente Usa JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio (Ansa)
Heritage foundation, Rubio, Vance e consiglieri sanno che l’alternativa a Meloni è un campo largo pro Cina. Come il governo è consapevole che la ritrovata forza internazionale è dipesa dai rapporti con la Casa Bianca.

No. Il nuovo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni non può essere derubricato a un semplice bisticcio personale. Le radici dell’attrito sono infatti strutturali.

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Cuciniamo insieme | Biscotti scrocchiarelli con l’uvetta

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Cuciniamo insieme | Biscotti scrocchiarelli con l’uvettaplay icon
Estate, serve un’idea per far diventare la colazione un gioco ed evitare le “dipendenze” da prodotti iperprocessati. Torniamo a fare in casa i biscotti? Che ne dite? Magari coinvolgiamo anche i bambini; del resto c’è stata più di una generazione cresciuta con il Dolceforno! Questi biscotti sono facili da fare, moderni perché strizzano l’occhio ai corn flakes, poco zuccherati e soprattutto sono ottimi da portare sotto l’ombrellone come rompifame per i più piccoli. Ma anche i grandi ne approfitteranno.
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Il nostro export ha bisogno di nuove sponde

Obiettivo 700 miliardi entro il 2027. Più accordi con Canada, Giappone e Uk. E ci serve una Borsa tecnologica.

L’indebolimento dell’asse con Usa e Ue impone all’Italia nuove strategie per sostenere export, investimenti e crescita. L’obiettivo è raggiungere 900 miliardi di esportazioni entro il 2030 attraverso nuove alleanze economiche, innovazione e attrazione di capitali.

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«Dal suo rientro dalla Cina Trump è sotto stress. Giorgia è stimata negli Usa»

«Dal suo rientro dalla Cina Trump è sotto stress. Giorgia è stimata negli Usa»
Guido George Lombardi, consigliere di Trump (Getty Images)
Guido George Lombardi, consigliere del tycoon: «Si è sentito tradito per il “no” dell’Italia all’uso delle basi militari contro Teheran. Ma ha sbagliato a esporsi così».

«Sono in volo, sto andando a New York, per poi dirigermi a Washington». Guido George Lombardi conosce Donald Trump da una vita. Nella Grande Mela è il suo dirimpettaio nella tower che porta il cognome del tycoon americano, di cui conosce abitudini, luci e ombre. E riesce quindi a intuire quando il presidente, di cui è consigliere, ha qualcosa che non va. Non per giustificarlo («mi sento terribilmente mortificato dal suo comportamento nei confronti del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni»), ma per comprendere che cosa stia succedendo alla Casa Bianca.

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