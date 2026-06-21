True Stefano Graziosi Tra i Repubblicani c’è già chi lavora per ricucire con Roma: l’Italia serve Il vice presidente Usa JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio (Ansa)

Heritage foundation, Rubio, Vance e consiglieri sanno che l’alternativa a Meloni è un campo largo pro Cina. Come il governo è consapevole che la ritrovata forza internazionale è dipesa dai rapporti con la Casa Bianca.No. Il nuovo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni non può essere derubricato a un semplice bisticcio personale. Le radici dell’attrito sono infatti strutturali.Innanzitutto, il Pentagono è irritato per quello che considera lo scarso aiuto italiano a Washington nel conflitto iraniano. Giovedì, il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, ha bollato come «vergognoso» il fatto che alcuni alleati della Nato abbiano negato agli Usa l’uso delle basi militari. «Questi alleati hanno messo in pericolo i figli e le figlie dell’America, negando loro un accesso prevedibile alle basi e ai corridoi aerei che non avrebbero mai dovuto essere messi in discussione», ha tuonato. Guarda caso, questa è una delle critiche che Trump ha mosso alla Meloni nel suo post di ieri su Truth. Dal canto suo, il governo italiano, oltre a citare il rispetto dei trattati, ha sottolineato che Roma non era stata interpellata prima dell’attacco israelo-americano all’Iran. Un secondo fronte di attrito riguarda assai probabilmente il fatto che le trattative tra Roma e Starlink si siano arenate. Starlink fa capo a SpaceX che, pur essendo un’azienda privata, vanta stretti legami proprio con il Pentagono.Insomma, la questione è più complessa di un battibecco personale tra due leader. Esistono infatti dei nodi strutturali, che vanno ben compresi anche in considerazione di una eventuale ricucitura. Non è del resto un mistero che, nell’attuale amministrazione americana, siedano due figure che godono di ottimi rapporti con la Meloni: JD Vance e Marco Rubio. Entrambi, c’è da giurarci, non si sentiranno a proprio agio in queste ore, mentre si protrae lo scontro tra il presidente statunitense e l’inquilina di Palazzo Chigi. La situazione è ancor più interessante alla luce del fatto che il vicepresidente e il segretario di Stato sono considerati papabili candidati alla nomination presidenziale repubblicana del 2028. Ne consegue che, se l’uno o l’altro dovessero vincere le prossime elezioni per la Casa Bianca, punterebbero prevedibilmente a rilanciare la sponda con la Meloni e, più in generale, con il centrodestra italiano, soprattutto se dovesse restare al governo dopo il 2027.Vance considera il nostro esecutivo potenzialmente un alleato su più fronti: si pensi solo alla lotta all’immigrazione clandestina. Rubio, dall’altra parte, rappresenta, nell’attuale amministrazione statunitense, la figura meno ostile alla Nato. Recuperare il rapporto con la Meloni significherebbe, per lui, creare, in seno all’Alleanza atlantica, un blocco maggiormente vicino alla linea di Washington. Infine, ben ricordando la linea filocinese che fu attuata dal governo giallorosso, sia Vance che Rubio vedrebbero nel centrodestra italiano un possibile alleato contro Pechino.Ma non è tutto. Al di là dell’amministrazione americana, anche un influente think tank conservatore, come la Heritage Foundation, potrebbe tifare per una ricucitura tra Washington e Roma. Da anni, questo importante pensatoio sta lavorando per creare un network politico conservatore che rafforzi le relazioni transatlantiche. Non solo ha sempre mostrato apprezzamento per la Meloni ma, in passato, ha anche puntato molto su Viktor Orbán. La recente sconfitta elettorale dell’ex premier ungherese potrebbe quindi spingere a maggior ragione la Heritage a lavorare per una ricomposizione dei rapporti tra Palazzo Chigi e la Casa Bianca. Del resto, anche questo think tank sa bene che l’alternativa al centrodestra, in Italia, è un «campo largo» che, se dovesse arrivare al governo, aprirebbe le porte alla Cina, promuovendo una linea ben differente dalla Meloni che, nel 2023, uscì dalla Nuova via della seta. «Il presidente Trump e la premier Meloni dovrebbero fare pace. Ma spetta al presidente Trump avviare questo dialogo. La premier Meloni ha giustamente osservato che questa amministrazione ha spesso fallito nella gestione delle alleanze. E questo è un problema pericoloso, viste le minacce di Cina, Russia e Iran al mondo libero», ha dichiarato alla Verità Mary Kissel, senior fellow presso l’Hudson Institute ed ex consigliera di Mike Pompeo.Insomma, i fautori di una ricucitura a Washington ci sono. E probabilmente faranno leva sugli interessi comuni tra i due litiganti per tentare di riavvicinarli. Trump, rompendo con l’inquilina di Palazzo Chigi, si priva di una sponda fondamentale in seno all’Ue sia per arginare le manovre antiamericane della Francia sia, soprattutto, per ostacolare l’avvicinamento - sponsorizzato tanto da Parigi quanto da Madrid - di Bruxelles nei confronti di Pechino. Senza contare che, per esigere l’uso delle basi, il presidente statunitense avrebbe dovuto interpellare gli alleati prima dell’attacco militare alla Repubblica islamica. Il governo italiano, dal canto suo, non può ignorare come la propria forza internazionale, in questi quattro anni, sia stata in gran parte dovuta agli stretti legami che la Meloni ha intelligentemente tessuto con gli Usa: prima con Joe Biden e poi con Trump. È vero: le relazioni speciali non devono essere di sudditanza ma paritetiche. Tuttavia, proprio perché sono potenzialmente ad alto rendimento, implicano anche l’assunzione di rischi. E questo vale soprattutto oggi, in un contesto geopolitico che si fa sempre più pericoloso. Se si eccede nell’avversione al rischio, il pericolo è quello di compromettere una rete diplomatica tessuta con pazienza e lungimiranza, facendo la felicità di chi ti ha sempre remato contro. Ed è quindi proprio da questo tema che potrebbe passare un’eventuale ricucitura tra Palazzo Chigi e la Casa Bianca.