Cuciniamo insieme | Biscotti scrocchiarelli con l’uvetta

Estate, serve un’idea per far diventare la colazione un gioco ed evitare le “dipendenze” da prodotti iperprocessati. Torniamo a fare in casa i biscotti? Che ne dite? Magari coinvolgiamo anche i bambini; del resto c’è stata più di una generazione cresciuta con il Dolceforno! Questi biscotti sono facili da fare, moderni perché strizzano l’occhio ai corn flakes, poco zuccherati e soprattutto sono ottimi da portare sotto l’ombrellone come rompifame per i più piccoli. Ma anche i grandi ne approfitteranno.Ingredienti – 350 gr di farina 00, 16 gr di lievito istantaneo per dolci in polvere, 100 gr di burro di primo affioramento, 2 uova di generose dimensioni, 90 gr di zucchero semolato, 100 gr di uvetta, 30 gr di corn flakes, un bicchierino di Marsala (facoltativo), due o tre cucchiai di zucchero a velo (facoltativi).Procedimento – Mettete l’uvetta a rinvenire nel Marsala o se avete bambini piccoli in un po’ di acqua calda. Montate a bianco nella planetaria o in una ciotola con le fruste elettriche lo zucchero con le uova. Ora aggiungete il burro che avrete fatto ammorbidire e continuate ad amalgamare. A questo punto unite alle uova farina e lievito e seguitate a impastare. Otterrete una pasta abbastanza dura, aggiungete l‘uva passa scolata, ma non strizzata dal liquido di rinvenimento e impastate un’ultima volta. Sistemate un foglio di carta forno su di una placca poi con l’aiuto di un cucchiaio fate tante palline o delle quenelles dall’impasto che passerete nei corn flakes in modo che aderiscano bene all’impasto. Infornate a 180° gradi per circa una mezz’ora. Fate intiepidire e se volete servite cospargendo di zucchero a velo.Come far divertire i bambini – Fatevi aiutare a fare le palline di biscotto e a passarle nel corn flakes.Abbinamento – Logica vuole che usando il Marsala si continui con quello, perfetto è lo Zibibbo di Pantelleria, ma noi siamo andati su un altro passito siciliano: la Malvasia delle Lipari. E restando nelle isole anche un Aleatico dell’Elba farebbe ottima figura.