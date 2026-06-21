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Carlo Pelanda
2026-06-21

Il nostro export ha bisogno di nuove sponde

Obiettivo 700 miliardi entro il 2027. Più accordi con Canada, Giappone e Uk. E ci serve una Borsa tecnologica.

L’indebolimento dell’asse con Usa e Ue impone all’Italia nuove strategie per sostenere export, investimenti e crescita. L’obiettivo è raggiungere 900 miliardi di esportazioni entro il 2030 attraverso nuove alleanze economiche, innovazione e attrazione di capitali.

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Tra i Repubblicani c’è già chi lavora per ricucire con Roma: l’Italia serve

Tra i Repubblicani c’è già chi lavora per ricucire con Roma: l’Italia serve
Il vice presidente Usa JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio (Ansa)
Heritage foundation, Rubio, Vance e consiglieri sanno che l’alternativa a Meloni è un campo largo pro Cina. Come il governo è consapevole che la ritrovata forza internazionale è dipesa dai rapporti con la Casa Bianca.

No. Il nuovo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni non può essere derubricato a un semplice bisticcio personale. Le radici dell’attrito sono infatti strutturali.

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«Dal suo rientro dalla Cina Trump è sotto stress. Giorgia è stimata negli Usa»

«Dal suo rientro dalla Cina Trump è sotto stress. Giorgia è stimata negli Usa»
Guido George Lombardi, consigliere di Trump (Getty Images)
Guido George Lombardi, consigliere del tycoon: «Si è sentito tradito per il “no” dell’Italia all’uso delle basi militari contro Teheran. Ma ha sbagliato a esporsi così».

«Sono in volo, sto andando a New York, per poi dirigermi a Washington». Guido George Lombardi conosce Donald Trump da una vita. Nella Grande Mela è il suo dirimpettaio nella tower che porta il cognome del tycoon americano, di cui conosce abitudini, luci e ombre. E riesce quindi a intuire quando il presidente, di cui è consigliere, ha qualcosa che non va. Non per giustificarlo («mi sento terribilmente mortificato dal suo comportamento nei confronti del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni»), ma per comprendere che cosa stia succedendo alla Casa Bianca.

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La Polonia si accorge degli ucraini nazisti: revocata a Zelensky l’onorificenza

La Polonia si accorge degli ucraini nazisti: revocata a Zelensky l’onorificenza
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Il presidente Karol Nawrocki reagisce all’omaggio di Volodymyr Zelensky all’Upa. La replica di Kiev: «State facendo un regalo a Mosca».

La guerra a Est continua a produrre frizioni non soltanto sul campo di battaglia, ma anche tra alcuni dei principali alleati dell’Ucraina. Ieri il presidente polacco, Karol Nawrocki, ha revocato a Volodymyr Zelensky l’Ordine dell’aquila bianca, la più alta onorificenza della Polonia, aprendo uno scontro diplomatico che rischia di incrinare ulteriormente i rapporti tra Varsavia e Kiev.

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Trump insiste, Meloni lo zittisce: «L’Italia è una nazione sovrana»

Trump insiste, Meloni lo zittisce: «L’Italia è una nazione sovrana»
Giorgia Meloni (Ansa). Nel riquadro post pubblicato sul social Truth da Donald Trump
Il tycoon accusa il premier di voler essere sua amica per risollevarsi nei sondaggi. Lei a muso duro: «La mia popolarità non ti riguarda. Pensa alla tua». Intanto, le opposizioni continuano a gongolare per lo strappo.

È evidente la difficoltà del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: non è più solo percepita, ormai si legge. Il bullo può pure a continuare a fare quello che vuole, consapevole però che dall’altra parte Meloni risponderà punto per puno. Dopo aver mentito a un giornalista di La7 raccontando che il presidente del Consiglio italiano lo avrebbe implorato per una foto, sbugiardato, è tornato ad attaccare il presidente del Consiglio. Una vera ossessione ormai.

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