Stefano Graziosi
2025-08-28

Trump ribalta la Fed e minaccia nuovi dazi all’Ue

Trump ribalta la Fed e minaccia nuovi dazi all’Ue
Donald Trump (Ansa)
Cacciato un membro del board nominato da Biden. Intanto riparte lo scontro con Bruxelles sul comparto tecnologico.
Subscribe
trump ue fed

Farage prepara l’intesa coi talebani

Farage prepara l’intesa coi talebani
Nigel Farage (Ansa)
Mister Brexit propone un piano per rimpatriare 600.000 clandestini e il regime afgano si dice pronto a collaborare. Reform vola nei sondaggi, crollano i laburisti.
Subscribe
farage

L’Ue toglie i veti per potersi autodistruggere

L’Ue toglie i veti per potersi autodistruggere
(Ansa)
  • Mentre Usa, Russia e Cina ragionano da grandi potenze, l’Europa valuta di cassare il principio dell’unanimità in politica estera per allargarsi a Est in nome dell’internazionalismo liberale. Ma anziché Mosca, accogliere Kiev e Chisinau danneggerà l’Unione.
  • In Germania la leva obbligatoria scatterà se mancassero volontari. Il Cremlino glissa ancora sul vertice Putin-Zelensky.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
veti ue ucraina

Bibi avverte: «L’Iran sviluppa missili per colpire l’Europa e gli Stati Uniti»

Bibi avverte: «L’Iran sviluppa missili per colpire l’Europa e gli Stati Uniti»
Benjamin Netanyahu (Ansa)
Netanyahu aggiunge: «Con Trump alla Casa Bianca il 7 ottobre forse non sarebbe avvenuto». Nuovo appello del Papa per gli ostaggi e i civili. Blair e Kushner a Washington per il vertice col presidente sul futuro di Gaza.
Subscribe
netanyahu iran

Crollano i morti da clima: gelati i catastrofisti

Crollano i morti da clima: gelati i catastrofisti
Il terremoto in Myanmar della primavera 2025 (Getty Images)
Secondo i numeri di un grande broker assicurativo (Aon), i decessi per disastri naturali nei primi 6 mesi del 2025 sono stati 7.700 (5.456 solo per il terremoto in Myanmar). Ben sotto la media degli ultimi 25 anni (37.250). È una buona notizia, ma nessuno ne parla.
Subscribe
clima
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy