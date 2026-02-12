{{ subpage.title }}

True
Giacomo Amadori
2026-02-12

Truffa allo Stato: il giudice nega a John Elkann la messa alla prova. E lui tifa prescrizione

Truffa allo Stato: il giudice nega a John Elkann la messa alla prova. E lui tifa prescrizione
John Elkann (Ansa)
Sfumati i lavori socialmente utili: Elkann rischia il processo pure per dichiarazione fraudolenta. Calendario permettendo.

Il suo sogno era scontare il suo (piccolo) debito con la giustizia tra i banchi di un istituto dei Salesiani, in veste di tutor. E invece dovrà accomodarsi tra i banchi di un tribunale. Quello che ha fatto tutta la differenza del mondo per John Elkann è la qualificazione giuridica data da due diversi giudici a un paio di dichiarazioni dei redditi compilate non proprio a regola d’arte.

Tutto ruota intorno all’eredità da 1 miliardo di euro di Marella Caracciolo, nonna di John e vedova di Gianni Agnelli, lascito che non era stato sottoposto a tassazione.

Continua a leggereRiduci
elkann agnelli

Tutta La Verità | Il blocco navale e lo scandalo Epstein

Tutta La Verità | Il blocco navale e lo scandalo Epsteinplay icon
francesco borgonovo
True

Milano-Cortina, meravigliosa Brignone. È oro nel Super G

True
Milano-Cortina, meravigliosa Brignone. È oro nel Super G
Federica Brignone vince l'oro nel Super G femminile delle gare di sci alpino ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (Ansa)

Sulle Tofane Federica Brignone firma una discesa splendida e regala all’Italia l’oro olimpico nel superG di Cortina. Dieci mesi dopo il grave infortunio, torna al vertice davanti alla francese Romane Miradoli e all’austriaca Cornelia Huetter, in una gara segnata da molte cadute e dall’uscita di Sofia Goggia. Per l'Italia è il quinto oro ai Giochi.

Cortina si tinge d’azzurro e lo fa nel giorno più atteso. Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel superG delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, firmando una gara di grande lucidità su una pista difficile, segnata da nebbia e da passaggi tecnici che hanno messo in crisi molte delle favorite. Sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente alle Tofane, la valdostana ha chiuso in 1’23”41, un tempo che nessuna è riuscita ad avvicinare davvero.

Continua a leggereRiduci
milano-cortina 2026
True

E se Epstein non fosse nemmeno morto?

E se Epstein non fosse nemmeno morto?
A sinistra Jeffrey Epstein (Ansa). A destra l'immagine di un video presente nei nuovi Epstein files in cui si intravede una sagoma arancione andare verso la cella di Epstein la notte della morte
Con tutte le «teorie» che in questa storia si sono rivelate vere, occorre prudenza prima di derubricare una pista come folle. Nei file ci sono almeno cinque coincidenze curiose sul «suicidio»: date sbagliate, corpi finti, telecamere difettose, video sospetti e strani post.

Ci vorrà tempo per sviscerare tutti i milioni di documenti presenti negli Epstein files. Inoltre, visto l’andazzo, è altresì verosimile che il Dipartimento di Giustizia americano sarà costretto a rivelare altre identità finora tenute nascoste. Quello che è chiaro, finora, è che non tutti i complottismi vengono per nuocere. La rete di pedofilia esisteva, i legami ambigui (nel migliore dei casi) con le élite globali c’erano, il pizzagate, tema ancora da approfondire su queste pagine, era vero, così come tanti altri aspetti scabrosi. Giunti a queste conclusioni, qualsiasi persona dotata di senno considera basse le probabilità che Jeffrey Epstein si sia davvero suicidato. E se nemmeno fosse davvero morto?

Continua a leggereRiduci
epstein vivo
True

Tentano di ribaltare la frittata su Trump ma Epstein affossa soprattutto i liberal

Tentano di ribaltare la frittata su Trump ma Epstein affossa soprattutto i liberal
Jeffrey Epstein (Ansa)
Il «Corsera» spara sul tycoon. Se solo ascoltasse la voce onesta di un suo editorialista...

Di solito non se ne occupano o se ne occupano distrattamente. Ma quando decidono di occuparsene, lo fanno con un tale livello di mistificazione da rendere tutto quasi dannoso. Fingere che lo scandalo Epstein non esista o sia soltanto un trastullo da complottisti non è più possibile nemmeno per i media mainstream assuefatti all’insabbiamento, soprattutto dopo le ultime notizie uscite, le rivelazioni sui nomi di alcuni compagni di perversioni di Esptein e le potenti scosse telluriche che scuotono Francia, Regno Unito e altre nazioni europee. Ma se non si può - per pigrizia o per altro - fare finta di nulla, come barcamenarsi? Semplice: si gira tutto su Donald Trump, il cattivo di sempre, il nemico numero uno.

Continua a leggereRiduci
epstein files
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy