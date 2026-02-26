{{ subpage.title }}

Truffa degli affitti brevi per il Giubileo scoperta dalla GdF

Truffa degli affitti brevi per il Giubileo scoperta dalla GdFplay icon

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, con la quale è stata disposta la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nei confronti di tre persone indagate per i reati di truffa e riciclaggio.

La beffa del Pnrr: blocca il taglio delle tasse

Mario Draghi e Ursula Von Der Leyen (Ansa)
Gli interessi sui prestiti valgono 2,85 miliardi quest’anno, e nel biennio successivo saliranno ancora Se ci fossimo indebitati noi sul mercato, avremmo potuto fissare tassi e scadenze molto più convenienti.

È dalla primavera del 2020 che su questo giornale abbiamo cominciato a spiegare i costi del Pnrr e smentire la leggenda della «pioggia di miliardi» e quindi non possiamo che accogliere con soddisfazione i dettagli forniti ieri dal quotidiano Milano Finanza. Che ci offre un primo quadro a consuntivo di quanto avevamo agevolmente previsto, in quasi splendida solitudine, sin dalla genesi del Next Generation Eu.

Il Pd voleva l’autonomia con l’ok della Schlein

Elly Schlein (Ansa)
Il 28 aprile 2022, l’allora governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini (oggi presidente del partito) in un discorso al consiglio regionale rivendicava maggiori poteri su sanità e altre materie. Alla seduta partecipava anche Elly, all’epoca assessore.

Sull’autonomia differenziata «tra le materie che vogliono destinare a maggiore autonomia c’è anche la Protezione civile. Dovremmo fermarci e riflettere, tutti, su quello che serve a un grande Paese per non aumentare i divari territoriali ma fare avere soprattutto alle regioni più fragili tutto il supporto che serve in termini di risorse, competenze e prevenzione del dissesto idrogeologico», diceva pochi giorni fa Elly Schlein.

I Trevallion cedono Gli assistenti sociali sono vicini alla meta: rieducare la famiglia

La famiglia Trevallion (Ansa)
Respinta la ricusazione della professionista giudicata «ostile» Papà Nathan si piega: «Il cuore non è cambiato ma la testa sì»
Dazi, Camisa (Confapi): «Le tariffe favoriscono Cina e India»

Il presidente di Confapi Cristian Camisa (Imagoeconomica)
Il presidente di Confapi Cristian Camisa: «Le pmi italiane sono nelle sabbie mobili, con tale incertezza nessuno fa investimenti. L’Ue deve sospendere il Green deal e la tassa sulle emissioni».

«Una prima stima dell’impatto dei dazi sulle pmi indica che ci sarà un calo dell’export del 4,5-5%. Lo scenario però è in evoluzione e molto dipenderà se il presidente americano Donald Trump confermerà l’aumento delle tariffe al 15% come è sua intenzione. Inoltre bisognerà vedere se ci saranno i rimborsi sulle imposte doganali precedentemente pagate ma contestate dalla Corte Suprema.

