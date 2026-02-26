{{ subpage.title }}

True
Giuliano Zulin
2026-02-26

Il Pd voleva l’autonomia con l’ok della Schlein

Il Pd voleva l’autonomia con l’ok della Schlein
Elly Schlein (Ansa)
Il 28 aprile 2022, l’allora governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini (oggi presidente del partito) in un discorso al consiglio regionale rivendicava maggiori poteri su sanità e altre materie. Alla seduta partecipava anche Elly, all’epoca assessore.

Sull’autonomia differenziata «tra le materie che vogliono destinare a maggiore autonomia c’è anche la Protezione civile. Dovremmo fermarci e riflettere, tutti, su quello che serve a un grande Paese per non aumentare i divari territoriali ma fare avere soprattutto alle regioni più fragili tutto il supporto che serve in termini di risorse, competenze e prevenzione del dissesto idrogeologico», diceva pochi giorni fa Elly Schlein.

Continua a leggereRiduci
autonomia
True

La beffa del Pnrr: blocca il taglio delle tasse

La beffa del Pnrr: blocca il taglio delle tasse
Mario Draghi e Ursula Von Der Leyen (Ansa)
Gli interessi sui prestiti valgono 2,85 miliardi quest’anno, e nel biennio successivo saliranno ancora Se ci fossimo indebitati noi sul mercato, avremmo potuto fissare tassi e scadenze molto più convenienti.

È dalla primavera del 2020 che su questo giornale abbiamo cominciato a spiegare i costi del Pnrr e smentire la leggenda della «pioggia di miliardi» e quindi non possiamo che accogliere con soddisfazione i dettagli forniti ieri dal quotidiano Milano Finanza. Che ci offre un primo quadro a consuntivo di quanto avevamo agevolmente previsto, in quasi splendida solitudine, sin dalla genesi del Next Generation Eu.

Continua a leggereRiduci
draghi von der leyen ue

Truffa degli affitti brevi per il Giubileo scoperta dalla GdF

True
Truffa degli affitti brevi per il Giubileo scoperta dalla GdFplay icon

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, con la quale è stata disposta la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nei confronti di tre persone indagate per i reati di truffa e riciclaggio.

Continua a leggereRiduci
truffa affitti giubileo
True

I Trevallion cedono Gli assistenti sociali sono vicini alla meta: rieducare la famiglia

I Trevallion cedono Gli assistenti sociali sono vicini alla meta: rieducare la famiglia
La famiglia Trevallion (Ansa)
Respinta la ricusazione della professionista giudicata «ostile» Papà Nathan si piega: «Il cuore non è cambiato ma la testa sì»
Continua a leggereRiduci
famiglia bosco
True

Dazi, Camisa (Confapi): «Le tariffe favoriscono Cina e India»

Dazi, Camisa (Confapi): «Le tariffe favoriscono Cina e India»
Il presidente di Confapi Cristian Camisa (Imagoeconomica)
Il presidente di Confapi Cristian Camisa: «Le pmi italiane sono nelle sabbie mobili, con tale incertezza nessuno fa investimenti. L’Ue deve sospendere il Green deal e la tassa sulle emissioni».

«Una prima stima dell’impatto dei dazi sulle pmi indica che ci sarà un calo dell’export del 4,5-5%. Lo scenario però è in evoluzione e molto dipenderà se il presidente americano Donald Trump confermerà l’aumento delle tariffe al 15% come è sua intenzione. Inoltre bisognerà vedere se ci saranno i rimborsi sulle imposte doganali precedentemente pagate ma contestate dalla Corte Suprema.

Continua a leggereRiduci
dazi
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy