Stefano Piazza
2025-09-01

Treni, dighe e istituzioni. L’Occidente si scopre indifeso davanti alla minaccia hacker

iStock
  • Allerta sulla sicurezza dei trasporti negli Stati Uniti. Mentre in Norvegia un gruppo filorusso ha dato una dimostrazione di forza. Corsa contro il tempo per proteggersi.
  • L’esperto di cybersecurity Pierluigi Paganini: «Gli attacchi si stanno moltiplicando e gli investimenti continuano a essere insufficienti. Lo scudo tedesco è avanzato e si ispira a Israele, noi abbiamo ancora un approccio diverso»

Più immigrazione e meno welfare: la triste eredità politica della Merkel

Angela Merkel (Ansa)
  • Il governo Merz deve fare i conti con la crescita della spesa previdenziale, la crisi dell’occupazione, la sanità al verde e l’integrazione fallita degli stranieri accolti. L’Spd vuole alzare la tasse, Cdu e Csu chiedono tagli.
  • L’offerta di case scarseggia, frenata da burocrazia e balzo dei costi. I canoni di affitto salgono, i rendimenti scendono.

Dimmi La Verità | Buonguerrieri (Fdi): «Importanti gli scoop della "Verità" sul Covid»

Ecco #DimmiLaVerità dell'1 settembre 2025. L'onorevole Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fdi in commissione Covid, commenta gli scoop della «Verità» sulla pandemia.

Dividendi alti, portafogli più solidi: le azioni che proteggono dal rischio mercato

In un contesto di incertezza geopolitica e valutazioni elevate, i titoli a elevato dividend yield offrono un flusso di reddito stabile e contribuiscono a ridurre la volatilità. Banche e oil & gas guidano la classifica, mentre Tim resta l’unica esclusa.

VOTAntonio | Lo psicodramma pugliese del Pd

content.jwplatform.com

Tutti contro tutti. Decaro, Emiliano e Vendola: i cacicchi affondano Schlein.

