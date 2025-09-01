2025-09-01
Treni, dighe e istituzioni. L’Occidente si scopre indifeso davanti alla minaccia hacker
iStock
- Allerta sulla sicurezza dei trasporti negli Stati Uniti. Mentre in Norvegia un gruppo filorusso ha dato una dimostrazione di forza. Corsa contro il tempo per proteggersi.
- L’esperto di cybersecurity Pierluigi Paganini: «Gli attacchi si stanno moltiplicando e gli investimenti continuano a essere insufficienti. Lo scudo tedesco è avanzato e si ispira a Israele, noi abbiamo ancora un approccio diverso»