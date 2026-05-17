{{ subpage.title }}

Salvatore Drago
2026-05-17

Sinner imperatore di Roma. 50 anni dopo Panatta il Foro torna azzurro

True
Sinner imperatore di Roma. 50 anni dopo Panatta il Foro torna azzurro
Jannik Sinner festeggia la vittoria contro Casper Ruud nella finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2026 (Getty Images)

Il numero uno del mondo conquista gli Internazionali battendo Ruud in due set davanti al Centrale in festa e al presidente Mattarella. Nono Masters 1000 in carriera, sesto consecutivo e 34ª vittoria di fila: ora Jannik si presenta al Roland Garros da favorito anche sulla terra rossa.

Continua a leggereRiduci
sinner
True

A processo perché senza mascherina durante la pandemia. «Reato inesistente»

A processo perché senza mascherina durante la pandemia. «Reato inesistente»
Getty Images
Un prof e una madre assolti dopo un iter di quattro anni perché l’illecito era amministrativo: bastava una sanzione pecuniaria.

Due Procure della Repubblica, di Treviso e di Belluno, hanno avviato dei processi per il mancato utilizzo di mascherine in epoca Covid, sapendo già che i fatti non erano previsti dalla legge come reato.

Continua a leggereRiduci
True

Zuppi apre ai preti sposati e si lamenta per i soldi. «L’8 per mille non ci basta»

Zuppi apre ai preti sposati e si lamenta per i soldi. «L’8 per mille non ci basta»
Matteo Maria Zuppi (Imagoeconomica)
  • Per Zuppi, che batte cassa, «probabilmente» la Chiesa farà concessioni sul celibato. Eppure, Leone XIV ha invitato i sacerdoti a «custodire» e «rinnovare» questa regola.
  • La consueta iniziativa del gruppo Gionata raccoglie adesioni in diverse diocesiAltre (da Venezia a Parma a Reggio Calabria), sollecitate da Pro vita, si dissociano.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
zuppi
True

Il virus del terrore è nato a sinistra e non hanno mai voluto curarlo

Il virus del terrore è nato a sinistra e non hanno mai voluto curarlo
Brigatisti rossi (Ansa). Nel riquadro, il libro di G. Fasanella e A. Franceschini
L’ex Br Alberto Franceschini nel libro di Giovanni Fasanella: «Fummo il frutto di una precisa cultura, i cui alfieri si trincerarono dietro teorie del complotto e rimossero il problema». La patologia è rimasta: la pretesa di superiorità morale.

Giampaolo Pansa fu il primo a comprenderlo, almeno tra le grandi firme del giornalismo italiano. Quando a Genova un gruppetto di rivoluzionari comunisti lasciò un morto sul terreno, il formidabile cronista lo affermò senza mezzi termini: ad avere aperto il fuoco erano stati dei «tupamaros» italiani. Non criminalità comune, come scriveva soprattutto l’Unità a cui poi si accordavano i giornali borghesi. No, a uccidere erano terroristi. Rossi.

Continua a leggereRiduci
brigate rosse
True

Roma accelera sul nucleare: fondi privati per i mini reattori

Roma accelera sul nucleare: fondi privati per i mini reattori
iStock
Oltre alla legge è necessario allargare il consenso sulla necessità di un mix con il green.

Lo scorso 13 maggio Giorgia Meloni ha annunciato in Senato che entro l’estate verranno avviati i decreti attuativi, basati sull’approvazione di una legge delega in fase di esame parlamentare, e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione di energia nucleare in Italia, probabilmente entro il 2026 come auspicato/previsto dal ministro per l’Energia. Finalmente l’Italia sta accelerando il ritorno al nucleare.

Continua a leggereRiduci
nucleare italia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy