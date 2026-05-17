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François De Tonquédec
2026-05-17

Nordafricano in auto falcia la folla. Diversi feriti, alcuni sono gravissimi

Nordafricano in auto falcia la folla. Diversi feriti, alcuni sono gravissimi
L'auto guidata da Salim el Koudri che ha falciato i passanti a Modena (Ansa)
Marocchino con cittadinanza italiana investe volontariamente i passanti. Una volta sceso, mena fendenti con un coltello: fermato dai presenti e arrestato. Una donna ha perso le gambe nell’impatto con il veicolo.

Saranno le indagini a stabilire le origini del gesto del trentunenne cittadino italiano ma di origine marocchina che ieri pomeriggio nel centro di Modena ha falciato con la sua auto una decina di persone a piedi, ferendone otto, di cui quattro in modo grave. L’investitore, Salim El Koudri è nato a Bergamo, ma risiede a Ravarino, nel modenese. In base a quanto emerge sembra che l’uomo, incensurato e laureato in economia, non fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol.

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Trump fa soldoni col viaggio in Cina

Trump fa soldoni col viaggio in Cina
Donald Trump (Ansa)
Trump ha investito centinaia di milioni in Big Tech come Nvidia, Apple e Oracle. I cui vertici erano presenti a Pechino col tycoon. Assicurando guadagni da capogiro a tutti.

Un’immagine racconta gli Usa di oggi meglio di qualsiasi sondaggio: Donald Trump che scende la scaletta dell’Air Force One a Pechino con accanto il gotha della Silicon Valley: il patron di Nvidia Jensen Huang, i capi di Apple, Microsoft, Meta, Oracle, Tesla, Palantir Technologies e compagnia finanziaria. Sembra una missione diplomatica. In realtà è una gigantesca convention d’affari con vista sulla Casa Bianca.

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Teheran: «Pasdaran e alcuni Paesi Ue trattano per il passaggio a Hormuz»

Teheran: «Pasdaran e alcuni Paesi Ue trattano per il passaggio a Hormuz»
Ansa
La Repubblica islamica esclude ogni via libera a Usa e Israele ad attraversare lo Stretto. Islamabad spinge per una svolta nei negoziati. Pezeshkian scrive al Papa: «Le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti».

Crisi iraniana: continua a tenere banco la questione di Hormuz, mentre la diplomazia resta al momento in stallo. Il presidente della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, ha reso noto che Teheran starebbe elaborando un meccanismo per gestire il traffico attraverso lo Stretto.

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Dopo la tempesta torna il «rosso». Ora Sinner punta al trono di Roma

Dopo la tempesta torna il «rosso». Ora Sinner punta al trono di Roma
Jannik Sinner (Ansa)
Jannik, reduce da una notte insonne, piega Medvedev alla ripresa del match interrotto venerdì causa pioggia. Oggi, in finale al Foro Italico contro Ruud, può diventare imperatore degli Internazionali davanti a Mattarella.

Ace. Una pallata di Daniil Medvedev e ora siamo 4-3 per Jannik Sinner nel terzo e decisivo set. È un lampo, si decide tutto in pochi colpi. Questione di testa, di concentrazione, di freddezza. Doti conclamate di Jannik. In tribuna, c’è papà Hanspeter, non mamma Siglinde. Troppa tensione, troppo pathos in un mini match ad alto contenuto emotivo.

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Attentato Modena, Meloni: «Gravissimo, deve pagare». Mattarella ringrazia i cittadini eroi

Attentato Modena, Meloni: «Gravissimo, deve pagare». Mattarella ringrazia i cittadini eroi
Giorgia Meloni (Ansa)
Choc bipartisan. Il presidente chiama il sindaco. Tajani prega. Salvini: «Delitto infame».

Sdegno, dolore, solidarietà per le vittime. Il mondo politico reagisce alla tentata strage di Modena con estrema durezza. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dalla Grecia, sin dai primi istanti ha seguito gli eventi.

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