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Antonello Piroso
2026-05-17

Il campione spavaldo che odia chi se la tira

Il campione spavaldo che odia chi se la tira
Adriano Panatta (Ansa)
Adriano Panatta a leggenda del tennis italiano, talvolta piacione, impulsivo e strafottente, ha il pregio di non prendersi mai troppo sul serio. Di sé disse: «Ero solo uno in mutande che rincorreva una palla. Mica ho inventato la penicillina». Il suo colpo migliore resta il sarcasmo.
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niente di personale
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L’Inter festeggia, la Juve sprofonda

L’Inter festeggia, la Juve sprofonda
Milano, la parata per lo scudetto dell'Inter (Ansa)
In 300.000 a Milano per i nerazzurri. La «Signora» cade in casa con la Fiorentina: ora la Champions pare un miraggio. Vincono Roma, Como e Allegri (che torna a respirare).
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inter scudetto
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Il 2026 è l’anno di Barcellona in festa per Gaudì e Tour de France

Il 2026 è l’anno di Barcellona in festa per Gaudì e Tour de France
iStock
Annata storica per la città catalana, con la Sagrada Familia ultimata, la messa del Papa e la partenza della Grande Boucle.

Barcellona si prepara a vivere un 2026 di quelli che segnano il passo della storia, un anno in cui il destino architettonico della città e il grande spettacolo dello sport internazionale si fondono in un’unica, vibrante celebrazione.

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turismo
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L’Odissea stile woke sarà un flop nelle sale ma il vero obiettivo è ingigantire il nemico

L’Odissea stile woke sarà un flop nelle sale ma il vero obiettivo è ingigantire il nemico
Universal Pictures
Il film di Nolan (Achille è un attore trans) non punta a vendere ma a creare polemica per giustificare gli apparati di sinistra.

Si sta sviluppando un interessante ed indicativo dibattito a proposito della resa cinematografica dell’Odissea operata da Christopher Nolan, in uscita per luglio a ridosso delle celebrazioni per il duecentocinquantesimo anniversario dell’Indipendenza americana.

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Sinner imperatore di Roma. 50 anni dopo Panatta il Foro torna azzurro

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Sinner imperatore di Roma. 50 anni dopo Panatta il Foro torna azzurro
Jannik Sinner festeggia la vittoria contro Casper Ruud nella finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2026 (Getty Images)

Il numero uno del mondo conquista gli Internazionali battendo Ruud in due set davanti al Centrale in festa e al presidente Mattarella. Nono Masters 1000 in carriera, sesto consecutivo e 34ª vittoria di fila: ora Jannik si presenta al Roland Garros da favorito anche sulla terra rossa.

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