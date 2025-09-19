Flaminia Camilletti
2025-09-19

Tabacco, timori per la riforma Ue

Pasquale Frega, Presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia (Ansa)
In Italia le norme fiscali sono all’avanguardia, il settore aspetta Bruxelles. Crescono i prodotti senza combustione. Pasquale Frega (Philip Morris): la filiera vanta 44.000 occupati.
tabacco

L’impulso di Simest alle aziende italiane: mezzo miliardo per crescere in India

Regina Corradini (Imagoeconomica)
Iniziativa della società di Cdp per sostenere le esportazioni. Più contributi a fondo perduto per Pmi e ditte con sede al Sud.
simest

La Sardegna snobba le palliative e sul fine vita abusa dei suoi poteri

Alessandra Todde (Imagoeconomica)
Plauso al consigliere socialista contrario, da medico e da cristiano, alla legge regionale.
fine vita

Dimmi La Verità | Stefano Cavedagna (Fdi): «La richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis»

Ecco #DimmiLaVerità del 19 settembre 2025. L'eurodeputato di Fdi Stefano Cavedagna commenta gli ultimi avvenimenti di politica europea e la richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

«Su Lgbt e famiglie la dottrina non cambia»

Leone XIV (Ansa)
Nel libro-intervista uscito ieri in Perù, Leone sbarra le porte all’ideologia gender e chiede di sostenere di più le coppie «tradizionali». Zero aperture anche sul diaconato femminile. E torna la prudenza geopolitica: il Vaticano non si pronuncia sul «genocidio» a Gaza.
leone xiv
