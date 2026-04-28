True Fabrizio Boschi Spese militari: Madrid è al 2% del Pil. Roma in un anno sborsa il 20% in più

In Europa, le uscite calano solo in Uk. I tedeschi tirano fuori 114 miliardi di dollari.La spesa militare mondiale continua a crescere per l’undicesimo anno di fila. E a guidare questo triste primato è l’Europa. A dirlo sono i dati dell’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri), secondo cui gli stanziamenti per la Difesa nel mondo, nel 2025, hanno raggiunto i 2.887 miliardi di dollari, con un aumento del 2,9 per cento rispetto al 2024.In Europa la spesa ha raggiunto 864 miliardi di dollari, in aumento del 14% sul 2024 e del 102% rispetto al 2016. Si tratta della più forte crescita annuale della spesa nell’Europa centrale e occidentale dalla fine della guerra fredda. «Nel 2025 la spesa militare da parte dei membri europei della Nato è aumentata più velocemente che in qualsiasi momento dal 1953», spiega Jade Guiberteau Ricard, ricercatrice Sipri.A contribuire a questa impennata sicuramente la guerra tra Russia e Ucraina: nel 2025 la spesa militare della Russia è cresciuta del 5,9% toccando i 190 miliardi di dollari (circa il 7,5% del Pil), mentre l’Ucraina ha aumentato la sua spesa del 20% arrivando a 84,1 miliardi di dollari, ben il 40% del suo Pil. Nello specifico, i 29 membri europei della Nato hanno speso complessivamente 559 miliardi di dollari nel 2025: 22 di essi hanno registrato una spesa militare pari ad almeno il 2% del Pil. A spendere di più sono state Spagna al quindicesimo posto (+50%), che ha raggiunto la fatidica soglia, e Germania (+24% annuo) quarto Paese al mondo per spese militari e prima in Europa, raggiungendo i 114 miliardi di dollari. La spesa della Polonia (al quattordicesimo posto) è cresciuta del 23%, mentre l’Italia è al dodicesimo posto con un totale di 48,1 miliardi di dollari.La crescita globale è avvenuta nonostante il calo della spesa degli Stati Uniti, i quali restano comunque in testa alla classifica, insieme a Cina e Russia, per un totale complessivo di 1.480 miliardi di dollari di investimenti che equivalgono al 51% del totale globale. La spesa militare statunitense è diminuita del 7,5% a 954 miliardi di dollari nel 2025 a causa della mancata approvazione da parte di Washington di nuovi aiuti finanziari militari per l’Ucraina. Nei tre anni precedenti, i finanziamenti militari statunitensi a Kiev ammontavano a 127 miliardi di dollari. «È probabile che il calo della spesa militare statunitense nel 2025 sia solo di breve durata», spiegano però dal Sipri. La guerra in Iran, infatti, sarà destinata ad invertire questa tendenza in quanto la spesa approvata dal Congresso degli Stati Uniti per il 2026 è salita a oltre un trilione di dollari e potrebbe salire ulteriormente a 1,5 trilioni di dollari nel 2027 se l’ultima proposta di bilancio del presidente Donald Trump verrà accettata. «La spesa militare globale è aumentata nuovamente nel 2025, poiché gli Stati hanno risposto a un altro anno di guerre, incertezze e sconvolgimenti geopolitici con massicci programmi di riarmo», afferma Xiao Liang, ricercatore del Sipri. Per quanto riguarda il Medio Oriente, nel 2025 la spesa militare è stata sostanzialmente la stessa dell’anno precedente. In Israele è diminuita del 4,9%, attestandosi a 48,3 miliardi di dollari, a seguito della riduzione dell’intensità del conflitto a Gaza. Ma la spesa militare israeliana è rimasta comunque superiore del 97% rispetto al 2022. Anche l’Iran ha fatto registrare un calo per il secondo anno consecutivo, diminuendo del 5,6% a 7,4 miliardi di dollari nel 2025, a causa però delle difficoltà economiche. Il Giappone ha aumentato le sue spese militari del 9,7%, raggiungendo i 62,2 miliardi di dollari nel 2025. Si tratta dell’1,4% del Pil, la quota più alta dal 1958. Anche Taiwan ha aumentato le sue spese del 14%, arrivando a 18,2 miliardi di dollari. Spese in crescita dell’8% anche per Asia e Oceania. Nel continente africano, la Nigeria ha aumentato le sue spese del 55% nell’ambito degli sforzi per contrastare il dilagante estremismo. Ma mentre aumenta l’incertezza nel mondo c’è chi grazie alla guerra diventa sempre più ricco.