True Maurizio Belpietro Dopo il gas di Putin, Sánchez compra armi Pedro Sánchez (Getty Images)

L’idolo della sinistra si atteggia a pacifista e poi aumenta del 50% gli investimenti in armi; fa l’ecologista, però usa il nucleare e dà 355 milioni in un mese a Putin per il gas. Su redditi e lavoro delude. Ma al campo largo basta che si finga un Che Guevara.Pedro Sánchez è il nuovo idolo della sinistra. Da Barcellona, dove la scorsa settimana si è tenuto il primo vertice dei progressisti di tutto il mondo, Elly Schlein ha infatti adottato l’agenda del Psoe «per battere le destre italiane». Il segretario del partito socialista, nonché capo del governo di Madrid, è dunque il nuovo fulgido esempio da seguire secondo la capa del Pd. Beh, allora andiamo a vedere che cosa sia stato capace di fare l’uomo che, tra scandali e giravolte, da otto anni tiene stretta la poltrona di premier oltre a quella di presidente dell’Internazionale socialista.Cominciamo dalle armi, che il pacifista Pedro Sánchez aborrisce, così come la guerra. Ricordate quando, di fronte alla richiesta degli Stati Uniti di aumentare le spese di bilancio per la Difesa, il premier madrileno rifiutò sdegnato? E avete presente quando la sinistra italiana attaccò Giorgia Meloni dicendo che non aveva avuto lo stesso coraggio del collega? Bene. Ora leggetevi il testo diffuso ieri dall’agenzia Ansa: «La Spagna ha incrementato del 50% le risorse destinate alla Difesa nel 2025 su base annua, raggiungendo i 4,2 miliardi di dollari (oltre 34 miliardi di euro): è quanto emerge da un rapporto diffuso dall’Istituto internazionale di ricerche con sede a Stoccolma riportato dai media iberici. È la prima volta dal 1994 che la partita destinata agli armamenti supera il 2% del Pil».Non è tutto. La Spagna viene spesso descritta come un esempio da seguire per le sue politiche green. Da quando Sánchez è alla Moncloa in effetti la transizione energetica ha proceduto a passi da gigante, al punto che un anno fa, a causa di un picco di offerta della produzione di rinnovabili, ha provocato un blackout della rete. Ma il problema non è tanto che l’infrastruttura iberica si sia dimostrata fragile al punto da lasciare al buio intere città. La vera questione è che con Sánchez non tutto ciò che luccica è oro. Infatti, nonostante i forti investimenti nel solare e nell’eolico, la Spagna continua a produrre energia dall’atomo, sfruttando i sette reattori nucleari di cui dispone. Le centrali di Almaraz, Ascó, Cofrendes, Vandellòs e Trillo, da sole sfornano circa il 20% della corrente di cui il Paese ha bisogno. E nonostante sia previsto lo smantellamento degli impianti entro il 2035, al momento la questione chiusura non è all’ordine del giorno. Ma attenzione, non è finita. Mentre Sánchez e i suoi ministri (uno, Teresa Ribera, l’ha spedito in Europa, come commissario al Green deal e vicepresidente) fanno gli ecologisti e pure i pacifisti, poi il Paese continua a importare gas dalla Russia. Gli ultimi dati sono del Centre for research on energy and clean air, che nel rapporto di due settimane fa ci ha informato che a marzo, per riempire i terminali di rigassificazione, Madrid ha speso 355 milioni di euro, comprando un quarto dell’intera produzione di gas esportata da Mosca verso la Ue, con un incremento del 124%. Insomma, il campione della sinistra ecologista e nonviolenta è un tizio che predica bene e razzola male, perché senza dirlo compra il gas più di altri e lo fa finanziando la guerra di Putin.Ma il nuovo eroe di Elly Schlein, l’uomo che è divenuto il faro dei progressisti italiani per la crescita e lo sviluppo della Spagna, se si va oltre la propaganda sembra un po’ meno un esempio da seguire. Guardiamo i numeri. A febbraio la disoccupazione era al 9,8%, contro il 5,3 dell’Italia, e quella giovanile sfiorava il 24%, contro il 17,6 di casa nostra. Il tasso d’inflazione a marzo stava al 3,4, il doppio di quello tricolore e nel 2025 la crescita del reddito pro capite delle famiglie era allo 0,9 contro il nostro 3,5. Che altro c’è da dire? Il nostro export cresce, quello di Madrid cala, così come l’avanzo primario. In pratica, se si va al sodo, si scopre che il miracolo di Pedro Sánchez non è così splendente come sembra o come viene raccontato. L’unica cosa che gli riesce bene è accreditarsi come un nuovo Che Guevara, facendo finta di scortare la Flotilla e di dichiarare guerra a Trump. Ed è così che ha fatto girare la testa a Elly.