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Carlo Tarallo
2026-06-12

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «I miliardi all'Ucraina saranno restituiti tra decenni»

Ecco #DimmiLaVerità del 12 giugno 2026. Il nostro Alessandro Rico ci spiega perché i miliardi prestati all'Ucraina saranno restituiti tra decine di anni.

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Per essere inclusivi all’oratorio estivo si prega perfino Allah

Per essere inclusivi all’oratorio estivo si prega perfino Allah
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La svolta ecumenica nella parrocchia di San Giovanni Bosco a Milano. Il sacerdote: «Abbiamo anche animatori islamici».

Entri in oratorio e vedi pregare Allah. No, non si tratta di incubo, né di una profezia di Oriana Fallaci o Michel Houellebecq, bensì di quello che accade a Milano, precisamente nella parrocchia di San Giovanni Bosco, la più popolosa del quartiere di Baggio; tanto che nella stagione estiva ha raccolto la bellezza di 600 iscrizioni di bambini.

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islamizzazione
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Socialisti e Verdi pressano Ursula sul consulente IA preso da Siemens

Socialisti e Verdi pressano Ursula sul consulente IA preso da Siemens
Jim Hagemann Snabe (Ansa)
Ombre sul danese Jim Hagemann Snabe. Interrogazione per verificare eventuali conflitti di interessi.

È fuoco incrociato sulla nomina del presidente del Consiglio di sorveglianza di Siemens, il danese Jim Hagemann Snabe, come inviato speciale della Commissione Ue per l’Intelligenza artificiale.

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jim hagemann snabe

La GdF scopre oltre 100 lavoratori irregolari nell'Alto Garda

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La GdF scopre oltre 100 lavoratori irregolari nell'Alto Gardaplay icon

I finanzieri del Comando Provinciale di Trento hanno scoperto che una società dell’Alto Garda, attiva nel settore della ristrutturazione e manutenzione di macchinari, ha impiegato irregolarmente 127 lavoratori dipendenti, omettendo il versamento di ritenute fiscali e previdenziali per oltre un milione di euro. Sono state inoltre contestate ulteriori violazioni in materia di imposte sui redditi per oltre 1,8 milioni di euro e di Iva per circa 600mila euro.

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gdf lavoro irregolare
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Il colosso degli investimenti punta sull’Italia

Lo studio di Kkr (uno dei più grandi fondi di private equity al mondo) vede l’Europa divisa in due: da una parte Germania, ma anche Francia, in difficoltà, e dall’altra Roma, Spagna e Polonia in crescita. Settori dove fare affari? Difesa e infrastrutture energetiche.

Per capire la portata dello studio di cui andremo a parlare, bisogna intendersi sull’attività dei grandi fondi di private equity. Qual è la strategia che sta dietro alle scelte di Kkr, Apollo, Elliott, ma anche di BlackRock o Blackstone? In che modo questi soggetti che hanno enormi disponibilità finanziarie scelgono dove investire?

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